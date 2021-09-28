Цена на голубое топливо, которая впервые перешагнула отметку $1000 за 1 тыс. кубических метров, согласно данным с торгов на бирже ICE, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага. 1885

"Ага! И Венгрия первая сказала «да идет лесом ваша биржа» и заключила прямой контракт с Газпромом! Надо успевать и другим странам пользоваться щедростью Российской Федерации, а то лавочка скоро может закрыться», — предполагает Владимир Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая цена на газ в Европе не оставляет европейским странам шанса, чтобы устоять перед желанием заключить долгосрочный контракт с российским Газпромом. Иначе альтернативой остаётся лишь покупать газ с практически десятикратной наценкой, что не представляется возможным для большинства не самых богатых стран в регионе.

«А Украина, в очередной раз продемонстрировав неадекватность, тут же подала жалобу в Еврокомиссию с требованием аннулировать контракт между Россией и Венгрией по газу. Венгрия оценила заботу своих соседей и послала Киев лесом», — написал Алексей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что, пока европейские страны пытаются как-то решить проблемы с дорожающим газом, Украина пытается вставить палки им в колёса из-за взаимодействия с российской стороной.

«Украинцам повезло. Будут покупать чистейший европейский газ по 1000 долларов, а не агрессивный вонючий российский по 170 долларов. Повезло им», — издевается Виктор К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Часть людей считает, что подобный экономический кошмар в Европе неминуемо повлияет на ситуацию внутри Российской Федерации. Российские капиталисты не упустят шанса, чтобы нажиться на своих гражданах, а рост цен за границей лишь разыгрывает их аппетиты.

«Никогда не понимал радость обычных подписчиков в комментариях под такими новостями. Будто они активные акционеры Газпрома. Не уверен, что здесь есть те, у кого хотя бы один процент акций этой корпорации. Максимум, что ждёт граждан России от этого повышения, — это повышение тарифов», — считает Олег Е.

Ряд пользователей указывает на то, что российский рынок никак не может задеть рост цен на газ в Европе. Это разные рынки и поэтому российским пользователям газа можно спасть спокойно, пишут граждане.

«Какой рост на внутреннем рынке в России? Это цена за газ в Европе. У нас если и есть какой рост на газ, так только раз в год и планово, согласно инфляции и под контролем государства. Рост цен на газ неминуемо приведёт к увеличению трат на производстве, которое этим газом пользуется, никому тут это не выгодно, а у европейцев выбора нет. Так что не рассказывайте чепуху», — обращается Виктор К.

Thawt Hawthje Газпром

Отдельные комментаторы отмечают, что «Северный поток — 2» крайне удачно был достроен как раз к небывалому росту цен на газ в Европе, вынуждая власти европейских стран отдать предпочтение российскому голубому топливу.

«Судя по всему, такая цена за газ ставит Европу в безвыходное положение. Только российский газ и никаких альтернатив. Кстати, тут и «Северный поток — 2» очень удачно достроили. Удачное совпадение», — отмечает Евгений Ч.

Напомним, 28 сентября в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории цена на голубое топливо перешагнула отметку $1000 за 1 тыс. кубических метров.