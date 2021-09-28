Приморцы обсуждают в соцсетях происшествие с ребёнком в одной из школ Артёма — пятиклассник попросил на уроке отпустить его в туалет, учитель не разрешила, сказала, что есть приказ директора не выпускать в туалет на уроке. У ребёнка при всех случилась диарея. Дети смеялись, но нашлись и те, кто встал на защиту одноклассника. Учитель даже после этого не отпустила мальчика из класса. Мать ребёнка спрашивает: «Где ваша человечность? А потом мы удивляемся «пермским стрелкам», сами учителя ломают психику детям. Как можно быть такими жестокими?».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Пост на странице vdk_news собрал за час более 7 тыс. просмотров и множество комментариев. Подписчики оставляют негативные отзывы в отношении учителя, требуют увольнения, жалеют ребёнка и акцентируют внимание на психологической травме.

«В какое время мы живём вообще, до сих пор в шоке и трясёт, это наш класс, мой сын заступился за этого мальчика, а они ещё смели сказать, что он покурить просится, пытается за счёт ребёнка выкрутиться», — написала nastik8410.

«Пусть оплачивает ребёнку услуги психотерапевта», — считает lenochekglibina.

«Я своей дочери сказала, что если будет прям невмоготу и не отпускают, то вставать молча и выходить. Но пока такого не было ещё», — sharikyssyr.

«Я тоже такого мнения, встал и вышел, и пусть потом только рот мне откроет этот учитель!» — поддержала maesta_maria01.

«Ну разве так можно? В Америке засудили бы», — возмутилась kusy_malova.

«Думаю, вопрос к учителю здесь публиковать бесполезно. Надо писать жалобу директору и выше. Можно ещё показать в соцсетях этого учителя, чтоб он понял, каково было ребёнку испытать такой позор. И негатив от общества», — посоветовал подписчик mama_papa_ya_vl.

Цитата из кф «Дневник Баскетболиста. реж Скотт Кэлверт. . 1995. США «Стрелок»

«Надо было опубликовать фамилию учителя, чтобы героиню знали в лицо», — поддержал viki_2706.

«Жалко мальчишку, сейчас затравят, дети жестокие, им только повод дай! Таких «учителей» надо выставлять на всеобщее обозрение, чтобы все видели. Ну принесёт извинения, а ребёнку как с этим быть», — считает nadya0808.

«Представляю, какой у ребёнка страх от учителя, что он, находясь в такой ситуации, даже боялся встать и сам выйти… Бедолага! Поэтому ещё важно воспитывать своих детей, что если кто-то в «смешной, неприятной» ситуации, не смей унижать и смеяться, защищай и поддерживай! Учителя уволить и не допускать к детям», — призвала princessa_polyachka.

«Вот это ничего себе! Гнать учителя! Как ребёнку учиться дальше в этой школе?» — возмутилась ionova_alla_artem.

«Совсем озверели», — считает lenochekglibina .

«Это с каких пор такие правила?» — поражается подписчик kl. liliy86.

«Такой же приказ в 19-й школе во Владивостоке», — ответила bakery_marusya.

«Жесть, конечно. Надо было самому уйти с урока, если так сильно хотел. Жалко пацана», — написала lenochka15.01.92.

«Это 5-й класс, дети разные, он встал и хотел уйти, она не пускала его, вот в чём суть. Сын рассказал», — ответила nastik8410.

«Наверное, воспитание дома такое. Слушать и уважать взрослых. Если бы учила улица, тогда да, можно и послать», — japancar.64

«Сегодня понимаю, что нужно сына учить собственному мнению (в рамках разумного). И свободе воли при необходимости (в тех же рамках). Поучительная новость, даёт повод задуматься о воспитании с истоков», — написал hohlov_inst.

«Маразм крепчает, учителям тоже нужны психологи, сначала то один, то другой унижает, а потом удивляются, откуда эти стрелки появляются?» — считает elena_aleksandrovna.

«Ребёнку в этом возрасте будет тяжело пережить такой «позор». Пишите в минобр жалобу», — советует annadobrynchenko1.

«Какая дикость! 5-й класс — уже большой ребёнок, дети сейчас очень злые! Что он испытывал в этот момент, страшно представить! И как ему теперь ходить туда? Бедный ребёнок… Правильно сказано в посте — потом удивляемся, откуда берутся такие, ненавидящие людей и весь мир. Учитель года, а человечности ни на грош», — прокомментировала antonina_2158.

«Засудить однозначно и увольнение, не место таким людям рядом с детьми! Был подобный случай. Все дети стали смеяться, потом родители отсудили полмиллиона морального вреда психике ребёнка и уволили из школы учителя», — написала fatkheeva 91 .

«У меня с племянником такой случай произошёл. Его засмеяли. А он повесился», — написала nadezhda_1961ya.

«И, не дай бог, через 6 лет увидим заголовки «В г. Артем жестоко убит учитель», — представила eelanka.