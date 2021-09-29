«Набирали добровольцев из школьников»: воспоминания героев Сурского рубежа
ИА REGNUM продолжает публикацию воспоминаний участников строительства в 1941—1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей из сборника «Строители безмолвных рубежей"*. Они собраны чебоксарскими школьниками по инициативе управления образования администрации города. В мэрии подчёркивали, что данная работа для молодого поколения «несёт особую ценность — живое общение детей с поколением героев, при котором они смогли погрузиться в события тяжёлого времени».
«Тулуп рвался, не выдержав морозов»
Ольга Ивановна Григорьева (Иванова) из Ядринского района (1922—2011) рассказывала, что в 1941 году сельчан стали отправлять на строительство Сурского рубежа, в том числе мобилизовали и её. Она трудилась «на очень трудном участке»: валила лес, брёвна переправляли по Суре, из них строители блиндажи, доты и дзоты:
Затем её направили валить лес в Алатыре, куда их повезли на двух лошадях:
Фрагмент из материала, собранного учащимся лицея № 4 города Чебоксары Савелием Белаш (руководитель — С. В. Орлова).
«Война прошла, окопы стояли»
Иван Романович Гришин из Марпосадского района в строительстве рубежа не участвовал, но помнит, как началось строительство и где он располагался.
По словам Ивана Романовича, местных людей отправляли на строительство оборонительного рубежа в другие деревни, а из других деревень приходили к ним рыть траншеи. Около Покровского кладбища была выкопана траншея длиной 200—300 метров на глубине одного метра, «чтобы всех раненых солдат собрать»:
Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 40 города Чебоксары Михаилом Васильевым (руководитель — В. Ю. Данилова).
«Разговор ходил, что приедет Сталин»
Евгения Федоровна Денисова из Шемуршинского района (1925 года рождения) рассказала, что тогда «рабочей силы было мало», поэтому на строительство рубежей обороны «в школе стали набирать добровольцев из учеников»:
Ветеран вспоминает, как 16 ноября 1941 года они вышли в путь, продукты и вещи были на подводе, а они сами шли пешком, преодолев 70 км:
Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 7 города Чебоксары Тимофеем Бариновым (руководитель — А. В. Ионов).
«Мама тоже была бойцом»
Воспоминания Елены Васильевны Добрынкиной (1911—1992) собраны на основе рассказов её сына. Отмечается, что в октябре 1941 года «все женщины, подростки 12—14 лет» направились на стройку. Мать пилила деревья.
Отец в это время был на фронте:
Фрагмент из материала, собранного учащейся лицея № 44 города Чебоксары Варварой Александровой (руководитель — М. Д. Меркурьева).
«Выскочив из рва с водой, продолжал работать»
Дмитрий Егорович Егоров (1924 года рождения) из Урмарского района копал траншеи. Он признался, что во время работы думал от отце, который ушёл на фронт:
Как и другие, он вспоминает, как было очень холодно. И, чтобы не замёрзнуть, «приходилось всё время работать»:
Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 35 города Чебоксары Никитой Архиповым (руководитель — А. П. Архипов).
«Просто надо было это делать»
Вера Михайловна Егорова (1925 год рождения) мобилизована на строительство окопов в 16-летнем возрасте:
Трудились не менее восьми часов, опаздывать было нельзя:
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 35 города Чебоксары Кристиной Ивановой (руководитель — О. А. Гончарова).
*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.