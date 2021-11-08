Консервативные американские эксперты и политики нашли удивительную новую боксерскую грушу: «прогрессивных» американских военных, пишетРональд Кребс иРоберт Ральстон в статье, вышедшей 28 сентября в Foreign Affairs.

(сс) James N. Mattis Вооруженные силы США

«Антиамериканская идеология проникает в наши вооруженные силы», — заявил сенатор-республиканец Том Коттон на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.

«Мама родная! — отреагировал в мае его однопартиец Тед Круз на рекламный ролик, в котором половое и этническое разнообразие армии США выставлялось в качестве преимущества. — Возможно, не самая лучшая идея пропагандировать прогрессивные оскопленные вооруженные силы».

В продолжающемся споре о «критической расовой теории» (КРТ) — наборе анализирующих причины расизма в США учений, которые некогда не выходили за пределы исключительно среды интеллектуалов, — вооруженные силы США неожиданно стали самым активным образом играть роль защитников важности освещения системного расизма в Соединенных Штатах. Неудовольствие республиканцев вызвал генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, когда он в июле 2020 года извинился за неуместную прогулку с президентом Дональдом Трампом по вашингтонской площади Лафайет, которая имела место в разгар протестов Black Lives Matter.

«Я не должен был быть там, — сказал он. — Из-за того, что я был там в то время и на фоне тех событий, создалось впечатление, что военные вмешиваются во внутреннюю политику».

(сс) U.S. Army Sgt. James K. McCann Генерал Марк Милли, 48-й вице-президент США, 45-й президент США Дональд Трамп и бывший министр обороны США Марк Эспер

Милли вызвал еще более яростную реакцию со стороны консерваторов в июне этого года, когда в своих показаниях в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей он отстаивал необходимость преподавания КРТ курсантам американские военных учебных заведений.

«Я читал Мао Цзэдуна, Карла Маркса и [Владимира] Ленина. Это не значит, что я коммунист. Так что плохого в том, чтобы понимать — иметь некоторое ситуационное понимание страны, которую мы призваны защищать?» — добавил он, отметив, что изучение КРТ было бы полезным для понимания «белой ярости», а также причин произошедшего 6 января погрома в здании Капитолия США.

«Что заставило тысячи людей пойти на штурм этого здания и пытаться пойти вразрез с конституцией США? В чём была причина? Я хочу это выяснить», — продолжил он.

Ответ последовал незамедлительно. Трамп назвал комментарии Милли «жалкими» и «грустными», добавив, что он «избавился бы от них» — Милли и других высокопоставленных военных, которые видели ценность в КРТ, — «за две минуты». Член палаты представителей Мэтт Гаец, республиканец из Флориды, вмешался в спор, заявив на своей странице в Twitter, что «с такими генералами неудивительно, что мы вели значительно больше войн, чем выиграли».

(сс) Rhododendrites Протестующие с флагом США

Совсем недавно, после того как Боб Вудворд и Роберт Коста сообщили в своей книге «Риск», что до и после выборов 2020 года Милли звонил своему китайскому коллеге, чтобы заверить его, что Соединенные Штаты не нападут внезапно на Китай, республиканцы призвали к отставке Милли.

«Если это правда, он должен предстать перед военным трибуналом», — отметил в Twitter сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки, вторя многим другим коллегам по партии.

Похоже, что долгий роман республиканцев с военными наконец подошел к концу. И раз консервативные политики и «ученые мужи» выбрали своей целью военное ведомство США — и особенно высшее командование, их сторонники и слушатели обратили на это внимание. Последствия такого развития событий для американских вооруженных сил могут быть ужасными.

Конец любви

Интрижка между вооруженными силами США и американскими консерваторами и республиканцами длилась не одно десятилетие. Республиканцы неизменно выражали большее доверие и теплоту по отношению к военным, чем демократы, а кандидаты от республиканцев на политические посты чаще, чем демократы, добивались поддержки отставных генералов и других бывших высших военных чинов. В первые дни своего правления Трамп следовал этой схеме, окружая себя военными, которых он называл «моими генералами», назначив Джона Келли, Майкла Флинна, Герберта Макмастера и Джима Мэттиса на ключевые посты в администрации и на другие руководящие должности.

(сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff Дональд Трамп и Джим Мэттис

Но роман закончился взаимной ненавистью. Как и многие изменения, произошедшие в Республиканской партии за последние годы, всё началось с Трампа. Бывший президент быстро стал испытывать неприязнь и неуважение к назначенным им же самим отставным генералам и оскорблял действующих генералов, дававших ему советы. По большей части он воздерживался от того, чтобы публично выражать свою всё большую язвительность в их адрес — до сентября 2020 года, когда на пресс-конференции он обвинил своих высших генералов в коррупции.

