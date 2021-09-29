ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые строились в Чувашии в 1941—1942 годах*. Для создания сборника «Строители безмолвных рубежей» при поддержке администрации города Чебоксары школьные поисковые отряды выезжали в районы республики, где велось строительство оборонительных рубежей. Школьники встречались с очевидцами тех событий и их родственниками и собирали эксклюзивный материал.

Сборник воспоминаний «Строители безмолвных рубежей»

«Лапти примерзали за несколько секунд»

Валентина Ивановна Голубева стала свидетелем строительства Сурского рубежа в шестилетнем возрасте. На тот момент семья жила в Мордовии. Её мать Ольга Ивановна Голубева (Ионова) была мобилизована на строительство Сурского рубежа поздней осенью 1941 года.

«На тот момент она была беременна третьим ребёнком. Я с сестрой должна была остаться дома с родителями отца и младшей сестрой мамы Пелагеей. […] Много народу пришло проводить жителей села. Их посадили на подводы и куда-то повезли. Я сильно закричала от испуга, потому что никогда не расставалась с матерью».

Валентина Ивановна рассказывает, что строителям приходилось работать по десять часов в день, её мама копала противотанковые окопы глубиной около 2,5 метра на левом берегу Суры:

«Из рассказов мамы я помню, что если несколько секунд постоять в лаптях на земле, то они начинали примерзать».

6 января 1942 года отцу пришла повестка на фронт, мать стала просить отпустить домой на проводы.

«Ей не отказали, но поставили условие: найти себе замену. Тогда вместо неё туда отправили младшую 19-летнюю сестру Пелагею, которая во время работы сильно простудилась и вскоре умерла», — сказала Валентина Ивановна.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Аликовский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига оборонительных рубежей

Отец с войны не вернулся: пропал без вести недалеко от Можайска.

Фрагмент из материала, собранного учащимся гимназии № 4 города Чебоксары Александром Бренда (руководитель — Д. А. Ионова).

«Нечеловеческие условия»

О подвиге Клавдии Мироновны Горшковой (1924—2003) из Яльчикского района рассказала её внучка. В 1941 году, в 17-летнем возрасте, она выехала в Алатырский район, их расселили по баракам на берегу Суры.

«Многие девушки, которые приехали на строительство Сурского рубежа, никогда не выезжали из деревни, не бывали в городе. Здесь они увидели широкую реку Суру, красивый город, были удивлены просторами, открывшимися перед их взорами. Но любоваться красотами природы было некогда. Сводки с фронта не радовали девушек: враг уже под Москвой и очень силён. Поэтому никто не роптал, когда им были предъявлены объём работы и условия, в которых придётся трудиться».

Отмечается, что после тяжёлой работы в бараках, которые не отапливались, негде было сушить мокрую одежду, а «тёплой не было совсем»:

«Некоторые девушки болели, лечились, как могли, а тяжелобольных отправляли в больницу. Очень большие неудобства доставлял педикулёз. Заражались им очень быстро, но выводить паразитов было негде и нечем. Некоторые девушки не выдерживали таких условия и убегали, но их возвращали обратно. […] В минуты отчаяния девушки старались поддерживать друг друга, подбадривали, даже шутили. Мне кажется, что в таких нечеловеческих условиях невозможно радоваться жизни. Но изо дня в день жить с тяжёлыми мыслями человек тоже не может, и девушки ходили на работу и старались не думать о своих тяготах, они понимали, что это необходимость. В условиях войны всем тяжело».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Аликовский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига оборонительных рубежей

По словам внучки, бабушка рассказывала, что «во время работы холод не так чувствовался, а вот в бараках девушки страдали»:

«Но они понимали, что их родным, которые находятся в окопах под Москвой, не теплее, не легче, и они постоянно находятся под огнём, им угрожает смерть».

Фрагмент из материала, собранного учащейся лицея № 4 города Чебоксары Анной Димитриевой (руководитель — Ю. М. Мурзина).

«Не все вернулись со стройки, там и похоронили»

Евдокии Захаровне Григорьевой (1926—2010) из Моргаушского района в 1941 году вместе с другими деревенскими ребятами пришлось покинуть родительский дом и уехать в Шумерлю на рытьё окопов:

«Нам не говорили, куда и надолго ли мы едем. Сказали только, что фашисты могут подобраться близко к Волге и, чтобы их танки не прошли, надо рыть окопы. В какой одежде ходили мы тогда, в той мы и рыли землю. Прохудившаяся фуфайка с большими заплатками, шерстяной в клетку платок, одна пара варежек… Сначала нас, девчонок, отправили в лес собирать хворост, чтобы рывшим землю женщинам было теплее. Пока одни копальщицы отдыхали, мы вставали и тоже начинали рыть. […] Ломов не хватало. Землю вывозили на тележках. Сами деревянные тележки ломались. Мы, как могли, приколачивали доски к дну телеги».

Евдокия Захаровна вспоминала, как сначала шли холодные дожди, затем ударили морозы. А «женщины, старики и молодые ребята», которые рыли окопы, трудились в одежде, которая «вся была изношена, вся в заплатках и дырах, ветер продувал хрупкие спины»:

«Спали, прижавшись друг к другу, в еле согреваемых палатках, деревянных сараях. Не было сил и плакать. Еды привозили мало. Порой довольствовались одной картофелиной и куском зачерствевшего хлеба. Мёрзли руки и ноги. С высокой температурой, кашлем приходилось рыть окопы».

«Не все вернулись со стройки того рубежа, там и похоронили. Много сил и здоровья отдали строители Сурского рубежа, но никто не думал об этом. Думали о том, как победить врага», — рассказывала Евдокия Захаровна.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Аликовский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига оборонительных рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 54 города Чебоксары Степаном Чаленко (руководитель — А. В. Алексеева).

«Много народу умирало»

Елизавета Федоровна Демьянова из Янтиковского района (1927 год рождения) работала на строительстве оборонительных рубежей в деревне Тенеево, севернее Янтиково, «в овраге» вместе с сёстрами.

«Нас забирали на машине колхоза и везли на строительство бригадой, сколько человек — не помню. Погрузили и поехали. Люди могли заблудиться в метель, не ждать друг друга. Окопы были очень большие, мы боялись провалиться. Много было таких, кто не хотел работать, они убегали жить в другом месте. Мне было 14, поэтому меня через месяц отправили домой», — рассказала Елизавета Федоровна.

По её словам, кормили их один раз в сутки.

Ветеран также вспоминает, что когда она вернулась домой, то у них жила женщина из Красноармейского района, трудившаяся на строительстве оборонительных рубежей «около нашей деревни и умерла потом»:

«Много народу умирало, их забирали на машине и хоронили около домов».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Батыревский район Чувашии. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига оборонительных рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 36 города Чебоксары Артёмом Кузнецовым (руководитель — О. В. Ржанова).

*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.