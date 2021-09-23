Должность председателя Государственной думы России, которую Вячеслав Володин, вероятнее всего, сохранит за собой в новом созыве законодательного собрания страны, может стать для него временным пристанищем. Однако этот пост политик покинет не для того, чтобы спуститься вниз по лестнице служебной иерархии, а для того, чтобы, напротив, подняться по ней, считают телеграм-каналы. Причем судьба спикера Госдумы рассматривается ими не менее подробно, чем причины, из-за которых он остался на своем посту.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Решение оставить на пока ещё неопределенный период спикером Госдумы Вячеслава Володина, было продиктовано тем, что последний был единственным кандидатом, не начавшим торг за будущие привилегии», — написал телеграм-канал «Незыгарь».

На должность председателя Госдумы VIII созыва кандидатуру Володина 25 сентября предложил президент России Владимир Путин, а председатель «Единой России» Дмитрий Медведев эту инициативу поддержал. Поэтому у сообществ в Telegram нет сомнений в том, что политик сохранит этот пост. Однако одним российским парламентом карьера политика ограничиваться не будет. В будущем он сможет занять высокие должности в органах власти Союзного государства России и Белоруссии, считает Незыгарь.

«Источники говорят, что будущее Володина — на белорусском направлении. «Спикером он пробудет год-два», — говорит эксперт. «Именно спикер Думы должен заняться юридическим созданием будущего Союзного парламента и, возможно, даже получить место первого спикера парламента Союзного государства», — отмечает автор публикации.

Duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Кроме того, Володин как нельзя лучше вписывается в сложившуюся российскую политическую систему, направленную на консервативность. Поэтому продление его полномочий в новом созыве было вполне ожидаемо, отмечает телеграм-канал ПОСТПРАВДА и добавляет, что данное решение было принято еще задолго до старта предвыборной кампании. Однако он же уточняет, что «пространства для маневра» в новом созыве у председателя будет гораздо меньше, чем раньше.

«С высокой долей вероятности руководителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе станет Владимир Васильев (ранее этот пост занимал Сергей Неверов — в минувшие выходные он покинул свой рабочий кабинет). Также сменятся и первые заместители руководителя фракции — ими станут бывший председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутат Дмитрий Вяткин. Макаров близок к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и секретарю генсовета партии Андрею Турчаку, а Вяткин обязан своим назначением покровителям со «Старой площади», — дает возможные расклады в новом созыве Госдумы «Постправда».

По оценке телеграм-канала, приближенные к Володину люди будут лишены и других ключевых позиций. Например, ожидается, что Ольга Тимофеева не сохранит за собой пост заместителя председателя Госдумы, а Владимир Бурматов покинет пост председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

«Де-факто это означает переход полный партии власти под личный контроль первого замглавы АП Сергея Кириенко», — отмечает автор публикации.

Сохранение Володина в качестве председателя Госдумы, поддержанное одновременно Путиным и Медведевым, должно демонстрировать единоначалие вертикали власти и стремление к стабильности всей политической системы, считает телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

"В обеспечении этих аспектов и кроется «достойность» Володина как спикера, который в свой первый срок в Думе показал умение управлять нижней палатой как инструментом «транзита», а также имел неплохую балансировку среди других ветвей власти. Потому предложение Володину продолжить свои обязанности в качестве спикера говорит и о том, что Дума останется опорой президента — и ещё сыграет важную роль в «транзите власти», — отмечает ТГ-канал.

Duma.gov.ru Владимир Путин на пленарном заседании Думы РФ 10 марта 2020

В то же время автор публикации считает, что у Володина есть и другая задача. Своим переизбранием и работой в новом созыве он обязан повысить авторитет Госдумы в глазах общества. К тому же немалую роль сыграл и опыт политика в части управления российским парламентом.

«С повышением роли Госдумы в «транзите» и в сценарии «осажденной крепости» потребуется жесткая и опытная рука: Володин уже выстроил механизмы подчинения депутатов и их стимулирования, и интрига с переназначением начала бы рушить естественный баланс, да ещё бы и ввела в ступор высокие элиты, опасавшиеся бы потерять свои посты. Единственное, с чем столкнётся переназначенный спикером Володин — это снижение личного влияния в созыве, которое ожидаемо отходит к замглавы АП С. Кириенко», — подытоживает телеграм-канал.