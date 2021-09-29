В России начинаются клинические испытания ещё одной ковидной вакцины от частного бизнеса, часть прибыли которого «курсирует» через офшор — Сейшелы. Кто же решил потеснить фигурантов списка Forbes и бывших высокопоставленных чиновников на скамье пандемийных бенефициаров? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмен

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Напомним, в списке используемых и разрабатываемых вакцин в России на сегодня семь наименований. Это «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н», «Ковивак», вакцина от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и Ad5-nCoV от китайской компании CanSino Biologics Inc. (более известна как «Конвидеция»). Производством вакцин, помимо государственных структур (центра «Вектор», центров Чумакова и Гамалеи), занимаются частные компании из «большой фармы», конечными бенефициарами которых являются миллиардеры и бывшие крупные чиновники. В список интересантов попали Владимир Евтушенков (АФК «Система», №41 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» журнала Forbes), Виктор Харитонин («Фармстандарт», 45-е место в рейтинге), Алексей Репик («Р-Фарм», 57-е место в рейтинге), Владимир Христенко (пасынок главы оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяны Голиковой и сын экс-министра промышленности РФ Виктора Христенко), Владимир Потанин (Норникель, 2-е место в рейтинге Forbes) и другие не менее известные лица.

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Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

О новой вакцине

В госреестре разрешений на проведение клинических испытаний появилась запись о том, что с 27 сентября 2021 года и по 31 августа 2022 года пройдут первая и вторая фазы клинических испытаний рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — «Бетувакс-КоВ-2». В испытаниях для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности примут участие 170 взрослых здоровых добровольцев и три медучреждения — ФБГУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава РФ (Санкт-Петербург), ООО «Медицинский центр Эко-безопасность» (Санкт-Петербург) и ООО «Центр профессиональной медицины» из Перми.

К испытаниям разработчик привлёк ООО «Бетувакс» из Москвы. Из карточки вакцины также известно, что используется суспензия производства ЗАО «Институт новых медицинских технологий».

О бенефициарах

Упомянутое в реестре ООО «Бетувакс» было создано в разгар пандемии, в августе 2020 года, для научных исследований. Директор — Анна Вахрушева, которой принадлежит 1,5% в компании.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Лаборатория

Собственниками ООО «Бетувакс» с конца марта — апреля 2021 года являются следующие лица: ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) — 80%, председатель совета директоров ПАО Артур Исаев — 5%, Игорь Красильников — 5%, Александр Кудрявцев — 3,5% и ООО «Айсген 2» — 5%. Последнее на 80% принадлежит ИСКЧ, а оставшаяся часть с января 2021 года у АО «Крионикс», которое управляется ИСКЧ.

Именно ПАО «Институт стволовых клеток человека» ранее объявило себя в качестве разработчика вакцины. Известно, что на разработку вакцины заём выделил Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы. Средства задействованы на частичное финансирование исследований. Сумма не сообщалась.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Из пояснений к финотчётности ПАО следует, что бенефициаром с долей 31,72% акций является Мария Исаева — мать Артура Исаева. Ещё 26,65% у Dynamic Solutions Ltd. (открытые источники связывают эту фирму с Артуром Исаевым, прописка у компании на Сейшелах) и 16,68% — у ООО «МирМам» (60% доли у Исаева).

На 2020 год в совет директор компании входили Дмитрий Богуславский, Роман Деев, Артур и Андрей Исаевы, Сергей Киселев, Александр Приходько и глава российского представительства Goetzpartners Владимир Матиас.

В дивизионе ПАО «Институт стволовых клеток человека» свыше десятка компаний, в том числе ООО «Репролаб», которое предлагает услуги банка репродуктивных тканей и услуги парам с бесплодием, компании «Ангиогенезис», «Витацел», «Скинцел», «Генетико».

Mos.ru Анализы на коронавирус

По итогам 2020 года ПАО «Институт стволовых клеток человека» указало выручку в размере 59,745 млн рублей, что почти на 13% меньше, чем годом ранее — 68,5 млн рублей. При этом по итогам пандемийного года чистая прибыль общества составила всего 5,4 млн рублей, снизившись относительно 2019 года на 95,6%. То есть поступления от свежеиспечённой вакцины компании вовсе не будут лишними при таких-то показателях.

А пока одни только на пути к строчке рейтинга самых богатых, другие пандемийные бенефициары активно тратят заработанное. Итальянские СМИ в начале сентября 2021 года ообщили, что Виктор Харитонин («Фармстандарт») приобрел 95% акций винодельни Monzio Compagnoni.