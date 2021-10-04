



Фото предоставлено «Синара Центром» «Синара Центр»

ИА REGNUM: «Синара Центр» расположен в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода и уже стал точкой притяжения для жителей и гостей Екатеринбурга. Почему именно это место было выбрано для создания культурно-выставочного комплекса?

Теребенина Е.Н.: Это место выбрано не случайно. Ведь исторический комплекс сыграл огромную роль в жизни города. Когда-то он стал одним из первых в начале XIX века заводских больничных комплексов, соединил в единое пространство поселок Верх-Исетск и старый Екатеринбург, большую часть своей истории был связан с медициной (кстати, именно здесь работали лучшие врачи на Урале и отсюда выросла медицинская отрасль нашего города). Комплекс — это не только история, но и уникальные здания, памятники истории и культуры, построенные в стиле классицизма при участии известного архитектора Михаила Малахова. Таких объектов в городе насчитывается не более двадцати. Но за 200 лет старый госпиталь превратился из самого современного медицинского учреждения в развалины. В 2011 г., когда из комплекса выехали арендаторы, разрушающиеся здания были законсервированы. Городу с 300-летней историей было просто необходимо сохранить и вернуть это уникальное пространство. За реконструкцию объекта в 2016 г. взялась компания «Синара-Девелопмент», входящая в Группу «Синара». За три года на основе архивных чертежей и сохранившихся подлинных элементов ансамбля комплекс был восстановлен.

Фото предоставлено «Синара Центром» «Синара Центр»

Фото предоставлено «Синара Центром» «Синара Центр»

ИА REGNUM: Расскажите, пожалуйста, об истории этого госпиталя. Чем он был знаменит?

Теребенина Е.Н.: В начале XIX века строительство госпиталей получило широкое распространение в России и на Урале после выхода закона 1806 г. «О преобразовании горной части», в котором говорилось об учреждении больниц не только на казенных, но и на частных заводах.

Крупнейшим уральским частным заводом являлся Верх-Исетский завод. Его владелец, Алексей Яковлев, построил госпиталь в кратчайшие сроки — всего за два года, с 1824 по 1826 гг. Тогда больница относилась к Верх-Исетскому горному округу — отдельному от Екатеринбурга. Подобные госпитали должны были быть построены в каждом горном округе, но у Алексея Яковлева он оказался одним из самых лучших, настоящий дворец с точки зрения архитектуры того времени.

Архитектурный ансамбль состоял из пяти корпусов, включая здание больницы на 36 коек, восточный и западный павильоны, флигель и жилой дом для врачей. В сентябре 1824 г. завод посетил император Александр I. Он увидел всю разницу того положения, в котором в то время находились казенные и частные горные заводы, и отметил, что у царя нет таких прелестных казарм для солдат, как госпиталь Яковлева для рабочих. В дальнейшем история комплекса также была связана с медициной.

В 1908 году госпиталь был отдан в аренду на 12 лет Екатеринбургской земской управе и стал «Верх-Исетской земской больницей». Во время Первой мировой и Гражданской войн больница стала солдатским лазаретом. В советское время в комплексе по-прежнему располагались учреждения здравоохранения (больница, амбулатория, а затем травмпункт). Сам госпиталь стал частью крупнейшего медицинского комплекса Свердловской областной клинической больницы № 1.

Фото предоставлено «Синара Центром»

Фото предоставлено «Синара Центром»

Фото предоставлено «Синара Центром»

ИА REGNUM: История зданий комплекса долгая и в то же время непростая. В 2024 году им исполнится 200 лет. В каком виде они были к моменту реставрации, начавшейся в 2016 году?

