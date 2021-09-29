В Северной Каролине (США) уволили 175 сотрудников больницы, потому что они не выполнили требование о вакцинации против COVID-19. За неделю 375 сотрудников отстранили от выполнения обязанностей за невыполнение требований, обязав сделать прививку до пятницы, 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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По данным, предоставленным этой больницей, 99% работников либо вакцинированы, либо получили освобождение по медицинским основаниям. Для последних предусмотрены специальные правила, такие как еженедельное тестирование на COVID-19 и обязанность носить средства индивидуальной защиты на рабочем месте.

Пользователи отметили, что решение об увольнении невакцинированных сотрудников правильное, потому что это поможет снижению распространения вируса. Они считают, что все работники, в обязанности которых входит общение с людьми или контактирование с ними, должны быть вакцинированными.

«Стало на 175 векторов распространения заболевания меньше в стенах больницы. Хорошо сделано», — отметил @Mark_J_Ryan.

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Часть пользователей считает, что по возможности привиться нужно всем, потому что только так Америка победит пандемию.

«Хорошо! Теперь американцы будут ходить в больницу и не подхватят COVID-19. Нам нужно понять всей нацией, что люди, которые работают в сферах здравоохранения, государственной службы, правоохранительных органах и другие, не знают, вакцинированы ли люди, для которых они работают, или же они являются переносчиками заразы. Всем следует привиться!» — считает @EricaInTheWood1.

Некоторые комментаторы рады, что медработников, отказавшихся от вакцинации, уволили, потому что эти работники, видимо, не заботятся о публичном здоровье и, соответственно, не должны работать в этой сфере.

«Система здравоохранения Северной Каролины уволила 175 некомпетентных работников», — написал @OffDutyNinja53.

«Это правильно. Все, кто не понимает основ инфекционных заболеваний, не должны быть допущены к работе в сфере здравоохранения», — объяснил @ImLMHK.

Ряд пользователей решили, что осуждать этих бывших медицинских работников не стоит, они сделали свой выбор и стали безработными.

«Свобода выбора не означает свободу от его последствий», — прокомментировал @goodcooker516.

Среди комментаторов есть те, кто считает, что увольнение этих работников никак не повлияет на работу больницы и системы здравоохранения штата в целом, потому что их процент совсем незначительный.

«Вот вам заголовок получше: «175 работников из 30 тысяч решили стать безработными», что составляет менее 1 процента всех работников системы здравоохранения по штату», — прокомментировала @MARIE79938209.

Некоторые пользователи все же считают, что увольнять сотрудников не стоило, а можно было бы разделить больницу на часть, где вакцинированные сотрудники будут работать с вакцинированными больными, и часть, где будут работать и приниматься только невакцинированные.

«Почему бы не заставить их работать на парковке в палатке для невакцинирвоанных пациентов?» — поинтересовался @LifesTo36582679 в надежде, что это заставит сотрудников пройти вакцинацию.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

«Невакцинированные медсестры должны заботиться о невацинированных от COVID-19 пациентах. Им можно устроить отдельную больницу», — предложил @cocospike24.

«Вы можете себе представить, как невакцинированных отправляют в «отдельную, но равную» больницу? Будет интересно посмотреть на то, как эти люди начнуть бороться за свои гражданские права», — написал @merever3, не согласившись с идеей.

Часть пользователей назвала новость очередным способом введения в заблуждение обычных граждан, отметив, что на самом деле должно акцентировать внимание на том, что большая часть сотрудников вакцинирована и им нечего бояться.

«Очевидно, что история про то, как система здравоохранения уволила 175 человек за отказ от вакцинации, лучше продается, чем история про то, как десятки тысяч сотрудников вакцинировались», — отметила @KiarKini.

«Заголовок получше: «Более 99% сотрудников системы здравоохранения Северной Каролины не уволены и вакцинированы», — считает @WendyBoiseID.