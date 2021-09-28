Спустя полгода первые два из десяти подержанных трамваев, подаренных Барнаулу мэром Москвы Сергеем Собяниным, добрались до столицы Алтайского края. Сегодня, 28 сентября, ещё до официального известия, фотографии части этого презента появились в соцсетях и получили десятки неодобрительных комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Пресс-центр мэрии Барнаула Барнаул получил трамваи из Москвы

«В пункт приёма металла везут?» — замечает Александр Тихонов в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»).

"Зачем нам привезли эту рухлядь?» — задается вопросом Allexx Pshennikov.

«У нас и своей рухляди достаточно», — соглашается Анна Некрасова.

«Там уже ржавчины больше, чем жести», — замечает Николай Седых.

«Уважаемые «знатоки», не знаете — так не беритесь гавкать. Вагоны прошли полный цикл капитально-восстановительного ремонта и современнее по оборудованию», — успокаивает Сергей Александров.

«Мммм, по внешнему виду эти трамваи Ленина ещё застали», — замечает Ольга Белозёрова.

«Хм, если это собянинские трамваи, то они ещё по улицам Москвы катались в 60−70-х», — считает Дмитрий Синибор.

«Спасибо, Москва! Что бы мы, крестьяне, делали без тебя!» — иронизирует Дмитрий Алфёров.

«Лучше сразу на металл, чем на линию выпускать», — предлагает Андрей Андреев.

«Проезжал мимо, видел этот утиль. Сейчас еще цену за проезд поднимут», — сокрушается Игорь Арестов.

Пресс-центр мэрии Барнаула Барнаул получил трамваи из Москвы

«Позорище, наши лучше выглядят. Обратно везём», — считает Серый Рощин.

«Старые трамваи… Просто праздник какой-то!» — иронизирует Дмитрий Чернышов.

«Запчасти стабильности приехали», — поддерживает Денис Григорьев.

«Ушатайки привезли», — смеётся Артём Светлов.

«Своего металлолома хватает», — соглашается Иван Турукин.

«Выпросили и тем самым слетели с программы обновления городского электротранспорта!!! Вот как назвать наших чиновников?» — напомнил Александр Соколов.

«Одни мусор списали, вторые подобрали», — констатирует Светлана Другова.

«Мне кажется, что мы теперь за москвичами должны трусы и носки донашевать, какой-то идиотизм», — заметил Олег Лукин.

Как сообщало ИА REGNUM, о подарке от мэрии Москвы — десяти модернизированных трамваях Tatra T3 — стало известно еще в середине марта 2021 года. Таким был итог договорённостей алтайского губернатора Виктора Томенко с мэром Сергеем Собяниным. Почти месяц потребовался на выбор подрядчика, который доставит подарок на Алтай. Техника должна была прибыть в апреле-мае.

Пресс-центр мэрии Барнаула В Барнаул доставили два из 10 подержанных трамваев из Москвы

В начале июня местный предприниматель Максим Серебренников, подрядившийся доставить технику в столицу Алтайского края, заявил, что трамваи в железнодорожные вагоны не помещаются, и что перевозить их надо с демонтированным токоприемником и прочим оборудованием, которое никто не хочет снимать.

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В июле стало известно, что проект контракта будет предоставлен тому, кто занял по итогам конкурса второе место с ценовым предложением 3 397 800 рублей.

Как сообщает 28 сентября пресс-центр городской мэрии, презент — Tatra T3 SU — доставляют грузовым автомобильным транспортом. Чтобы перевести все 10 вагонов, придётся сделать несколько рейсов.

По оценке генерального директора МУП «Горэлектротранс» Барнаула Николая Петряшина, трамваи аналогичны барнаульским и находятся в хорошем состоянии, но без ремонта не обойтись.

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