Теребенина Е.Н.: К моменту реставрации износ комплекса составлял до 80%. Здание госпиталя было в аварийном состоянии и могло разрушиться в любой момент. Больше всего пострадал главный корпус, который за годы эксплуатации получил наибольшую нагрузку. С прежних времен в первоначальном виде сохранилось немногое: кладка стен и лепной декор в венецианских окнах в главном корпусе. Восьмиколонный портик (выступающая часть здания, образованная колоннадой или аркадой, имеющей собственное перекрытие) был утрачен: его сломали в 1930 г. при прокладке трамвайных путей. Во флигеле в хорошем состоянии осталось помещение, которое раньше служило химической лабораторией и изначально было сделано очень прочным, с кирпичным сводом. Подлинных лестниц и куполов не осталось практически никаких — все они сгнили или были перестроены.

Фото предоставлено «Синара Центром»

Фото предоставлено «Синара Центром»

ИА REGNUM: Реконструкция длилась на протяжении трёх лет, и в результате неё ансамбль, разрушенный почти на 80 процентов, преобразился до неузнаваемости. Что предшествовало началу работ?

Теребенина Е.Н.: В первую очередь было необходимо усилить фундаменты исторических зданий железобетонными обоймами. С конца девятнадцатого века осталось много прикладок, которые выполняли функцию контрфорсов. Они защищали здания от чрезмерной горизонтальной нагрузки и помогали ему не разъезжаться, однако воспринять горизонтальную нагрузку было нечему. В результате нестабильности фундаментов на стенах корпусов образовались трещины.

После усиления фундаментов приступили к реставрации стен, вычинке кирпича и его замене на аналогичный в тех местах, где это было необходимо. За 200 лет вокруг объекта культурного наследия скопился значительный культурный слой — целый метр. Медицинская функция постоянно менялась, помещения перестраивали то в палаты, то в лаборатории, то в амбулаторные помещения. Много нововведений произошло в процессе национализации учреждения в период до и после Октябрьской революции, с 1912 по 1920 гг. — тогда госпиталь претерпел коренную реконструкцию.

Фото предоставлено «Синара Центром» Так «Синара Центр» выглядел до реконструкции.

Фото предоставлено «Синара Центром» Так «Синара Центр» выглядел до реконструкции.

В советское время изменились инженерные системы, поэтому стали активно прокладывать электрические кабели и монтировать системы вентиляции там, где только можно. Задача стояла в первую очередь хозяйственная — так всё здание оказалось в дырках. Наличие культурного слоя привело к тому, что нижние ряды кладки неоднократно намокали — они постоянно находились в воде, замерзали и размораживались. С каждым таким циклом кирпич разваливался, по всему периметру здания эта деструкция довольно значительна. Мы понимали, что процесс реставрации здания нужно было начинать с кирпичной кладки — в противном случае появился бы высокий риск разрушения всего здания целиком.

Кроме того, в корпусах госпиталя были деревянные перекрытия — за время эксплуатации они частично сгнили, поэтому смысла их реставрировать не было. Перекрытия заменили на железобетонные. Это было важно сделать параллельно с усилением кладки, потому что перекрытия соединяли стены между собой, сдерживали и стягивали их, создавали конструктивную жесткость.

Конструкции крыш тоже были деревянными, они неоднократно горели, ремонтировались и прогнили. В рабочем состоянии оставались только стропильные конструкции куполов, но в опорных зонах корнями проросли дикоросы, их тоже нужно было менять. Раньше чердачные пространства куполов отделялись от общего пространства потолком. Мы решили раскрыть подкупольные пространства в помещении, сделав новые металлодеревянные конструкции куполов. Таким образом, смогли воссоздать прежнюю объемно-пространственную форму и композицию здания.

Фото предоставлено «Синара Центром»

Фото предоставлено «Синара Центром»

Фото предоставлено «Синара Центром»

Фото предоставлено «Синара Центром»

ИА REGNUM: Каков был объём инвестиций, и кто стал инвестором?

Теребенина Е.Н.: С 2016 по 2019 год комплекс прошел через реконструкцию, и бывший госпиталь превратился в общественно-деловой и культурный центр. Реконструкцию архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода на Виз-бульваре провела компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу «Синара»). Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано 29 августа 2019 года Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Документ подтверждает готовность обновленного центра для проведения мероприятий и приема гостей. Комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и включен в список памятников культуры народов России. Стоимость работ составила 2 млрд рублей.

