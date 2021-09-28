Следственное Управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу должно рассмотреть и вынести решение по заявлению главного редактора ИА REGNUMМодеста Колерова о разжигании межнациональной ненависти в учебнике ЯНАО по литературе для 5−7 классов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Напомним, авторы пособия пишут: «Народы, проживающие на Ямале, можно условно разделить на коренные и пришлые. К коренным относятся те народы, которые испокон веков жили на Севере. Это ненцы, ханты, манси, селькупы, энцы и некоторые другие. К пришлым народам относятся русские, украинцы, белорусы, коми-зыряне, поляки и многие другие, приезжавшие сюда на протяжении четырехсот лет с конца ХVI по конец ХХ века… Особенно бурный наплыв пришлых народов произошел во второй половине ХХ века, когда на Ямале были открыты богатые нефтяные и газовые месторождения».

Заявление — попытка обратить внимание на крайне опасную для многонациональной России ситуацию, где русские рискуют стать в стране, за исключением Княжества Московского, «пришлым народом». Во всех субъектах РФ найдутся представители «коренного» народа, обиженного 1000 лет назад «пришлыми» русскими. Потомки кривичей, мери или древлян, например.

Как гласит «рабочее определение» подкомиссии ООН по дискриминации меньшинств, «…коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на неё прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путём завоевания, колонизации и других средств; в настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются…».

Оленеводы Ямала. 1975

Такое определение формулировками «покорили», «поставили в зависимое и колониальное положение», «путем завоевания» создает межнациональную напряженность. В многонациональных странах, где судьбу коренных народов, как индейцев США, не решили геноцидом, такое определение становится бомбой замедленного действия. Интересно, что США во всех грехах обвиняют многонациональную Россию — не под нее ли разрабатывалось определение «коренного народа»?

К счастью, в 1990-е из ООНовской концепции в российское законодательство пришел только закон «О коренных малочисленных народах» численностью до 50 000 человек. Но обеспечив малочисленные народы традиционными охотой и рыбалкой, закон сохранил в себе отраву ООНовских формулировок. Российские законодатели, приняв его, как бы признали, что русский народ «покорял», «ставил в зависимое и колониальное положение», «завоевывал». Хотя сохранились присяги-шерти XV века местного населения Югры русским, очень напоминающие договор с взаимными клятвами. Случайно ли авторы закона о КМНС пропустили эти документы, свидетельствующие не о «покорении-завоевании», а о присяге по договору?

Закон о КМНС «выпустил из кувшина» расширенную трактовку «коренных народов» — уже без ограничений по численности. В 1990-е годы она обслуживала рост национального самосознания и парад суверенитетов, принятие национальными образованиями в составе России своих конституций с провозглашением самостоятельных государств. Национальными элитами, при любом соотношении национального состава, стали представители «титульной нации» — «коренного», в широком понимании, народа. Элита воспроизвела вниз по вертикали представителей «титульной» национальности в руководство муниципалитетами, собраниями депутатов, милиции, политсоветов. Закон «О коренных малочисленных народах» легитимизировал такие действия «коренных элит», а славянское население ускорило отъезд из национальных республик. Что мы имеем — национальные образования в составе России становятся всё более национально однородными.

Дальше — больше. Концепция «коренного народа» потребовала антитезы — народа «пришлого». Нигде в законодательстве, ни в России, ни на Западе, нет юридического определения «пришлого» народа. Пустоту заполнили авторы учебника литературы для 5−7 классов ЯНАО. Он был издан в 2001 году, но до сих пор находится в открытом доступе национальной библиотеки этого автономного округа. Случайно ли в широком доступе находится учебник 20-летней давности? Нет. Он как поднятое знамя с надписью на разных языках: «Земля эта наша, а русские здесь гости!».

Так считать ли русских «пришлым» народом, или делить народы на «пришлых» и «коренных» не следует? Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллов уверен, что так делить народы нельзя. С ним согласен лидер ненецкого «Ясавэя», заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Хатанзейский. Нет сомнений, что при здравом размышлении все представители КМНС выскажутся против такого деления. Они присягнут межнациональной дружбе. Но «коренные народы» в законе о КМНС останутся, и останется ниша для антитезы — некоренного, «пришлого» народа. Пока будут «коренные», для некоторых будут и «некоренные», русских будут называть «пришлыми».

Зачем РФ закон, намекающий на «некоренное» происхождении русского народа? Всего лишь чтобы упростить охоту и рыбалку малочисленным народам, ответят представители этих народов. А нельзя решить проблему с льготами без намеков на «пришлость» русских и снять обиды и неравенство «некоренных» народов, ведущих традиционное хозяйствование по соседству с «коренными», безо всяких льгот? Можно! Для этого надо, по образцу территорий опережающего развития (ТОР) и свободных экономических зон, в местах компактного проживания малочисленных народов и старожильческого населения создать «территории традиционного хозяйствования» (ТТХ). Причем на этих землях без бюрократии смогут ловить рыбу и охотиться только те местные жители, которые ведут «традиционный» образ жизни. Наиболее дальновидные представители «коренных малочисленных народов», например президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Артур Гаюльский, сами предлагают такое решение!

Цитата из видео на YouTube Артур Гаюльский

Слова, что нельзя делить на «пришлых» и «коренных», проверяются делами. В ЯНАО таким делом должно стать изъятие учебника литературы 5−7 классов из школ и библиотек. В национальных республиках таким делом должно стать равное представительство в «коридорах власти» сверху донизу представителей русского и других славянских народов и «титульного» народа национальной республики. Должны быть приняты республиканские программы переселения населения — только не ИЗ, а В республику. Программы ВОЗВРАЩЕНИЯ населения, в основном русского, в 1990-е годы бежавшего от нарастающего национализма «центров» и «конгрессов», который мог не остановиться перед насилием. Только неоднородность национально-территориальных образований, «плавильный котел народов», убережет нас от повторения участи СССР.

В ответ и русские должны сказать свое государствообразующее слово. Народ, образующий страну, должен предложить другим народам России идеологию государственного стержня — русской культуры, места и роли русского народа. Эта идеология должна стать законом «О государствообразующем русском народе», неизбежным после принятия в 2020 году поправок в Конституцию РФ, где сказано о «государствообразующем русском народе», но определения ему не дано.

Перед принятием этого закона следует еще одна неизбежность — приведение определения «коренных-некоренных» в соответствие с российскими национальными интересами. После создания ТТХ («территорий традиционного хозяйствования») понятие «коренных-некоренных» правильнее отменить. Чтобы избежать конфликтов, кто кого завоевал, кто пришел первым, а кто — вторым. Чтобы избежать фальсификаций истории.