«Они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и всё остальное, были счастливы», — заявил он.

С тех пор Трамп регулярно выступал с нападками на военных и высшее руководство армии США, обвиняя их в политической трусости и некомпетентности во время проведения военных операций.

По мере того как в начале года в СМИ стала доминировать полемика вокруг КРТ, многие республиканские политики и консервативные СМИ последовали примеру Трампа. Член палаты представителей, бывший «морской котик» республиканец Дэн Креншоу, написал в мае в Twitter: «Хватит, хватит. Мы не позволим нашим вооруженным силам пасть жертвами прогрессивной идеологии».

(сс) U.S. Department of Agriculture Республиканец Дэн Креншоу

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, возмущенный тем, что Милли выступал в защиту преподавания кадетам этой теории, утверждал, что председатель Объединенного комитета начальников штабов «получил эту должность не потому, что он выдающийся или храбрый военный, и не потому, что люди, которые его знают, относятся к нему с уважением».

"Он не такой, и его определенное не уважают. Милли получил своей пост потому, что он подобострастен. Он знает, к кому подлизываться, и делает это с большой радостью. Подсуньте ему какой угодно сценарий, и он его исполнит», — заявил ведущий.

Его коллега по Fox, Лора Ингрэм, воспользовавшись риторикой «левых», выдвинула идею «лишить военных финансирования».

Из-за нападок правых ученых мужей и политиков на американских военных, похоже, меняются и взгляды рядовых избирателей-республиканцев к военным: к ним уже относятся не с таким пиететом и восхищением, как раньше. Данные опроса общественного мнения, проведенного авторами в начале июля, показывают значительное изменение в отношении людей к военным. Такое развитие событий даже получило название «эффекта Такера-Карлсона».

В наиболее прямом вопросе, который обычно включают в общенациональные опросы общественного мнения и в рамках которого участников просят описать уровень своего доверия или уверенности в вооруженных силах, это изменение не столь заметно. Безусловно, если измерять доверие республиканцев к вооруженным силам по этому вопросу, то окажется, что оно уменьшилось лишь незначительно, тогда как демократы армии стали доверять в несколько большей степени.

(сс) U.S. Army. Paolo Bovo Вооруженные силы США

Однако подобные сдвиги на протяжении долгого времени часто сопровождали перемены в руководстве Белого дома, когда потерпевшая поражение партия начинает выражать меньше доверия ко всем государственным институтам, в том числе к военным. Более того, в целом республиканцы и независимые республиканцы по-прежнему больше доверяют военным — и, соответственно, выражают в их отношении меньшее недоверие, — чем демократы и независимые кандидаты, близкие Демократической партии.

Однако не всё так просто. Проведенный авторами опрос показал, что республиканцы в 2021 году относились к военным с гораздо меньшим почтением, чем можно было ожидать. В прошлогодней статье в журнале Foreign Affairs Кребс и Ралстон утверждали, что взгляды американских граждан на отношения между военными и гражданскими — и, в частности, степень почтения первых к вооруженным силам — больше связаны с политической принадлежностью и партийной лояльностью, чем с идеологией.

Так, политические консерваторы должны проявлять большую склонность к тому, чтобы с глубоким уважением относиться к военным, которые олицетворяют близкие таким гражданам ценности, тогда как политические либералы должны быть склонны выступать за строгий гражданский контроль над институтом, которому они обычно не доверяют. Однако в опросе 2019 года авторы обнаружили обратное.

Когда в Белом доме находился Трамп, демократы на удивление почтительно относились к вооруженным силам, надеясь на то, что военные сдержат порывы тогдашнего президента. Между тем республиканцы с большей вероятностью поддержали решающую роль гражданского общества. Тогда Кребс и Ралстон предсказывали, что победа Джо Байдена побудит ярых сторонников каждой из партии поменяться позициями, при этом республиканцы снова станут с большим почтением относиться к военным, тогда как демократы — с меньшим.

Gage Skidmore Президент США Джо Байден

Но сбылась только половина их прогноза. Как выяснилось в недавнем обзоре авторов, демократы действительно на сегодняшний день с гораздо меньшим почтением относятся к военным, когда их партия контролирует Белый дом, однако со стороны республиканцев не произошло заметного улучшения отношения к людям в форме. Кребс и Ралстон спросили респондентов, должен ли лидер США одобрять проведение операции, которую поддерживают американские военные, «даже если президент считает эту миссию нецелесообразной».

