Решение видеохостинга YouTube опубликовать пояснение к правилам пользования, согласно которым ресурс отныне запрещает публикацию контента, который ставит под сомнение итоги выборов в бундестаг Германии, а также результаты президентских выборов в США, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Норман Роквелл. Четыре свободы. Свобода слова. 1943

"Так, что-то не слышно совсем. Где крики о нападении на свободу слова со стороны российских либералов? Или это опять другое?» — задаётся вопросом Артём С.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное ограничение, которое ввёл один из самых популярных видеохостингов в мире, ставит под угрозу само понятие «свобода слова», которое так отчаянно якобы пытаются защищать представители российской либеральной оппозиции.

«Чем больше подобных новостей с Запада, тем больше наслаждаюсь вскукареками нашей либерды, которая не знает, как реагировать в такой ситуации», — пишет Фёдор Л.

Некоторые комментаторы возмущены тем, что YouTube запретил пользователям сомневаться в результатах выборов Германии и США, хотя про выборы в Российской Федерации на видеохостинге до сих пор снято множество видеороликов крайне негативного содержания, которое почему-то никак не беспокоит руководство сервиса.

«Вот это я понимаю — свобода слова! Только наши выборы можно подвергать критике по всему YouTube с утра до ночи и не признавать их итоги. Браво!» — написала Мария Ш.

(сс) Lorie Shaull Выборы в США

Часть людей считает, что для YouTube важно отстаивать лишь интересы американской и европейской элиты, которые вступают в противоречие с народами под их управлением. Что касается России, то американскому видеохостингу глубоко наплевать на будущее нашей страны, пишут граждане.

«Вот она — истинная демократия, свобода слова, свобода выбора! Избрали и всё! Мёртвые голосовали? И что? Это же демократия! Это же Запад! Не то что варварская Россия, там фальсификации неправильные, нечестные, а вот в США и Германии фальсификации вынужденные и одобренные. А кто не согласен — тому цыц!» — отмечает Татьяна С.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные решения руководства YouTube подталкивают российские власти к тому, чтобы запретить работу видеохостинга на территории России.

«Вот и не удивительно, что после такой цензуры российские власти поглядывают в сторону запрета YouTube. Именно на этом сервисе российское государство поласкают с утра до ночи, и никто уже не разберёт, что правда, а что нет. В таком количестве лжи будет работать только тотальный запрет, иначе мозги наших граждан промоют до такой степени, что жди беды», — считает Андрей С.

(сс) Leon Bublitz Пользователь YouTube

Нашлись и те, кто отмечает, что разговоры о свободе слова почему-то касаются лишь России, а западным странам почему-то данные принципы отстаивать необязательно.

«Ну и где эта ваша пресловутая свобода слова? Именно та свобода слова, из-за отсутствия которой так сильно ругали СССР, а теперь и Российскую Федерацию. Оказывается, такие требования предъявляют только нам, а им можно всё!» — указывает Иван Б.

Напомним, 28 сентября видеохостинг YouTube опубликовал пояснение к правилам пользования, согласно которым ресурс отныне запрещает публикацию контента, который ставит под сомнение итоги выборов в бундестаг Германии, а также результаты президентских выборов в США.