



Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон собирается в четверг, 30 сентября, посетить с визитом Варшаву. Йоханссон намерена обсудить ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе в связи с попытками беженцев перейти ее и пройти «польским транзитом» в Германию и другие европейские страны. При этом еврокомиссар выразила обеспокоенность гибелью мигрантов, умерли уже четверо человек. По ее словам, охрана границы «не может осуществляться за счет человеческих жизней». Помимо того, Йоханссон утверждает, что польские власти действуют непрозрачно. Поэтому она хочет отправить своих экспертов на границу, чтобы те расследовали ситуацию на месте.

Это не совсем то, чего хотела бы польская правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). Несмотря на то, что нынешний наплыв беженцев не идет ни в какое сравнение с тем, который переживал Европейский союз в 2015 году, тогда границы штурмовали тысяч выходцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, сейчас на востоке Польши, по официальным данным, зафиксированы попытки проникнуть в страну не более 10 тысяч, справляются польские власти с кризисом с трудом. Если судить, конечно, по их медийной и политической активности. Во вторник, 28 сентября, президент Польши Анджей Дуда провел совещание Бюро национальной безопасности. По его итогам он заявил, что склонен поддержать просьбу правительства продлить еще на 60 дней чрезвычайное положение в ряде приграничных польских сел и городов. Это вызывает критику оппозиции и правозащитников. Председатель главной оппозиционной партии «Гражданская платформа» (PO) Дональд Туск заметил по этому поводу, что Польшу ждет «вечное чрезвычайное положение». То есть ограничение возможности посещать подпавшие под этот режим населенные пункты политикам, активистам, журналистам.

Andrzej Barabasz Дональд Туск

Свое слово сказал и Европейский суд по правам человека. Судьи с невиданной оперативностью предписали Варшаве обеспечить доступ представителям гуманитарных организаций к группе беженцев из 32 человек, которые застряли в нейтральной полосе на польско-белорусской границе в районе села Уснаж-Гурны. Однако, как заявляют сотрудники благотворительного фонда Ocalenie, полиция и пограничники игнорируют предписание судей. «Польша в очередной раз не выполнила решение ЕСПЧ, — говорится в заявлении фонда. — Получается, что в условиях чрезвычайного положения мнение Пограничной службы важнее постановления Европейского суда по правам человека. Однако проблема в том, что действующее польское законодательство не допускает такого». Свое слово сказала в очередной раз и Католическая церковь. Варшавский кардинал Казимеж Ныч выступил с проповедью, в которой отметил, что между «правом и долгом защищать европейские границы и оказанием гуманитарной помощи не должно быть противоречий». Кардинал также отметил, что «обнаружение умерших беженцев недалеко от Польши — это важное предупреждение, раньше мы могли говорить, что у нас такого не было, теперь мы знаем, что это касается и нас».

На этом фоне польское правительство ведет агрессивную информационную кампанию. Беженцам ретранслируются сообщения, в которых их убеждают, что они не смогут попасть в Германию через Польшу, их ждет тюремное заключение, а также призывают не брать у белорусских пограничников таблетки и иные лекарства, так как они «могут быть ядовитыми». Что касается внутренней польской аудитории, то министерство внутренних дел Польши заявляет, что среди беженцев находятся «террористы, педофилы и зоофилы». МИД Польши в свою очередь пытается ввести «российский фактор», утверждая, будто бы «афганские мигранты прибыли не из Афганистана, а прожили последние годы в России». Но в Европе не склонны опираться только на те реляции, которые поступают из Варшавы. Так, Le Monde цитирует заявления белорусских пограничников, что не нравится польским властям, ведь это, по их мнению, «распространение минской пропаганды». А немецкий портал Merkur обращает внимание на наступление холодов и ночных заморозков, что вызовет новые смерти беженцев.

Frankie Fouganthin Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон

В этой ситуации Евросоюз оказывается в сложном положении. С одной стороны, он уже подписался в поддержку Польши, которая с августа прошлого года пошла на конфликт с Белоруссией из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом. В кризисе с беженцами Еврокомиссия винит Минск. С другой стороны, Брюссель не может не реагировать на неспособность Варшавы справиться с проблемами на польско-белорусской границе. Еврокомиссия предлагает правительству Польши воспользоваться помощью Frontex, агентства ЕС по безопасности внешних границ. Однако в таком случае европейцы получат возможность своими глазами и на месте увидеть происходящее, чего старается не допустить Варшава. Кстати, пока не известно, примет ли еврокомиссара Йоханссон во время ее визита глава МВД Польши и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский. Судя по всему, Варшава опасается, что служащие Frontex могут надолго «подзадержаться» на границе, а представители Еврокомиссии получат повод под предлогом необходимости решения гуманитарных вопросов оказывать давление на PiS. Куда не кинь, всюду клин, и ухудшающаяся погода играет против «Права и Справедливости».