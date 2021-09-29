Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он считает Россию виновной в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения и блокировке контроля над ухудшающимся положением в области прав человека, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блинкен

"О нарушении прав человека в мире точно не США говорить! И не им указывать России, как ей себя вести», — пишет Татьяна М.

Многие пользователи пришли к выводу, что критика России в попытке помешать обсуждению проблем, связанных с правами человека, выглядит абсурдной, особенно, если учитывать тот факт, что говорит это представитель США, которые развязали множество войн по всему миру.

«И это говорит тот, кто уничтожил множество развивающихся стран, которые теперь скатились в череду непрекращающихся гражданских войн? Боже, ну какие же они лицемеры конченные!» — возмущается Дмитрий М.

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Некоторые комментаторы напомнили Блинкену о том, что Вашингтон почему-то не вспомнил о правах человека, когда, сбегая из Афганистана, не удосужился взять на борт афганцев, которые в итоге упали со взлетающего самолёта.

«О каких правах человека с ними говорить, когда США сматывались из Афганистана, бросив там простых афганцев на съедение террористам? Люди цеплялись за американские самолёты, чтобы не оставаться в этом аду. И теперь эти Блинкены будут нам рассказывать, какие мы плохие?» — задаётся вопросом Кристина В.

Часть людей считает, что подобные встречи ОБСЕ в любом случае посвящены не проблемам в сфере прав человека, а призваны лишь для того, чтобы устроить публичную порку Российской Федерации.

«Блинкены приходят и уходят, а Россия может срывать совещания ОБСЕ всегда, потому что они не имеют никакого смысла. Что, хотели опять рассказать, какие мы плохие? А вот кукиш вам с маслом, а не площадка для полоскания России!» — обращается Эдуард М.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты тут и там пытаются засунуть свой нос, что вызывает сильное раздражение в других странах.

«США, был хотя бы один день, когда вы не обвиняли Россию и не лезли в наши дела? Уже просто продыху не даёте, а ведь вы уже перед всем миром опозорились, причём дважды. Сначала на выборах президента, когда устроили цирк с бюллетенями, а затем в Афганистане, когда бежали, поджав хвост, оставляя за собой полный хаос. Просто отстаньте уже от нас, вы только раздражение вызываете в глазах простых граждан России. Скоро вас уже ненавидеть начнут», — предостерегает Элина Ф.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Нашлись и те, кто напомнил, что в США учитывают только свою точку зрения, а на чужое мнение им наплевать, поэтому подобные встречи не имеют смысла.

«Лично мое мнение. В США есть два понимания свобод: одно для себя внутри страны и только оно достойно подражания, другое — на вынос, и упаси боже ему следовать. Короче, Вашингтону невозможно угодить, потому что Вашингтон — он один, и никто не смеет быть таким же, как он», — указывает Max S.

Напомним, 29 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен написал в своём Twitter, что считает Россию виновной в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения и блокировке контроля над ухудшающимся положением в области прав человека.