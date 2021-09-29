«Злой монополист: давит конкурентов и завышает цены» — сети о «Яндекс.Go»
Комментарии по поводу взаимодействия с агрегатором такси «Яндекс.Go» оставили пользователи интернета. Граждане поделились своим мнением по поводу работы сервиса 28 сентября на сайте Flump.
«Ехал из бара. Скажу сразу, мне ценник не понравился. А водила хорош, душевно поговорили, за ценник он не виноват, это контора ставит», — пишет Карим И.
Многие пользователи пришли к выводу, что работа сервиса от «Яндекс» не учитывает хитрых водителей, которые пытаются «обойти систему» и нажиться на невнимательных пассажирах.
«Часто бывает такое, что водитель ещё не подъехал, а уже нажал, что «ожидает». Тем временем, пока я его ищу, деньги за ожидание списываются», — указывает пользователь Chernihtonya.
Некоторые комментаторы отмечают явно завышенные тарифы на поездку в «Яндекс.Go». Граждане уверены, что столько поездка на такси стоить не должна.
«Стараюсь в Москве не пользоваться такси, так как цены уж слишком высокие. Смотришь, сколько стоит, там одна цена, через пять минут уже дороже. В последний раз, когда воспользовался этим сервисом, таксист нажал на ожидание, когда даже ещё не подъехал к месту. Плюс остановился на противоположной стороне и отказался подъезжать туда, куда я изначально попросил, так как ему было неудобно», — написал пользователь Сергей.
Часть людей считает, что высокие цены на такси в «Яндекс» являются результатом монополизации рынка.
«Типичный представитель монополизации. Ребята диктуют свои цены, которые могут быть и ниже, но они высокие. Всё верно, ведь такой крупной компании ваши щепотки, как капля в море. Но если ты захотел уехать на такси в те моменты времени, когда такси действительно необходимо (час пик, ночь, раннее утро, снегопад), вот тут «Яндекс.Go» включает цены, которые явно завышены, но товарищи из «Яндекса» играют на ваших слабостях», — считает пользователь Люси.
Ряд пользователей указывает на то, что не только цены на поездку в «Яндекс» слишком нестабильны, но и качество оказания услуг варьируются о того, какой именно вам попадётся водитель.
«В «Яндекс.Go» не нравится динамическое ценообразование. Если один раз посмотреть стоимость поездки от А до Б, и через 1−5 минут проверить опять, цена будет выше. И так всё время. Почему нельзя сделать фиксированную стоимость от адреса до адреса? К сожалению, это крупный и довольно злой монополист, который подминает конкурентов. А водители так себе, сплошь «гости с юга», не знающие русского языка. Пару раз были очень неприятные ситуации, а «Яндекс» лишь давал купоны на скидку», — поделился своим мнением Zhorzh P.
Нашлись и те, кто пожаловался на хамское отношение водителей в «Яндекс.Go», которые по какой-то причине считают, что в их тяжёлом положении виноваты пассажиры.
«Мы заказали такси. Водитель остановился под камерой. Когда мы сели в машину водитель стал агрессивно выговаривать нам, что мы виноваты в том, что он «попал» на 5000 рублей из-за нас. Сказал, что не хочет нас везти и остановился через 200 метров. Нам пришлось выйти в проливной дождь», — пишет Olesya K.
Напомним, пользователи сайта для отзывов Flump оставили свои комментарии по поводу взаимодействия с агрегатором такси «Яндекс.Go».