ИА REGNUM: Изначально здания были построены в стиле классицизма. В какой степени удалось воссоздать первоначальную постройку и что помешало этому?

Теребенина Е.Н.: В архивах Екатеринбурга сохранились исторические фотографии комплекса. Многие архитектурные элементы уцелели, и мы повторили их «один в один», используя современные материалы. Также мы пользовались старыми аутентичными чертежами. Поэтому воссоздать сохранившиеся здания удалось фактически в первозданном виде. Рядом с историческими было возведено новое здание, которое стало гармоничным архитектурным фоном для комплекса существующих строений, а также позволило расширить функционал комплекса. Архитектурные решения объединили разновременные здания в согласованную композицию, в которой доминирующая роль принадлежит историческим объектам.

ИА REGNUM: Что представляет собой сейчас этот один из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века?

Теребенина Е.Н.: Сегодня «Синара Центр» — современный арт-кластер, пример сохранения и реновации исторического наследия и бережной работы с городской средой. Площадь «Синара Центра» составляет 5600 кв. метров, на территории комплекса разместились: концертный зал на 400 мест, галерея современного искусства, лектории, зал приемов, творческая студия, ресторан и бар.

Фото предоставлено «Синара Центром»

Фото предоставлено «Синара Центром» Национальный рекламный форум

Фото предоставлено «Синара Центром» Екатерининский оркестр

ИА REGNUM: Какую роль играет «Синара Центр» в современной культурной, общественной и деловой жизни Екатеринбурга и Свердловской области? (галереи, общественные организации, концертный зал и т.д.)

Теребенина Е.Н.: Сегодня культурно-выставочный комплекс стал важной городской точкой для интеллектуального отдыха. Нашей команде есть чем гордиться: за два года работы в «Синара Центре» побывали уже около 200 000 гостей. В «Синара Центре» работает галерея «Синара Арт» — одна из ведущих частных галерей города, специализирующаяся на уральском искусстве.

В 2021 г. галерея совместно с благотворительным фондом «Синара» запустила творческую лабораторию для детей «Маленький куратор большого искусства». Занятия в лаборатории совершенно бесплатны для участников. В августе был выпущен первый курс слушателей.

В нашем концертном зале с уникальной блитчерной системой, которая за 20 минут трансформирует пространство от театральной до банкетной рассадки, регулярно проходят концерты, спектакли, творческие встречи, конкурсы, инклюзивные проекты, фестивали и ярмарки.

Двор «Синара Центра» стал местом проведения больших городских проектов: новогодних ярмарок, «Маслениц», Дня защиты детей и пр. Летом во дворе проходят концерты и винные фестивали, работает танцплощадка. Мы не забываем и наших маленьких гостей. В новогодние каникулы и на Масленицу ежегодно организуются праздничные спектакли для детей.

Культурно-выставочный комплекс востребован как площадка для проведения событий регионального и российского масштаба. Среди значимых событий: ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», «Екатерининская Ассамблея», Медиафорум, Форум «Большой Урал», региональный этап национального конкурса «Серебряный лучник», федеральный форум музыкальной индустрии Colisium, конференция TEDxEkaterinburgWomen.

3−4 марта 2020 г. на площадке центра состоялся форум «Большой Открытый диалог» — публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти Свердловской области и предпринимателями, где обсудили актуальные и острые вопросы регионального бизнеса более 1,5 тысяч человек.

Кстати, в конце 2020 г. «Синара Центр» получил ведущую отечественную награду в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award — российской премии для лучших компаний сферы делового туризма и MICE, победив в номинации «Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий».

Такая высокая оценка на федеральном уровне честно нами заслужена.

Фото предоставлено «Синара Центром» Директор «Синара Центра» Елена Николаевна Теребенина

ИА REGNUM: В 2019 году, после реконструкции, комплекс посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который остался очень доволен увиденным. «Синара Центр» станет новой мощной точкой притяжения для уральцев», — такой он дал прогноз. Прогноз оправдался?

