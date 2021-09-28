Заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что он считает подписание контракта с Москвой на поставку газа внутренним делом страны и протестует против попытки Киева вмешаться и повлиять на это решение, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Пол Ваго. Венгры в Киеве. 1885

"Вот из-за таких правильных политиков венграм будет тепло этой зимой, да и по кошельку им ничего не ударит (посмотрите, какие цены в Европе на газ установились). А вот украинцам в этот раз будет очень холодно и дорого из-за упёртости Зеленского», — поделился своим мнением Av A.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинцы стремительно теряют своих союзников, но в этом виноваты власти Украины, которые своими действиями отталкивают от себя соседние страны.

«Над украинцами уже весь мир смеётся и ни во что не ставит. Не могут люди в нормальном уме себя так вести, поэтому от них все и отворачиваются», — считает Армен К.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство Украины ведёт себя настолько по-хамски, что с этой страной уже никто не хочет иметь никаких дел, себе дороже.

«А что, с Украиной ещё можно обсуждать экономическое сотрудничество? Эстонский министр уже сказал, что они в списке самых бандитских стран. В Евросоюзе при виде украинских представителей уже крестятся. Достала Украина, видимо, уже абсолютно всех», — считает Алексей Л.

Часть людей считает, что истерика со стороны Украины объяснима тем, что транзит газа через украинскую территорию теряет какой-либо смысл, если все европейские страны перейдут на альтернативные потоки.

«Да, возмущение украинцев понять можно. Это серьёзный долгосрочный контракт на поставки по «Турецкому потоку» в обход Украины. Тут надо ещё учитывать, что там же газ покупают и Болгария, Сербия, Черногория, Словакия, Австрия, не платя ни копейки в бюджет Украины», — отмечает Владимир М.

Ряд пользователей указывает на то, что венгерские власти в данной ситуации ведут себя крайне достойно, отстаивая свои национальные интересы.

«Стоит напомнить, что венгры, живущие на территории Украины, десятилетия терпят притеснения и подлость со стороны украинского правительства: не своём языке не говори, песни не пой, культуру не развивай. Вызывает уважение стойкость руководителя МИД Венгрии, который не прогибается под западную повесточку, а называет вещи своими именами, отстаивает интересы своего государства», — пишет Кузьма Ш.

Нашлись и те, кто призвали украинцев обратить свою ненависть в сторону Польши, которая вовсе собирается исключить для себя использование транзита газа через Украину.

«Интересно, а почему украинцы против Польши не выступают, ведь те в обход Украины газопровод из Норвегии тянут. Пусть заявят, что поляки тоже должны газ из Норвегии через Украину качать, а то как-то неправильно, что никто не хочет деньгами с Киевом делиться», — написал Дмитрий К.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Напомним, 28 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции о том, что считает подписание контракта с Москвой на поставку газа внутренним делом страны и протестует против попытки Киева вмешаться и повлиять на это решение.