В 2019 году 46,5% демократов ответили на этот вопрос утвердительно, тогда как среди республиканцев этот показатель составил 30,3%. В этом же году утвердительно на этот вопрос ответили только 32,8% демократов — существенное снижение, соответствующее их политическим интересам и идеологическим пристрастиям. Тем не менее среди республиканцев такой шаг со стороны президента США сочли бы целесообразным лишь 36,1% опрошенных, что всего на 5,8% больше, чем в 2019 году.

Ослабление уважения республиканцев к вооруженным силам — вопреки консервативной идеологии и партийным интересам — похоже, тесно связано с другим заметным изменением: американцы не доверяют военным по иным, нежели раньше, причинам. Только 15% демократов и 12% республиканцев в той или иной степени не доверяли военным в 2021 году (по сравнению с 21% демократов и 10% республиканцев в 2019 году).

Однако среди тех, кто выразил недоверие, колоссальное число республиканцев — 64,6% — заявили, что это произошло из-за того, что вооруженные силы стали вмешиваться в политику. В 2019 году так свое недоверие к военным объясняли 35,8% республиканцев.

David B. Gleason Пентагон

Доля демократов, которые заявили, что они не доверяют военным, потому что те стали вмешиваться в политику, оставалась стабильной (31,3% в 2019 году против 28,2% в 2021 году). И в этом году, в отличие от 2019 года, те, кто не доверял военным, потому что считали, что они влезают в управление страной, заявили о меньшем уважении по отношению к вооруженным силам. Иными словами, с меньшим уважением к вооруженным силам стали относиться из-за тревог по поводу их политизированности.

Доверия всё меньше

Аналогичное явление наблюдается и в данных проводимых авторами опросов о взглядах на надзор за вооруженными силами, в частности надзор за тем, как именно проводится подготовка военнослужащих. В 2019 году 48,9% респондентов призвали к менее частому и интенсивному надзору в этой области по сравнению с 35,3%, которые хотели более частого и интенсивного надзора. В 2021 году всё было наоборот: 49,0% хотели более частого и интенсивного контроля за тренировками, и только 33,6% хотели меньше.

О необходимости более тщательного надзора за военными стали говорить представители всего политического спектра: демократов беспокоил рост правого экстремизма в вооруженных силах, особенно после погрома 6 января, в котором ветераны вооруженных сил приняли активное участие, тогда как республиканцы были обеспокоены либеральной идеологической обработкой военнослужащих.

Решительнее всего к надзору со стороны гражданского общества призывали правые, что о многом говорит. Так, 53% американских граждан, которые сами называют себя «ярыми республиканцами», в 2021 году заявляли о том, что хотели бы более строгого и частого надзора за подготовкой военных. При этом в 2019 году этот показатель составлял 43%.

(сс) The U.S. Army Военная подготовка в армии США

Вновь обретенный скептицизм республиканцев в отношении вооруженных сил распространяется и на их отношение к участию военных в политических дебатах. В 2019 году, когда Трамп был президентом, демократы, как правило, поддерживали высокопоставленных чинов вооруженных сил, публично отстаивающих политику, которая, по их мнению, отвечает интересам страны, даже если эта политика не была связана с областью профессиональных знаний этих военнослужащих. Со своей стороны республиканцы, как правило, выступали против этого.

Когда в Белый дом пришел Байден, казалось, что республиканцы и демократы поменяются местами. Однако произошло обратное. Подавляющее большинство — 55,9% — тех, кто называет себя «ярыми демократами», поддержали вмешательство в политику со стороны высокопоставленных военных чинов армии США. В 2019 году этот показатель составлял 43,9%.

Между тем поддержка вмешательства военных в политические вопросы среди ярых республиканцев упала — с 44,5% до 39,3%. В 2021 году большинство — 41,6% — ярых республиканцев выступали против продвижения политической повестки дня высокопоставленными военными. Похоже, демократы всё больше уверены в том, что высокопоставленные военные разделяют их политические предпочтения, и поэтому рады, что высшее руководство открыто занимает позиции по тем или иным политическим вопросам. Между тем республиканцы всё больше уверены, что высокие военные чины не разделяют их взглядов на политику и поэтому выступают против участия военных в политических дебатах.

Общественное уважение к военным и доверие к ним в целом не сошло на нет — пока еще. Но политизированное очернение армии не менее проблематично, чем политизированное ее обожание. Основная опасность связана с тем, что многие всё больше сомневаются в способности военных быть объективными в своей профессиональной области: если республиканцы считают, что «прогрессивные» военные ставят политкорректность выше неприглядной правды, могут ли они также не посчитать, что политкорректность вооруженных сил окажется важнее правды, когда встанет вопрос о будущих и уже ведущихся боевых действиях?

