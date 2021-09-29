Новым канцлером Германии будет Олаф Шольц, и он будет бороться за «Северный поток — 2». Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

«Канцлером, я уверен, будет Олаф Шольц. Его партия СДПГ победила на состоявшихся выборах, и ничто не сможет ему сейчас помешать сформировать правительственную коалицию. Теоретические, да и практические шансы занять кресло канцлера остаются у представителя правящей ХДС/ХСС Армина Лашета, но это крайне, крайне маловероятно. Практически из области фантастики», — заявил эксперт.

Michael Lucan Олаф Шольц

«Олаф Шольц — опытный политический боец, и он не выпустит из рук победу. Он не будет отталкивать от себя вероятных партнеров по коалиции — «Зеленых» и СвДП. Олаф Шольц не такой, и по моим инсайдерским данным, еще до начала самих выборов он провел кулуарные переговоры и с представителями «Зеленых», и с представителями свободных демократов. И договорился. Торг сейчас идет лишь о деталях, то есть о распределении конкретных портфелей. Генерально же представители этих двух партий больше тяготеют к союзу именно с СДПГ Олафа Шольца, чем с ХДС Армина Лашета», — пояснил Борисов.

Superbass Армин Лашет

«Во-вторых, внутри партийного блока ХДС/ХСС давно зреет не то что фронда, а настоящий бунт. Поквитаться с Лашетом жаждут многие. Прежде всего, конечно, обиженные баварцы во главе с Маркусом Зёдером. Летом он лишь в результате подковёрных внутрипартийных интриг Меркель не стал партийным кандидатом в канцлеры. Меркель сделала ставку на Лашета, и Зёдер вынужден был подчиниться. Но месть, как известно, блюдо, которое подают холодным, и вот время пришло», — отметил эксперт.

Markus Spiske Маркус Зёдер

«Лашету уже не до формирования кабинета и не до переговоров с возможными партнерами по коалиции. Уверен, он не усидит даже в кресле партийного шефа, не то что канцлера. Сейчас пух и перья полетят из него под ударами жесточайшей критики коллег. Армин Лашет — политический труп, просто об этом пока не объявлено. Но эпитафия не за горами», — высказался политолог.

Роберту Хабеку и Анналене Бербок, для которых «Северный поток — 2» что красная тряпка для быка». Тимофей Борисов «Что же касается судьбы трубопровода «Северный поток — 2», то его достройке ничто помешать не может, потому что он уже построен. Сейчас время технической фазы, то есть сертификации. На этом этапе палки в колеса проекту воткнуть можно. И даже не из-за того, что в комиссию по сертификации пролез польский регулятор. Все дело в «Партии Зеленых». Несмотря на то, что канцлером будет представитель СДПГ Олаф Шольц, ему придется считаться с партнерами по коалиции. Никуда от этого не деться. Кресла министра иностранных дел и вице-канцлера, в большой долей вероятности, достанутся представителям «Партии Зеленых», для которых «Северный поток — 2» что красная тряпка для быка».

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Он напомнил, что Бербок не раз напрямую и крайне резко выступала против проекта. «Поэтому затянуть сертификацию трубопровода, скорее всего, получится. Но это уже немецкие проблемы, а не российские. Когда труба на дне и неизвестно, что с ней делать — это одно. А когда дело за бумажками в Брюсселе — это другое. Мы в любом случае повлиять на процесс сертификации не смогли бы при любых раскладах. Но что-то, а это «что-то» — Герхард Шредер, экс-канцлер Германии и партийный соратник Олафа Шольца — говорит мне, что Шредер не упустит момент подсказать своему однопартийцу, что и как в интересах Германии», — подчеркнул Борисов.

«Отсюда вывод — «Зеленые» будут максимально пытаться испортить атмосферу вокруг сертификации трубопровода, а Олаф Шольц будет им в том противодействовать. Он будет за проект», — заключил эксперт.

Напомним, что в Германии состоялись выборы в Бундестаг, по результатам которых правящая коалиция ХДС/ХСС потерпела поражение.