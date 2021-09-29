ИА REGNUM продолжает публикацию воспоминаний участников строительства в 1941—1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей из сборника «Строители безмолвных рубежей"*. Они собраны чебоксарскими школьниками по инициативе управления образования администрации города. В мэрии подчёркивали, что данная работа для молодого поколения «несёт особую ценность — живое общение детей с поколением героев, при котором они смогли погрузиться в события тяжёлого времени».

Cap.ru 28 октября 2020 год, Батыревский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

«Тулуп рвался, не выдержав морозов»

Ольга Ивановна Григорьева (Иванова) из Ядринского района (1922—2011) рассказывала, что в 1941 году сельчан стали отправлять на строительство Сурского рубежа, в том числе мобилизовали и её. Она трудилась «на очень трудном участке»: валила лес, брёвна переправляли по Суре, из них строители блиндажи, доты и дзоты:

«В день нам выдавали по одной буханке хлеба. Половину я съедала, а половину бережно заворачивала и несла домой. Там было десять голодных ребятишек — братьев и сестёр.[…] Полбуханки хлеба на 11 человек…»

Затем её направили валить лес в Алатыре, куда их повезли на двух лошадях:

«Стоял лютый мороз. Такой, что тулуп не выдерживал, ткань лопалась и рвалась на клочья. В Алатыре были голод и холод. Но надо было терпеть, работать, помогая фронту, приближая Победу. Я знала и верила, что она нужна и значима здесь, верила, что многонациональная страна одержит Победу».

Cap.ru 28 октября 2020 год, Батыревский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащимся лицея № 4 города Чебоксары Савелием Белаш (руководитель — С. В. Орлова).

«Война прошла, окопы стояли»

Иван Романович Гришин из Марпосадского района в строительстве рубежа не участвовал, но помнит, как началось строительство и где он располагался.

«В стороне Карабаши пулемётные точки стояли почти в лесу. Пулемётное окно смотрело в сторону деревни Карабаши. Стены, потолки сооружений были дубовые. […] Лес рубили. Пеньки ставили примерно 1—1,5 метра для того, чтобы танки не прошли».

По словам Ивана Романовича, местных людей отправляли на строительство оборонительного рубежа в другие деревни, а из других деревень приходили к ним рыть траншеи. Около Покровского кладбища была выкопана траншея длиной 200—300 метров на глубине одного метра, «чтобы всех раненых солдат собрать»:

«Война прошла, окопы стояли. Траншеи выровняли тракторами, бульдозерами. Пулемётные точки нельзя было убирать. У колхоза дров не было, и стали окопы откапывать и разбирать на дрова. Все окопы сняли».

Cap.ru 28 октября 2020 год, Батыревский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 40 города Чебоксары Михаилом Васильевым (руководитель — В. Ю. Данилова).

«Разговор ходил, что приедет Сталин»

Евгения Федоровна Денисова из Шемуршинского района (1925 года рождения) рассказала, что тогда «рабочей силы было мало», поэтому на строительство рубежей обороны «в школе стали набирать добровольцев из учеников»:

«Я тоже решила помогать, хотя мне и не было 16 лет. Как разрешили отец и мать? Они тоже были патриотами. Моя сестра София училась в 10-м классе, и она тоже объявила, что поедет. […] Из нашего класса собралось 20 человек».

Ветеран вспоминает, как 16 ноября 1941 года они вышли в путь, продукты и вещи были на подводе, а они сами шли пешком, преодолев 70 км:

«Жили все в одном дома, мы были дружны, как одна семья. На работу ходили далеко, выходили ещё тогда, когда на улице было темно. […] Нас спасала горячая печка. После работы все грелись там, ребята даже спали на печке. Часто ходили в другие бригады, даже проводили комсомольские собрания. Разговор ходил, что приедет Сталин, но при нас никого не было. В сёлах находилась воинская часть, пожилые солдаты ходили по домам, мы даже оставили свои тёплые варежки и носки им».

Cap.ru 28 октября 2020 год, Батыревский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 7 города Чебоксары Тимофеем Бариновым (руководитель — А. В. Ионов).

«Мама тоже была бойцом»

Воспоминания Елены Васильевны Добрынкиной (1911—1992) собраны на основе рассказов её сына. Отмечается, что в октябре 1941 года «все женщины, подростки 12—14 лет» направились на стройку. Мать пилила деревья.

«Тёплой одежды практически не было, обувь быстро изнашивалась, руки ныли от лопат, было жарко работать даже в сильный мороз. Чтобы не обморозить лицо, кожу смазывали гусиным жиром», — рассказывала она сыновьям.

Отец в это время был на фронте:

«Ну, а мама тоже была бойцом. Робкая, покладистая. Но сколько в ней силы и мужества было. Не падать духом ей помогала лишь мысль о нас, о сыновьях. Сколько людей погибло при строительстве!»

Cap.ru 28 октября 2020 год, Батыревский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащейся лицея № 44 города Чебоксары Варварой Александровой (руководитель — М. Д. Меркурьева).

«Выскочив из рва с водой, продолжал работать»

Дмитрий Егорович Егоров (1924 года рождения) из Урмарского района копал траншеи. Он признался, что во время работы думал от отце, который ушёл на фронт:

«Представлял себя рядом с ним, как я там, на фронте, копаю эту мёрзлую землю, чтобы закопать туда фашистскую гадину, и это придавало мне силы. Я с ещё большим остервенением продолжал долбить, крошить эту мёрзлую глину».

Как и другие, он вспоминает, как было очень холодно. И, чтобы не замёрзнуть, «приходилось всё время работать»:

Cap.ru 28 октября 2020 год, Батыревский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

«Мёрзлая земля и заледеневшие лужи с трудом поддавались лопатам. Однажды после нескольких ударов лёд треснул, и я оказался в ледяной воде, мои старые ботинки и штаны промокли. Выскочив из рва с водой, продолжал работать: останавливаться нельзя, надо было выполнить норму выработки. Тем более женщины кругом, засмеют».

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 35 города Чебоксары Никитой Архиповым (руководитель — А. П. Архипов).

«Просто надо было это делать»

Вера Михайловна Егорова (1925 год рождения) мобилизована на строительство окопов в 16-летнем возрасте:

«Дождь, снег, а мы всё роем. Руки болят, стёрты до крови, а в голове одно: «Надо!» Просто надо было это делать. Рано утром начинали и до ночи все работали, рыли. Зимние ночи наступали так рано, что уже было не понять, день или ночь».

Трудились не менее восьми часов, опаздывать было нельзя:

«Да и какой там опоздать, когда мысли были, что надо выполнить работу. Там, на войне, нашим солдатам труднее было».

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 35 города Чебоксары Кристиной Ивановой (руководитель — О. А. Гончарова).

*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.