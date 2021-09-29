Информация на сайте МИД РФ, гласящая о том, что удаление немецкоязычных проектов медиахолдинга RT администрацией видеохостинга YouTube является актом беспрецедентной информационной агрессии, поддержанный руководством ФРГ, вызвала обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

germany_photography YouTube

»Германия и свобода слова — всё, что нужно знать о так называемых европейских ценностях. И ведь кто-то реально верит в демократию и свободу на Западе! Какие же наивные люди вокруг», — отмечает Владимир Д.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением МИД России по поводу сложившейся ситуации. Граждане убеждены, что оставить без ответа подобные вражеские действия нельзя, это нарушение свободы слова, которую необходимо защищать, пишут граждане.

«Маргарита Симоньян всё верно сказала. На подобные враждебные действия нужно отвечать, причём жёстко, невзирая на протесты со стороны Запада», — считает Артём Л.

Mil.ru Маргарита Симоньян

Некоторые комментаторы отмечают, что YouTube ведёт грязную политику в пользу западных стран, нападая на представителей России, невзирая на все принципы свободы слова.

«YouTube уже намекнул всем пользователям, что за «выборы» были в Германии и США, раз про них нельзя плохое слово сказать. Пора вводить санкции против YouTube, а также против немецких компаний: Siemens, Mercedes и прочих. Пора оказать на них давление рублём!» — призывает Евгений П.

Часть людей считает, что YouTube ведёт откровенно избирательную политику, согласно которой представители Запада не подвергаются никаким ограничениям, а российские каналы должны быть «уничтожены» даже за самые малейшие проступки или вообще просто так, без какой-либо причины.

«В Европе так нельзя. Нельзя говорить о том, о чём нельзя говорить. Но вы не подумайте, это не цензура. Это редакционная политика. А кто с ней не согласен, того закрывают. На Западе так можно. В России так нельзя. Не перепутайте», — указывает Дмитрий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что настал тот момент для Российской Федерации, когда пора сказать YouTube: «Пока-пока».

»Сильная и уверенная страна давно бы уже выкинула YouTube со своей территории, а мы что-то мямлим да возмущаемся, ограничиваемся лишь резкими, как понос, заявлениями. Пора и нам включить режим «репрессий» и запретить работу этого сервиса в России. Никто от этого не помрёт», — написал Юрий Р.

Нашлись и те, кто уверен, что закрывать YouTube на территории России — чрезмерная мера, потому что в результате этого граждане России больше потеряют, нежели сохранят.

За компьютером

«YouTube — огромный источник бесплатных знаний практически на любую тему и на любом языке, а не только место для притеснения российских СМИ и пропаганда западных ценностей. Лишать людей такого ресурса из-за блокировки российских каналов — как минимум несправедливо по отношению к гражданам России, которые благодаря YouTube зарабатывают деньги и получают интересную информацию. Закрывать его ни в коем случае нельзя!» — пишет Александр С.

Напомним, 29 сентября на сайте МИД РФ появилась информация о том, что удаление немецкоязычных проектов медиахолдинга RT администрацией видеохостинга YouTube является актом беспрецедентной информационной агрессии, поддержанный руководством ФРГ. Администрация сервиса мотивировала своё решение тем, что RT якобы нарушил правила о «ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19».