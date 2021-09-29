В ковидные миллиардеры через Сейшелы: России готовят новую вакцину?
В России начинаются клинические испытания ещё одной ковидной вакцины от частного бизнеса, часть прибыли которого «курсирует» через офшор — Сейшелы. Кто же решил потеснить фигурантов списка Forbes и бывших высокопоставленных чиновников на скамье пандемийных бенефициаров? Подробности — в материале ИА REGNUM.
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Напомним, в списке используемых и разрабатываемых вакцин в России на сегодня семь наименований. Это «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н», «Ковивак», вакцина от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и Ad5-nCoV от китайской компании CanSino Biologics Inc. (более известна как «Конвидеция»). Производством вакцин, помимо государственных структур (центра «Вектор», центров Чумакова и Гамалеи), занимаются частные компании из «большой фармы», конечными бенефициарами которых являются миллиардеры и бывшие крупные чиновники. В список интересантов попали Владимир Евтушенков (АФК «Система», №41 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» журнала Forbes), Виктор Харитонин («Фармстандарт», 45-е место в рейтинге), Алексей Репик («Р-Фарм», 57-е место в рейтинге), Владимир Христенко (пасынок главы оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяны Голиковой и сын экс-министра промышленности РФ Виктора Христенко), Владимир Потанин (Норникель, 2-е место в рейтинге Forbes) и другие не менее известные лица.
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О новой вакцине
В госреестре разрешений на проведение клинических испытаний появилась запись о том, что с 27 сентября 2021 года и по 31 августа 2022 года пройдут первая и вторая фазы клинических испытаний рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — «Бетувакс-КоВ-2». В испытаниях для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности примут участие 170 взрослых здоровых добровольцев и три медучреждения — ФБГУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава РФ (Санкт-Петербург), ООО «Медицинский центр Эко-безопасность» (Санкт-Петербург) и ООО «Центр профессиональной медицины» из Перми.
К испытаниям разработчик привлёк ООО «Бетувакс» из Москвы. Из карточки вакцины также известно, что используется суспензия производства ЗАО «Институт новых медицинских технологий».
О бенефициарах
Упомянутое в реестре ООО «Бетувакс» было создано в разгар пандемии, в августе 2020 года, для научных исследований. Директор — Анна Вахрушева, которой принадлежит 1,5% в компании.
Собственниками ООО «Бетувакс» с конца марта — апреля 2021 года являются следующие лица: ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) — 80%, председатель совета директоров ПАО Артур Исаев — 5%, Игорь Красильников — 5%, Александр Кудрявцев — 3,5% и ООО «Айсген 2» — 5%. Последнее на 80% принадлежит ИСКЧ, а оставшаяся часть с января 2021 года у АО «Крионикс», которое управляется ИСКЧ.
Справка: Кудрявцев также является владельцем долей в компаниях «Хак ту био» (розничная торговля по почте, соваделец — Николай Чечулин) и «Протеомарин» из Сколково (научные исследования и разработки в области биотехнологии, совладелец — фирма Константина Мауэра, основателя консалтинговой группы MauerGroup). Красильников совместно с ИСКЧ и с руководителем учреждённого с участием властей Москвы АО «Электронная Москва» Павлом Погодиным владеет также компанией «Развитие биотехнологий». Красильников в свою очередь имеет долю в компании «Биотех-интер», совадельцами которой являются Виктор Бутов (доля — 55,3%), Международный фонд Научно-образовательных программ биотехнологий им. академика И. Н. Блохиной — 5,54%, Валерий Шапошников — 11%, экс-президент фонда «Медантиспид» Михаил Наркевич и ЗАО «Эколаб».
В 2020 году ПАО приобрело пакет акций американской компании Artgen. Inc.
Именно ПАО «Институт стволовых клеток человека» ранее объявило себя в качестве разработчика вакцины. Известно, что на разработку вакцины заём выделил Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы. Средства задействованы на частичное финансирование исследований. Сумма не сообщалась.
Из пояснений к финотчётности ПАО следует, что бенефициаром с долей 31,72% акций является Мария Исаева — мать Артура Исаева. Ещё 26,65% у Dynamic Solutions Ltd. (открытые источники связывают эту фирму с Артуром Исаевым, прописка у компании на Сейшелах) и 16,68% — у ООО «МирМам» (60% доли у Исаева).
На 2020 год в совет директор компании входили Дмитрий Богуславский, Роман Деев, Артур и Андрей Исаевы, Сергей Киселев, Александр Приходько и глава российского представительства Goetzpartners Владимир Матиас.
В дивизионе ПАО «Институт стволовых клеток человека» свыше десятка компаний, в том числе ООО «Репролаб», которое предлагает услуги банка репродуктивных тканей и услуги парам с бесплодием, компании «Ангиогенезис», «Витацел», «Скинцел», «Генетико».
Справка: компания «Некстген» из дивизиона ПАО «Институт стволовых клеток человека» выполняла по четырём контрактам заказы ФБГУ «Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова Российской академии наук», а её «дочернее» ООО «Некстген фарма» было исполнителем 46 госконтрактов на сумму более 120 млн рублей. Среди заказчиков — госучреждения и министерства из разных регионов. Так, в 2020 году минимущества Ставропольского края подписало с компанией два контракта на общую сумму более 47 млн рублей, в рамках которых поставлялись наборы для определения антител IgM и IgG к новому коронавирусу SARS-CoV-2 в цельной крови/сыворотке/плазме и для дополнительной диагностики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, экспресс-тесты для выявления антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Само же ПАО было исполнителем десяти госконтрактов на сумма более 40 млн рублей.
По итогам 2020 года ПАО «Институт стволовых клеток человека» указало выручку в размере 59,745 млн рублей, что почти на 13% меньше, чем годом ранее — 68,5 млн рублей. При этом по итогам пандемийного года чистая прибыль общества составила всего 5,4 млн рублей, снизившись относительно 2019 года на 95,6%. То есть поступления от свежеиспечённой вакцины компании вовсе не будут лишними при таких-то показателях.
А пока одни только на пути к строчке рейтинга самых богатых, другие пандемийные бенефициары активно тратят заработанное. Итальянские СМИ в начале сентября 2021 года ообщили, что Виктор Харитонин («Фармстандарт») приобрел 95% акций винодельни Monzio Compagnoni.