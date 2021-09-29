Информация о том, что солдата, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в Свердловской области, нашли мёртвым, спровоцировала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Заблудился? Полез на опору ЛЭП? Попахивает полным бредом. Ну и шёл бы вдоль линии ЛЭП. Куда-то бы да вышел. Нафига на неё лезть?» — сомневается Виталий П.

Многие пользователи были крайне удивлены услышать предварительную причину смерти солдата. По их мнению, такая версия выглядит попросту абсурдной и нелогичной, требуется серьёзное разбирательство со стороны правоохранительных органов.

«Идешь ты такой по лесу и вдруг внезапно принимаешь решение лезть на опору ЛЭП? Там высокая сторона по лесам от 10 kwa и выше, без когтей туда не влезешь, если столб бетонный. Остальные вообще по 110 kwa, там под опорой такой гул стоит, что страшно должно быть приближаться, а чтобы лезть, и подавно. Да и смысл-то какой?» — задаётся вопросом Asura D.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна ЛЭП

Некоторые комментаторы отмечают, что покинувший воинскую часть солдат мог заблудиться в лесу и, увидев линию электропередач, решил неё забраться, чтобы выяснить, куда ему следует держать путь. Граждане считают, что солдат просто мог не знать, за что можно держаться на вершине ЛЭП, а от чего лучше держаться подальше.

«Может быть, солдат просто хотел залезть повыше, чтобы оглядеть округу и найти своих? Просто неудачно притронулся к высоковольтным проводам, и всё — трагедия», — считает Виталий П.

«Обстоятельства смерти действительно выглядят странными, но стоит учитывать, что ЛЭП — самая высокая точка, даже в лесу, чтобы оглядеть территорию вокруг. Может у него соображалка сработала не в правильном направлении и он действительно хотел таким образом посмотреть, где часть его находится?» — пишет Борис К.

Часть людей считает, что в этой истории может быть замешана дедовщина или даже криминальная история. Тело военнослужащего могли принести к ЛЭП с целью замести следы насильственных действий, пишут граждане.

«Попахивает дедовщиной. Скорее всего, убили и бросили в лесу. Такое иногда происходит в армии», — выносит предположение Геннадий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что убийство солдата в современной российской армии — это нонсенс, за совершение которого последует неминуемая кара после самого тщательного расследования.

«Даже если сравнить с тем, что было в армии десять лет назад, сегодня детский садик. Хоть десять лет назад и служили тоже год. Да и тут тупо логика банальная и простая: обстоятельства его смерти будет расследовать прокуратура, и даже не военная. Там в любом случае, если что-то не так, то всё всплывёт на поверхность. Не те времена нынче просто. Сегодня солдату достаточно позвонить, куда нужно, и через день часть уже трясут со всех сторон проверками и дознаниями», — отмечает Dima S.

Минобороны России Призывники

Напомним, 28 сентября пресс-служба Центрального военного округа сообщила информацию, согласно которой солдата, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в Свердловской области, нашли мёртвым. По предварительным данным, смерть наступила в результате удара током, когда военнослужащий решил забраться на опору ЛЭП.