(сс) Navy Petty Officer. 1st Class Carlos M. Vazquez II Высшее руководства армии США

Такие настроения, вероятно, также усложнят задачу пополнения своих рядов: если республиканцы придут к выводу, что армия — враг таких здравомыслящих американцев, как они, зачем им посылать своих детей в их ряды? И это почти наверняка приведет к более скрупулезному изучению в Конгрессе политических пристрастий кандидатов на должности старших офицеров и, возможно, к проверке их на политическую вшивость. Поощрение, мотивированное политическими интересами, а не профессионализмом кандидата, имело бы катастрофические последствия для боеспособности вооруженных сил и для сохранения в рядах ВС многообещающих младших офицеров.

Не чураются политических перепалок

Исторически сложилось так, что правые политики с гораздо большей вероятностью находили в военных родственные души, чем нападали на них. Например, после того как президент Гарри Трумэн отстранил генерала Дугласа Макартура от командования американским контингентом в Корее за неподчинение, по его возвращении домой ключевые члены Республиканской партии стали чествовать этого «Цезаря Америки». Левые политические силы в США могут предложить более четкую историческую параллель с нынешними нападками на вооруженные силы: неприятие войны во Вьетнаме переросло в антипатию к военнослужащим, которые были публичным лицом того конфликта. Тем не менее широко распространенная враждебность к вооруженным силам исчезла с окончанием призыва в 1973 году и возобновлением Холодной войны в конце того же десятилетия.

Нынешняя ситуация исторически беспрецедентна и тревожна, и в этом виноваты военные. После окончания Холодной войны высокопоставленные чины подорвали репутацию военных как людей, стоящих выше политики, тем самым непреднамеренно сигнализируя о том, что на них — как и на любую другую преследующую свои политические интересы группу в Вашингтоне — можно нападать. Играя в политику, они иногда побеждали в политических битвах, например, добившись в 2009 году одобрения более значительного увеличения численности американского военного контингента в Афганистане. Однако издержки от такого развития событий для самого этого института и страны в целом огромны.

(сс) The U.S. Army Американцы в Афганистане

Ради себя самих, а также ради страны, американские вооруженные силы должны взять на себя обязательство соблюдать демократические принципы отношений между военными и обществом. Генералам не нужно заявлять, как это сделал Джордж Маршалл, что они никогда не голосовали. Тем не менее состоящие на службе военачальники должны помнить, что решения о применении силы должны приниматься избранными политиками, которые отвечают непосредственно перед обществом. Свое неприкрытое профессиональное мнение военные чины должны высказывать главнокомандующему и его представителям.

Если же военные попытаются влиять на курс страны иным образом — например, выражая свое мнение во время общественных слушаний, — по демократическому контролю за вооруженными силами наносится удар, тогда как граждане страны начинают со всё большим недоумением задаваться вопросом о том, в чём заключается роль вооруженных сил.

То же самое и в отношении политической деятельности отставных генералов, публикации книг и выступлений на телевидении: они не могут претендовать на право занимать ту или иную политическую позицию на том лишь основании, что теперь они гражданские лица, и при этом торговать своей военной квалификацией. Неудивительно, что в своих опросах авторы обнаружили, что американцы не видят особой разницы между действующими генералами и генералами в отставке, публично вмешивающимися в политические дебаты.

Однако восстановление аполитичности вооруженных сил — это долгосрочный проект, рассчитанный на поколения. В краткосрочной перспективе республиканские политики могут избежать полномасштабного кризиса доверия к вооруженным силам, если будут сдерживать свою риторику. Единственное, что хуже, чем когда нация преклоняется перед своим военным руководством, — это когда граждане его поносит.

(сс) The White House Президент США Джо Байден с генералом ВВС США Жаклин Ван Овост и генерал-лейтенантом армии США Лорой Ричардсон

Из-за неоправданного поклонения героям вооруженных сил в гражданском населении нарастает излишнее почтение к вооруженным силам, что и угрожает гражданскому надзору. Необоснованное очернение вооруженных сил угрожает военному потенциалу Соединенных Штатов. Избиратели-республиканцы не требуют нападок на институт, который они традиционно уважают, но они начинают не доверять ему, а в некоторых случаях даже относиться к нему пренебрежительно. Консервативные лидеры и ученые мужи должны прекратить свои политические атаки, пока не стало слишком поздно.