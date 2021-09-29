Информация о том, что столица Российской Федерации заняла четвёртое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, уступив Лондону, Парижу и Нью-Йорку лидерские позиции, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 сентября в социальной сети Facebook.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Москва.

«Если сравнивать по конкретным параметрам, то для многих именно Москва окажется самым лучшим городом на земле. В других крупных населённых пунктах планеты традиционно наблюдается бедность и грязь. В Москве такого вы вряд ли встретите», — написал Алексей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что российская столица — это действительно один из лучших городов мира, но в России есть и другие замечательные населённые пункты.

Deensel Москва

«В России множество прекрасных городов, которые ничуть не хуже Москвы. Санкт-Петербург, Казань и другие. Так что надо перестать уже пихать эту Москву, куда не попадя. Кроме денег, которыми её снабжают федеральные власти, этому городу нечем похвастаться», — считает Елена А.

Некоторые комментаторы недовольны тем, что Москва аккумулирует в себе денежные потоки со всей страны, что позволяет ей так прекрасно выглядеть, чего нельзя сказать о всей остальной стране.

«Конечно, все деньги страны собрали в Москве, там-то живут припеваючи. Выдоили налогами, тарифами, взносами весь народ и города, только все остальные города не рады такой «справедливости». Но это Москву не волнует, Москва счастливо поживает на тощих сгорбившихся спинах соотечественников», — поделился своим мнением Bob D.

Часть людей считает, что лидеры списка занимают своё место незаслуженно, ведь в них есть столь неприглядные качества, которых, к примеру, в Москве вы не встретите.

«А как в этом списке оказалось так, что Париж занял второе место после Лондона? Это где скопища крыс пешком по центру ходят, люди спят в картонных коробках и ходят в туалет даже возле оперы? А Марсово поле, где Эйфелева башня давно уже как палаточный лагерь? Париж — самый криминальный город Франции, а от запаха въевшейся в стены зданий вони аж тошнит. Вот это всё позволило этому городу добраться до второго места? Серьёзно?!» — удивляется Наталья Н.

«Ага, Лондон и Париж: Лондон самый дорогой в мире и переполнен эмигрантами, а Париж уже давно почернел и стал самым опасным городом в стране. Хороший рейтинг, только не очень объективный, мягко говоря», — отмечает Сергей Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Ряд пользователей указывает на то, что Москва имеет полное право состязаться с лидерами рейтинга за право оказаться на первой строчке списка.

«Когда я увидел, кто занял первые три места, то всё сразу стало понятно. В Москве был давно, но точно знаю, что Нью-Йорк — это полный кошмар и ужас по сравнению с нашей столицей. Уж где-где, а любой из районов Москвы — прекрасное место для жизни, чего нельзя сказать про Нью-Йорк, где в отдельные районы заходить-то страшно, не то что жить», — пишет Peter O.

Напомним, 28 сентября на официальном портале мэра Москвы появилась информация о том, что столица Российской Федерации заняла четвёртое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, уступив Лондону, Парижу и Нью-Йорку лидерские позиции.