В Южной Корее обсудили заявление главы государства Мун Чжэ Ина, опубликованное 28 сентября в ходе заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

По данным южнокорейских СМИ, в ходе встречи президент отметил, что Южная Корея переживает «эпоху великого перехода к цифровой и зелёной цивилизации». Он подчеркнул, что это не выбор южнокорейского правительства, а мировая тенденция.

Мун Чжэ Ин напомнил, что его правительство до последнего дня своей работы будет прилагать усилия для того, чтобы заложить основу для «великого перехода» страны к лучшему будущему.

Президент назвал безотлагательными задачами борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, изменением климата и переход к четвёртой промышленной революции.

Ранее в тот же день глава государства распорядился всесторонне проанализировать намерения Северной Кореи, стоящие за последним запуском ракеты, и заявления Пхеньяна о межкорейских отношениях, сделанные ранее.

(сс) Cheong wadae. Blue House Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

«Он войдёт в историю как президент, в чьё правление в Южной Корее были зафиксированы самый высокий уровень самоубийств, высокие цены на недвижимость, а также фальсификация выборов», — пишет buoy***.

«Перестань нести чушь. Он страдает от какого-то когнитивного расстройства? Или видит только то, что хочет?» — интересуется duge***.

«По нему психушка плачет», — отмечает tnvj***.

«Больше похоже на мечты. Он явно не в своём уме», — пишет lee1***.

«Он только разрушает страну, а не делает что-то во благо», — негодует jini***.

«Лучше ничего не делай и просто дождись окончания срока полномочий», — предлагает reto***.

«У него есть совесть? Дом, который раньше стоит 500 млн вон, теперь стоит 1,5 млрд вон. Он должен покинуть свой пост из-за некомпетентности!» — отмечает peab***.

«Под конец своего срока полномочий он пытается присвоить себе заслуги других людей…» — негодует juks***.

President.go.kr Мун Чжэ Ин

«Кто-то однажды сказал, что Мун Чжэ Ин не должен становиться президентом, теперь я понимаю, почему», — пишет yong***.

«Кажется, на горизонте скоро замаячит новая катастрофа», — предполагает four***.

«Лучше бы о своем будущем побеспокоился…» — отмечает neox***.

«Нас считают образцовой страной, если речь заходит о борьбе с коронавирусом. Только у меня вопрос, почему в стране так трудно живётся?» — интересуется jw40***.

«Лучше бы решил проблемы, с которыми сталкиваются владельцы малого бизнеса…» — poet***.

«Кажется, он живёт совершенно в другом мире», — предполагает kski***.