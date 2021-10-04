В Самарской области сразу после выборов начали ужесточать антиковидные ограничения. Так, в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры региона теперь будут пускать только по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации этого процесса глава региона Дмитрий Азаров дал две недели на подготовку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR code

Помимо этого, руководство муниципалитетов региона теперь может самостоятельно принимать решения по переводу на «дистант» учеников 6−10 классов.

Жители в очередной раз возмутились таким новостям, о чём не замедлили написать в социальных сетях.

Людей возмущает то, что на фоне ограничения их свободы и борьбы «с ветряными мельницами» в регионе остаются до сих пор не решенными транспортные проблемы и проблемы оказания медицинской помощи пациентам. Жители предполагают, что, решив эти проблемы, удастся справиться и с коронавирусом.

«А наладить работу врачей в поликлиниках уважаемый господин не хочет? На приём к терапевту в течение шести часов с температурой не можешь попасть, на дом врача вызвать — так у нас не хватает персонала, скорую ждёшь по девять часов», — возмутилась местная жительница, которую поддержали более ста пользователей социальной сети.

«Простите, а как соблюдать дистанцию в автобусах, если они редко ходят, поэтому забиты до отказа? Где логика?» — этот комментарий набрал более 60 «лайков». Жители отвечают, что «нет у них никакой логики, кругом какой-то абсурд и дурдом», «Фиксируется рост мракобесия послевыборного. Власть нарушает все мыслимые нормы, устраивает геноцид жителей, душит бизнес».

Samadm.ru Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары

Жители требуют оставить фитнес-центры в покое, поскольку «туда и так ходят только здоровые, ограничивайте передвижение пожилых в транспорте, дайте больше автобусов/трамваев. Не там перекрываете кислород!»

Жители возмущены непоследовательностью властей при принятии решений: с одной стороны, власти сообщают о поддержке малого бизнеса, а с другой стороны, своими действиями губят его: «Ну и закроется весь малый бизнес. Очень хорошее решение, как всегда. Ума палата».

«В спортзал много знакомых ходит и сам регулярно посещаю, те, кто следят за своим здоровьем, у кого хороший иммунитет, вы что, решили их всех провакцинировать? По мне так лучше буду дома тренироваться, чем ваш QR-код получать и вакцинироваться, такого же мнения придерживаются и все мои товарищи, сами, своими силами загубите все спорткомплексы… Отличная мера, ничего нового не открыли, всё для людей. Все фитнес-центры — банкроты в ближайшем будущем», — пишет местный житель, и его поддержали более 60 пользователей.

«Фитнес-центры — это перебор! Фитнес — это индустрия красоты и здоровья. Тогда по этому принципу нужно так же поступить с салонами красоты, парикмахерскими, барберами, частными клиниками и т. д. И мы просто посидим дома, а наши оплаченные абонементы выброшены… Вакцинация — это добровольно! А вакцина не защищает от заболевания! Это нарушение наших прав!» — пишет местная жительница.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр борьбы с принудительной вакцинацией в Москве. Консультация юристов бесплатна

«Естественный иммунитет гораздо лучше вашего искусственного. Дайте людям самим решать вопрос своего здоровья», «Всех обколоть, здоровые люди не нужны этой стране», — возмущаются они.

Пользователи соцсетей возмущаются и тому, что власти забывают и о других болезнях, о том, что существует много других инфекций, но «ни одну из них не доводят до такого абсурда».

Они напоминают, что всегда в осеннее время был рост ОРВИ, но никогда из-за этого ничего не закрывали: «У нас теперь других болезней нет. Только ковид. Всю жизнь был пик болезней в осень — гриппа, ОРВИ, и никто ничего не закрывал и маски не носили, а сейчас прям не знаю, что происходит. С ума сошли с этим ковидом. Умер человек от сердца, а ставят ковид».

Некоторые пользователи предположили, что «пока люди принимают эти правила — игра продолжается».

Кто-то вспомнил о Конституции России: «Коды, маски, удаленка… Опять Конституцию превратили в бесполезную книжку. Права и свобода выбора? Не, не слышали».

Люди напоминают властям о том, что нужно не запрещать людям заниматься спортом, ограничивая посещения фитнес-центров, а, наоборот, побуждать их укреплять свое здоровье, тем самым повышать свой собственный иммунитет.

Они также напоминают, что дистанционное образование вредит детям, вырабатывая у них компьютерную зависимость: «Оставьте школьников и фитнес в покое! Что за сегрегацию вы устраиваете?!» «Не надо детей на дистант, пусть учатся, ковид можно где угодно подхватить. Нужно укреплять иммунитет закаливанием, спортом, качественными витаминами. Дистант только усилит зависимость от гаджетов, снижение зрения и малоподвижный образ жизни».

Klh.mosreg.ru Дистанционное обучение

Жители возмущены вмешательством государства в личную жизнь граждан: «Отстаньте от людей уже. И дайте им право решать, делать прививку или нет. Прививка не даёт гарантию, что человек не заболеет, и это уже доказано в реальных условиях. У меня из знакомых, кто привился, тот болеет, да ещё и похлеще, чем не привитые. Почему государство навязывает медицинские манипуляции через угрозы? Никогда ранее в эпидемию не делали прививки, так как от этого заболевших становилось больше. Такое ощущение, что вы намеренно хотите увеличить количество заболевших…»

Жители просят предоставить им медицинскую статистику, которая бы подтверждала эффективность вакцин от COVID-19: «Простой и логичный вопрос: где статистика заболеваемости привитых и даже ревакцинированных и непривитых? Бюджетников привили, а остальные добровольно не хотят, где данные по эффективности наших супервакцин и т.д. Слишком много вопросов, на которые слишком противоречивые ответы!»

«Если не будем сопротивляться, значит, тату на лоб», — пишут пользователи…