Позиция МИД Украины, выразившего разочарование намерением Венгрии подписать долгосрочный контракт с Газпромом в обход «незалежной», не осталась незамеченной не только со стороны главы венгерского МИД Петера Сийярто (он считает её возмутительной, посол Украины вызван в Будапешт). Представитель российского МИД Мария Захарова в своём телеграм-канале данную ситуацию прокомментировала так:

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Истерика

«Украина обратится к Еврокомиссии для предоставления оценки соответствия газового контракта Венгрии с Газпромом европейскому законодательству.

Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти».

По этому случаю в телеграм-чате опубликованы уже десятки комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

«Хохлы в своём репертуаре. Стучат и кляузничают», — замечает Руслан.

«Ещё и в Спортлото пожаловаться можно», — иронизирует Роман.

«Газодомор!» — иронизирует Николай Маринов.

«Да, они такие — потомки Киевской Руси! За 5 (пять) копеек в церкви пукнут, и могут в любой момент предать своих!» — поддерживает Александр Дронов.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Цэ безвиз, цэ безгаз, здравствуй, польский унитаз» — смеётся «Сварог».

"Да нормально венгры поступили. Ищут там, где дешевле, плюс личная дружба Орбана и Путина. Они в Евросоюзе выполняют роль Чаушеску в Варшавском договоре и СЭВ — делают ровно столько, чтоб было выгодно им. Это правильно. И газ берут у нас по выгодной цене, и санкции против нас держат. Молодцы», — заверил «Русвест».

"Ну не хочет Украина сама работать и зарабатывать. Только халява. А она как-то резко для неё заканчивается», — замечает Татьяна.

«Молекулы диктатуры фильтруют в свободную Европу», — отметил АСК.

«Страна халявщиков и попрошаек», — замечает Ирина Чепелег.

«Ябеды европейские. Лишь бы у всех плохо было», — замечает Ал.

«Кажется, в европейской политике становится слишком много Украины. На фоне собственных проблем, Европа может приостановить договор об интеграции, выкинув скакуасов с голой ж… на мороз», — сделал прогноз Алекс.

Agencia de Noticias ANDES Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Какое их собачье дело», — задаётся вопросом Михаил Мироненко.

«Они СССР отменили, а замашки и привычки остались», — смеется К.

«Украина никак не может понять, что самостийность — это не обязательство России содержать бедных и убогих иностранцев. Ну не могут они расстаться с советским прошлым, всё льгот от России ждут», — замечает «Путник».

"Ну что, Украина добесилась? Скоро и остальные страны постсоветского пространства подтянутся. Без России-матушки никуда, а кушать ой как хочется», — написал Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября МИД Украины опубликовал на своём сайте заявление о намерении обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия газового контракта Венгрии с Газпромом европейскому законодательству. В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Венгрии было бы выгоднее получать газ транзитом через Украину.

Facebook @szijjarto.peter.official Подписание договора Венгрии с Газпромом

Уже 28 сентября глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook заявил, что «действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны», и что поскольку речь идёт о нарушении суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности, посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Венгрии.

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