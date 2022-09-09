Виталий Лихачёв заявил о сложении своих полномочий 27 сентября. Городская дума приняла отставку мэра. Чиновник, входивший в региональный партийный список «Единой России» на выборах депутатов Госдумы РФ 17−19 сентября 2021 года, переходит на работу в нижнюю палату российского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

В день отставки мэра в администрации Волгоградской области сообщили, что представители ветеранского сообщества, Общественной палаты Волгограда и депутатского корпуса выступили с инициативой присвоить Виталию Лихачёву звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда». Предложение поддержал губернатор Андрей Бочаров, отметив, что мэр за время своей работы внёс вклад в «системную последовательную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству, созданию современных разноплановых городских общественных пространств».

Пользователи трёх пабликов о Волгограде соцсети «ВКонтакте» удивились награде.

«За что?» — коротко спрашивает Ян С.

«А за какие такие заслуги?» — вторит ему Алексей Д.

«Какой он почётный гражданин? Вы что, совсем больные?» — злится Андрей Ф.

Volgograd.ru Андрей Бочаров и Виталий Лихачёв

«Особенно после разбившейся маршрутки с детьми, когда денег, мол, не нашли», — припоминает трагедию с разбившейся в Ставропольском крае детской баскетбольной командой из Волгограда Александр С.

«Смотреть мерзко, как они друг друга все награждают, одно большое красное одеяло», — пишет Юрий Ф.

«Даже мэр города Волгограда понял, что в этом городе делать нечего», — с сарказмом отмечает Юля Л.

Негодование под новостью высказали и подписчики крупного сетевого издания «В1.ру».

«Да вы в своём уме? Это, которое город угробил, — ни коммуникаций, ни насаждений, цены прут — почётным жителем?» — возмущается Афанасий.

«Не покидает чувство, что жители и чиновники одного города живут на разных планетах. Нам втолковывают, «ущербным», что всё хорошо, а мы этого почему-то не видим», — отмечает Надежда.

«Такое ощущение, что они отдельно от народа. Сидят, ордена сами себе вешают, — соглашается пользователь k608uk. — Герои, пешочком пройдите вдоль берега Волги от ГЭС до Светлого Яра, где когда-то стояли заводы, работал весь город и что сейчас? Ваши дороги и парки — то не повод для гордости. Хоть бы один сказал, что создал предприятие, обеспечил рабочими местами, ан нет, парк, и хватит».

«Когда же успели опросить общественников и ветеранов о присвоении звания почётного гражданина? Только сегодня после полудня подал в отставку! — задаёт простой вопрос Гость. — Как же всё это мерзко. Свои льготы для пенсии он давно «заслужил». Мало чего сделал в Волгограде, а в Думе от него вообще нечего ждать. Я противник присвоения Лихачёву звания почётного гражданина. Не заслужил!»

Volgograd.ru Администрация Волгоградской области

«Что, теперь каждому уходящему в отставку чиновнику присваивать звание почётного гражданина? Не бред ли? Тогда сразу Героя России ему, что уж мелочиться», — не согласен с инициативой Baдим.

Некоторые пользователи порадовались, что мэру «всего лишь» дадут почётное звание, а могли бы наградить деньгами или подарить на память десяток гектаров городской земли. Прозвучало также предложение — переименовать в честь экс-главы Волгоград в «Лихоград».