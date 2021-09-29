Информация о том, что ведомство возбудило уголовное дело по факту получения травмы годовалым ребенком на территории сафари-парка «Тайган», потерявшим палец в вольере со львом, вызвала обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 сентября в социальной сети Facebook.

Claudio Gennari Тигр

«Вот в таких случаях и говорят, что нужно всё продумывать так, чтобы рассчитать всё на дурака. Нет-нет, но человеческий фактор, рано или поздно, даст о себе знать. Нужно исключать возможность любого вида травмы в подобных заведениях», — написал Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководству сафари-парка следовало продумать вероятность такого исхода событий и исключить возможность доступа людей к опасным животным. Другие уверены, что от подобных неадекватных действий посетителей не застрахован ни один владелец сафари-парков.

«Ограждение было, предупреждающая табличка была. Это мать всеми правилами пренебрегла и должна теперь нести наказание. Хотя такая травма для её ребёнка — это уже ужасное наказание для любой матери», — поделилась своим мнением Arina A.

Gellinger Тигр

Некоторые комментаторы отмечают, что предъявлять претензии к руководству заведения нельзя, ведь всю требуемую информацию о вероятной опасности посещения посетители получили.

«Я против зоопарков в принципе. Но если мамаша отдала деньги, чтобы поддержать тюрьму для животных, а потом сунула своего малыша в пасть к хищнику, какие претензии к учреждению могут быть? Теперь из-за ее недалёкости кто-то попадёт под публичную порку», — предполагает Анна Д.

«Если у мамы нет мозгов, то при чем тут тигр и администрация? Вот если бы он выскочил и напал на ребёнка вне своей клетки, то да, вины посетителей здесь бы не было. А так мама сама поднесла ребёнка к пасти опасного хищника. Чем она думала?» — задаётся вопросом Tatiana T.

Часть людей считает, что мать ребёнка повела себя безрассудно, подвергнув тем самым своё чадо опасности.

«Поступок матери невозможно объяснить! Маленького ребёнка толкать к тигру! Она психически ненормальная или совсем с ума сошла? За такими точно нужно от государства контроль установить, они создают опасность для себя и своих детей», — считает Галина Б.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные случаи с опасными животными случались и раньше, и везде одно и то же — люди пренебрегают очевидными мерами безопасности.

ИА Красная Весна Тигр

«Тигр, видимо, ещё сдержался, а так бы большей беды не миновать. Много лет назад в одном мини-зоопарке, только с медведями, отец пересадил сына через заграждение клетки, чтобы он печенье закинул в клетку. В клетке находились также медвежата. Медведь зацепил когтями за одежду ребёнка и через прутья клетки одним махом протащил. Гибель мгновенная. Медведей ликвидировали (застрелили) за то, что люди забыли, что они часть природы и у зверей инстинкты. Но почему мать человеческая забывает, что она гарант безопасности для своего ребёнка? Не понимаю!» — пишет Светлана К.

Напомним, 28 сентября пресс-служба главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю сообщила о том, что ведомство возбудило уголовное дело по факту получения травмы годовалым ребенком на территории сафари-парка «Тайган». Согласно предварительной информации, 22-летняя женщина поднесла годовалого ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение, в результате чего тот лишился пальца.