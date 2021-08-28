Завершившийся в 2019 году канадско-американский мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» — явление во многом удивительное. Этот сериал от компании Hasbro, изначально предназначенный в основном для девочек младшего школьного возраста и нацеленный так же, как, например, «Трансформеры», на продвижение линейки игрушек, полюбился аудитории всех возрастов и даже породил целую субкультуру вполне взрослых поклонников. И не случайно: сюжеты серий были увлекательны, изобретательны, проникнуты юмором, персонажи, и не только главные, получились запоминающимися, каждый со своей интересной историей. Но главное — это искреннее, не слащавое позитивное настроение, которое излучал сериал. В каждом эпизоде героини сталкивались не только с нападениями сказочных злодеев, но и со знакомыми каждому сложными ситуациями и психологическими проблемами и учились вместе справляться с ними, сохраняя старую дружбу и заводя новых друзей, иногда даже среди бывших врагов. Главный смысл сериала отражен в его заглавии — он в самом деле учит дружбе, сотрудничеству и радостному мирному сосуществованию несмотря на различия. Волшебную страну Эквестрию и ее окрестности в сериале населяли не только пони трех разных рас — земные (обычные) пони, крылатые пегасы и волшебные единороги — но и другие разумные звери, драконы и самые разнообразные фантастические существа, которым было непросто понять друг друга. Как и зрителям сериала — детям, их старшим братьям и сестрам и даже родителям, ведь в наши дни, когда столько много говорится о стирании культурных, расовых и прочих границ, о сотрудничестве и социальной ответственности, люди почему-то все больше отдаляются друг от друга, испытывают большие проблемы с общением и дружбой.

Цитата из к/ф «Мой маленький пони: Новое поколение». Реж. Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене. 2021. Ирландия, Канада, США

В финальном эпизоде мы видим полную идиллию: главная героиня — Сумеречная искорка, ставшая аликорном — существом, сочетающим в себе черты всех пони, счастливо правит Эквестрией, в которой по-прежнему царят мир и дружба, сохраняет теплые отношения со своими повзрослевшими подругами и учит дружбе других юных лошадок. Но недавно вышедший на экраны полнометражный мультфильм «Мой маленький пони: Новое поколение» сильно удивляет с самого начала. И дело даже не в смене двухмерной флэш-анимации на трехмерную графику.

Цитата из к/ф «Мой маленький пони: Новое поколение». Реж. Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене. 2021. Ирландия, Канада, США

«Новое поколение» — не первая попытка вывести пони на большой экран. В 2013 году вышел мультфильм «Девочки из Эквестрии», где героини имели антропоморфный облик, а в 2017 году появилась сделанная полностью в духе сериала полнометражка «Мой маленький пони в кино». Мультик был даже несколько перенаселен странными существами, этим слегка напоминая «Звездные войны». Тем более странной выглядит «перезагрузка», в которой Эквестрию словно бы пропылесосили каким-то мощным агрегатом.

Цитата из к/ф «Мой маленький пони: Новое поколение». Реж. Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене. 2021. Ирландия, Канада, США

События мультфильма происходят явно в далеком будущем, напоминающем при этом наши дни. Шестерка героинь сериала, включая Сумеречную Искорку, осталась лишь в сказках для детей. Все волшебные существа куда-то подевались, как и магия, в новой Эквестрии обитают только пони — никак не изменившиеся земные, разучившиеся летать пегасы и единороги, для которых рог — всего лишь украшение, а не вариант волшебной палочки. Да и Эквестрии как таковой больше нет — три «расы» пестрых лошадок перессорились, разбежались по разным углам и теперь боятся, ненавидят или презирают друг друга. Главная героиня — юная земная пони Санни Старскаут и ее рано умерший отец, которые убеждены, что раньше все было по-другому, слывут чудаками и даже диссидентами.

Цитата из к/ф «Мой маленький пони: Новое поколение». Реж. Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене. 2021. Ирландия, Канада, США

В приморском городе, где живут земные пони, всем заправляет корпорация CanterLogic, которая в буквальном смысле слова торгует страхом — создает своего рода высокотехнологичные «шапочки из фольги», которые должны не дать единорогам прочесть мысли своих владельцев и «поджарить им мозги», а также автоматические ловушки для пегасов и стреляющие слизью устройства. По городу развешаны устрашающие рекламные плакаты, а шериф Хитч и его помощник Спраут — туповатый сынок хозяйки CanterLogic — всячески мешают активистке Санни проповедовать дружбу между народами. Однажды в городе появляется самый настоящий единорог Иззи, чем-то напоминающая веселую и взбалмошную драконицу из диснеевского мультфильма «Райя и последний дракон». Увы, магией она не обладает и никогда до сих пор не встречала лошадок другого вида. Вместе с Иззи Санни сбегает из охваченного паникой родного города и отправляется на поиски пегасов. В стране нелетающих крылатых пони новые подружки начнут свой путь к возрождению магии. Преодолев многие препятствия, найдя новых друзей и даже перетянув на свою сторону Хитча, они вернут пони и дружбу, и магию, победив как предрассудки, так и воинственные амбиции Спраута, решившего стать диктатором и начать войну.

Цитата из к/ф «Мой маленький пони: Новое поколение». Реж. Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене. 2021. Ирландия, Канада, США

С одной стороны, мультфильм вроде бы затрагивает более взрослые проблемы, включая политические — пожалуй, самым сильным его моментом является сольный музыкальный «номер» Спраута, где он убеждает сограждан в том, что их спасут только ненависть и ярость. Очень наглядно показано, как легко с помощью страхов и предрассудков управлять обывателем, который в глубине души стремится к хорошему и доброму, но боится в это хорошее поверить. С другой, обстановка в полнометражке выглядит гораздо более игрушечной и пластмассовой, чем в сериале (к примеру, «слиземеты» — это нечто слишком наивное даже для шестилеток), и гораздо более скучной, лишенной выдумки. Никаких объяснений, почему дружба, которой придавалось почти религиозное значение, куда-то улетучилась и куда подевались все остальные народы, а также почти бессмертные аликорны и даже перевоспитавшийся Дух Хаоса Дискорд, так и не дано. То ли бюджет не позволил изобразить разных существ силами компьютерной графики, то ли авторы решили не отвлекаться от главной, совсем не сказочной темы, но от недоумения сложно отделаться. К тому же радоваться счастливому финалу сложно — раз нам не показали, что привело к катастрофе, не факт, что она не повторится. Да и вернувшаяся магия выглядит не очень убедительно.

Цитата из к/ф «Мой маленький пони: Новое поколение». Реж. Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене. 2021. Ирландия, Канада, США

Жаль, что авторы мультфильма не смогли найти гармоничное решение, которое соединило бы сказочность с серьезным актуальным содержанием. Сериалу «Дружба — это чудо» это ранее прекрасно удавалось, за что его и любят и наверняка будут любить еще долго.