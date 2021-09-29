После вывода американских военных из Афганистана про эту истерзанную войной страну стали говорить как о геополитическом призе, который вот-вот достанется Китаю. В рамках этой логики утверждается, что Пекин жадно присматривается к огромным минеральным богатствам республики, тогда как китайские политики ждут не дождутся возможности заключить сделку с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее Афганистан — это не сокровищница, и если смотреть на страну исключительно через узкую призму глобального соперничества с Китаем, возможности Вашингтона будут ограничены, пишетМэтью Фунайоле в статье, вышедшей 28 сентября в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Дебаты о намерениях КНР в республике на сегодняшний день следуют той же логике. Иностранные державы на протяжении долгого времени присматривались к минеральным ресурсам Афганистана. В конце XIX — начале XX веков Британская и Германская империи провели масштабные геологоразведочные работы в стране. Во время Холодной войны систематические исследования проводил и Советский Союз, тогда как недавно министерство обороны США опубликовало результаты исследования 2010 года, согласно которому на территории Афганистана находятся месторождения меди, редкоземельных элементов, лития и различных минералов на более чем $1 трлн.

Ни у одной из этих держав не нашлось достаточно воли для того, чтобы освоить минеральные богатства Афганистана, однако многие специалисты полагают, что теперь, когда США ушли из страны, Китай станет первым, кому это удастся. Подобные опасения в определенной степени понятны. Китайские компании потребляют огромные объемы минеральных ресурсов, и их аппетиты лишь растут. Китай уже опередил весь остальной мир по производству электромобилей, однако для закрепления своего первенства в этой области стране потребуется еще более крупные запасы лития. Схожим образом многие отрасли промышленности, играющие ключевую для стремления Пекина к статусу научной и технологической сверхдержавы, зависят от редкоземельных элементов — 17 минералов, обладающих уникальными химическими свойствами.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

И всё же Китай вряд ли в ближайшее время усеет афганскую глубинку горнодобывающими проектами. Китайскому бизнесу легче приобретать критически важные минералы из альтернативных источников. Кроме того, он хорошо знает о рисках и головных болях, связанных с ведением бизнеса в Афганистане.

У Китая уже есть богатые месторождения редкоземельных элементов. По последним оценкам, почти 37% мировых запасов этих минералов, разработка которых экономически оправдана, находятся в КНР. В регионе Баян-Обо автономного района КНР Внутренняя Монголия залегают более чем 48 млн тонн этих ископаемых, благодаря чему это месторождение считает крупнейшим в мире. В свою очередь основное месторождение редкоземельных элементов, расположенное в карбонатитовом комплексе Ханашин на юге страны, в провинции Гильменд, содержит лишь около 1,3 млн тонн этих элементов.

Кроме того, считается, что комплекс Ханашин содержит в основном те же редкоземельные элементы — а именно церий, лантан и неодим, — что и в Баян-Обо. Все эти элементы являются частью группы «легких» редкоземельных элементов, которые, как правило, более распространены и менее ценны, чем их «тяжелые» собратья. Если бы в Афганистане были значительные запасы менее распространенных элементов, у Китая мог бы быть больший стимул к действиям.

Для Китая, пожалуй, более привлекателен литий. Во внутренней записке министерства обороны США Афганистан однажды назвали потенциальной «Саудовской Аравии лития». К тому же Китай не очень обеспечен этим металлом, поскольку он обладает всего лишь 7% мировых запасов.

Чтобы удовлетворить потребности Китая в литии, его горнодобывающие компании уже вложили значительные средства в так называемый «Литиевый треугольник» в Южной Америке. В странах, входящих в этот треугольник — в Аргентине, Боливии и Чили — находится 58% открытых в мире месторождений лития и 53% тех запасов этого металла, разработка которых экономически оправдана.

Елена Хованская ИА REGNUM Карбонат лития

Крупная китайская корпорация Ganfeng Lithium является основным участником разработки аргентинского месторождения Кошари-Олароз. Когда на нем начнется разработка, оно должно стать крупнейшим новым проектом по производству литиевых рассолов за последние 20 лет. Другой китайский горнодобывающий гигант, Tianqi Lithium, в 2018 году заплатил почти $4,1 млрд за покупку почти 24-процентной доли в чилийской химической компании Sociedad Química y Minera, крупнейшего в мире производителя лития. Китай делает большие ставки на приобретение лития в Южной Америке, и китайские компании, вероятно, доведут эти проекты до конца, прежде чем исследовать непроверенные месторождения в Афганистане.

Благодаря близости Афганистана к Китаю республика в теории может стать более привлекательным местом для китайских инвесторов, чем более далекие страны. Однако многие месторождения полезных ископаемых Афганистана находятся в удаленных регионах страны с ограниченной инфраструктурой. Десятилетия войны и экономических трудностей только усугубили проблему. Китай был готов взяться за рискованные проекты для поддержки стратегических инвестиций в других странах, например за создание инфраструктуры для добычи нефти из таких мест, как Нигерия и Южный Судан, однако несомненно то, что на фоне уникального по своей сложности характера ситуации с безопасностью в Афганистане китайское руководство и бизнес будут относиться к работе в стране с большой настороженностью.

На сегодняшний день крупные капиталовложения Китая в горнодобывающую промышленность Афганистана особого успеха не добились. В 2007 году государственная корпорация China Metallurgical Group Corporation (MCC) подписала соглашение стоимостью в $2,8 млрд о 30-летней аренде медного месторождения Мес-Айнак. По некоторой информации, MCC потратила $371 млн на развитие территории, но работа над проектом была фактически прекращена. Из-за неспособности предприятия достигнуть поставленных целей, а также многочисленных обвинений в коррупции местные чиновники из бывшего афганского правительства пригрозили вновь провести тендер по этому проекту.

(сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro Бывший президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай

На данный момент мало что подталкивает Пекин к тому, чтобы выходить на нестабильный афганский рынок, тогда как причин этого не делать достаточно. Конечно, ситуация на местах может измениться. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отчаянно пытающийся укрепить свою власть, выиграет от притока китайских инвестиций. Если лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сумеют устранить угрозы безопасности и обеспечить подобие экономической стабильности, им, возможно, удастся убедить Пекин открыть свою чековую книжку. Но перспективы такого сценария отнюдь не обнадеживают. Даже если китайские компании в конечном счете увеличат объем инвестиций в Афганистан, скорее всего, сначала они поступят в виде столь необходимой базовой инфраструктуры, такой как дороги, мосты и железнодорожные пути, которые китайские компании рекламируют как отличительные черты инициативы «Один пояс и один путь».

Не стоит ожидать, что Китай поспешит начать разработку ископаемых в Афганистане. Политическим деятелям в Вашингтоне следовало бы признать это, чтобы не стать жертвой преувеличенных угроз. В противном случае есть риск потерять внимание и ресурсы, а также не суметь конкурировать с Китаем по действительно важным вопросам.