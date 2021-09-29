Комментарии по поводу взаимодействия с агрегатором такси «Яндекс.Go» оставили пользователи интернета. Граждане поделились своим мнением по поводу работы сервиса 28 сентября на сайте Flump.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс. Такси

«Ехал из бара. Скажу сразу, мне ценник не понравился. А водила хорош, душевно поговорили, за ценник он не виноват, это контора ставит», — пишет Карим И.

Многие пользователи пришли к выводу, что работа сервиса от «Яндекс» не учитывает хитрых водителей, которые пытаются «обойти систему» и нажиться на невнимательных пассажирах.

«Часто бывает такое, что водитель ещё не подъехал, а уже нажал, что «ожидает». Тем временем, пока я его ищу, деньги за ожидание списываются», — указывает пользователь Chernihtonya.

Macro Verch Яндекс. Такси

Некоторые комментаторы отмечают явно завышенные тарифы на поездку в «Яндекс.Go». Граждане уверены, что столько поездка на такси стоить не должна.

«Стараюсь в Москве не пользоваться такси, так как цены уж слишком высокие. Смотришь, сколько стоит, там одна цена, через пять минут уже дороже. В последний раз, когда воспользовался этим сервисом, таксист нажал на ожидание, когда даже ещё не подъехал к месту. Плюс остановился на противоположной стороне и отказался подъезжать туда, куда я изначально попросил, так как ему было неудобно», — написал пользователь Сергей.

Часть людей считает, что высокие цены на такси в «Яндекс» являются результатом монополизации рынка.

«Типичный представитель монополизации. Ребята диктуют свои цены, которые могут быть и ниже, но они высокие. Всё верно, ведь такой крупной компании ваши щепотки, как капля в море. Но если ты захотел уехать на такси в те моменты времени, когда такси действительно необходимо (час пик, ночь, раннее утро, снегопад), вот тут «Яндекс.Go» включает цены, которые явно завышены, но товарищи из «Яндекса» играют на ваших слабостях», — считает пользователь Люси.

Ряд пользователей указывает на то, что не только цены на поездку в «Яндекс» слишком нестабильны, но и качество оказания услуг варьируются о того, какой именно вам попадётся водитель.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс.Такси

«В «Яндекс.Go» не нравится динамическое ценообразование. Если один раз посмотреть стоимость поездки от А до Б, и через 1−5 минут проверить опять, цена будет выше. И так всё время. Почему нельзя сделать фиксированную стоимость от адреса до адреса? К сожалению, это крупный и довольно злой монополист, который подминает конкурентов. А водители так себе, сплошь «гости с юга», не знающие русского языка. Пару раз были очень неприятные ситуации, а «Яндекс» лишь давал купоны на скидку», — поделился своим мнением Zhorzh P.

Нашлись и те, кто пожаловался на хамское отношение водителей в «Яндекс.Go», которые по какой-то причине считают, что в их тяжёлом положении виноваты пассажиры.

«Мы заказали такси. Водитель остановился под камерой. Когда мы сели в машину водитель стал агрессивно выговаривать нам, что мы виноваты в том, что он «попал» на 5000 рублей из-за нас. Сказал, что не хочет нас везти и остановился через 200 метров. Нам пришлось выйти в проливной дождь», — пишет Olesya K.

Напомним, пользователи сайта для отзывов Flump оставили свои комментарии по поводу взаимодействия с агрегатором такси «Яндекс.Go».