Теребенина Е.Н.: Да. За два года культурно-выставочный комплекс стал площадкой для творческого развития горожан и гостей уральской столицы. Секрет в том, что «Синара Центр» предлагает гостям различные форматы культурно-зрелищных, деловых и социально значимых мероприятий: от камерных детских театральных постановок до больших концертов и выставок, от масштабных форумов и фестивалей до семинаров и презентаций.

Кроме того, принципиальной для нас является теплая, дружеская атмосфера, в которую попадают все гости центра, а также высокий профессионализм всей нашей команды. Собрав воедино все строительные и инженерные решения, потратив три года на кропотливую, а, иногда даже ювелирную работу по восстановлению комплекса, нам удалось создать грандиозный, уникальный в своем роде и крупнейший на Урале многофункциональный комплекс, сочетающий в себе грацию, романтику провинциального классицизма и современнейшее инженерное оборудование внутренних пространств.

ИА REGNUM: Кстати, какова роль губернатора и руководства Свердловской области в состоявшейся реконструкции? Помогают ли власти сейчас центру?

Теребенина Е.Н.: Наш центр за два года вошел в пул площадок для проведения крупнейших мероприятий российского и федерального уровня. В «Синара Центре» в конце 2021 года уже во второй раз состоится Международный туристский форум «Большой Урал». У нас проходил федеральный этап конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа, Всероссийский конкурс практических и исследовательских проектов школьников «Перспектива».

В 2022 г. «Синара Центр» станет одной из площадок всемирного саммита бизнеса и спорта SportAccord, который раз в год собирает лидеров мирового спортивного сообщества

А в 2023 г. вместе с ведущими культурно-досуговыми учреждениями Екатеринбурга примет культурную программу летней международной Универсиады. Мы благодарим губернатора и руководство Свердловской области за доверие команде «Синара Центра» и регулярное использование площадки для проведения значимых событий регионального, федерального и мирового масштаба.

Фото предоставлено «Синара Центром» Минога

Фото предоставлено «Синара Центром» Ярмарка

Фото предоставлено «Синара Центром»

ИА REGNUM: Наверное, уже есть планы на дальнейшее развитие? Поделитесь?

Теребенина Е.Н.: Команда «Синара Центра» постоянно ищет новые форматы событий, которые будут интересны нашим гостям. Так, мы расширяем линейку мероприятий во дворе «Синара Центра», добавляя к уже традиционным новогодней ярмарке и Масленице летние концерты и танцевальную площадку, тематические детские праздники и квесты.

Кстати, детское направление — это важная для нас тема. Помимо проекта «Маленький куратор», который организуют галерея «Синара Арт» и благотворительный фонд «Синара», мы организуем детские экскурсии по комплексу, праздничные детские программы. В культурно-выставочном комплексе есть уникальный механический кукольный театр, представление в котором можно посмотреть или в рамках новогодних и масленичных спектаклей, или по запросу.

Развивается наше собственное театральное направление. Помимо детских спектаклей, мы поставили спектакль «У войны не женское лицо», который неоднократно показывался на сцене концертного зала. Планируем и другие спектакли.

В «Синара Центре» с ноября 2020 г. существует и успешно развивается свой собственный хоровой ансамбль Sinara Singers, который уже одержал первую серьезную победу: 2-е место в своей категории и звание дипломанта II степени на VI Международном хоровом конкурсе-фестивале EURASIA CANTAT 2021.

Развивается и обновляется событийная программа галереи «Синара Арт». Здесь проходят не только экскурсии, паблик-токи и перформансы, но и тематические мастер-классы, художественные дегустации, изучение произведений искусства с помощью современных научных методик и прочее.

За последние полгода были протестированы и введены в регулярные планы комплекса концерты за столиками в галерее «Синара Арт» и иммерсивные спектакли.

*Портик — выступающая часть здания, образованная колоннадой или аркадой, имеющей собственное перекрытие: антаблемент, увенчанный аттиком или треугольным фронтоном.