Законопроект, внесённый в Госдуму правительством России, согласно которому людям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления будет запрещено управлять общественным транспортом и такси, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Скоро доведут до того, что у человека останется только один вариант — обратно в тюрьму, потому что всё запрещено», — пророчит Илья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая мера в отношении людей с судимостью излишняя, ведь для многих работа в такси — единственный доступный способ заработать себе на жизнь.

«А какая здесь логика? Им и так работать негде, а тут ещё и это. Если их и в такси брать не будут, то им останется только снова заниматься преступной деятельностью. Вы у них последнюю возможность на нормальную жизнь забираете!» — пишет пользователь под псевдонимом «Счастье На-Счастье».

«И как в такой ситуации человеку, который был судим, отбыл положенное наказание и решил как-то встать на ноги, социализироваться? Это некоторого рода притеснение прав», — считает Вячеслав И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Некоторые комментаторы отмечают, что, помимо такси, в России есть множество других рабочих мест, на которые может претендовать человек, побывавший в тюрьме.

«Кто сказал, что государство может существовать вообще без притеснения чьих-то прав? Ему ведь, судимому, не все виды работ запрещены, а в этом случае только связанные с повышенной опасностью. Коммерческие перевозки людей относятся к таковым. Водить собственный автомобиль для себя и своей семьи никто судимому не запрещает. И на стройке тоже — работай на здоровье, речь только о такси. К сожалению, таксистами разрешено работать иностранцам, у которых вообще нулевой уровень водительской подготовки и недостаточный уровень общей культуры поведения», — указывает пользователь под псевдонимом Цап Царапка.

Часть людей считает, что такси должно быть безопасным, иначе поездка, к примеру, с сексуальным маньяком в качестве водителя может обернуться трагедией.

«Я не против, если бывший заключённый будет работать, к примеру, в сфере общепита, но в такси — ни в коем случае! Такси должно быть безопасным. Иностранных граждан сейчас не обсуждаем. Вам не страшно осознавать, что везёт человек, который убил либо же изнасиловал и убил?» — обращается Наталья С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Ряд пользователей указывает на то, что властям стоит обратить своё внимание и на иностранных граждан, которые наводнили сферу перевозок в России.

«То есть людям из ближнего и дальнего зарубежья, о которых практически ничего не известно, можно, а судимым своим нельзя? Мало ли по какой статье гражданин отбывал срок, может, и по глупости попал, а ему раз — и запрет. Ну вы даёте! Не те законы принимаете, есть более важные вопросы для народа, которые остаются без вашего внимания, товарищи законодатели!» — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом Охотник Холмский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительством РФ внесен в Госдуму законопроект, согласно которому людям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления будет запрещено управлять общественным транспортом и такси.