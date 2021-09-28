Скандал на скандале — «Яндекс» нарушает трудовое законодательство
Ещё один дочерний актив IT-холдинга «Яндекс» — ООО «Яндекс.Испытания» стал фигурантом скандала. На этот раз он связан с трудовым спором и нарушением прав водителей-испытателей. А ведь именно этой компании, прибыли с которой уплывают в офшоры, Минэкономразвития РФ планирует доверить, как субъекту экспериментального правового режима, проект по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси. Проект планируется запустить до конца 2021 года в форме эксперимента в двух регионах — Москве и Татарии. Подробности — в материале ИА REGNUM.
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Напомним, ещё в марте 2020 года российским правительством была приняла концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автодорогах общего пользования. Уточнялось, что одним из успешных условий является обучение квалифицированного персонала.
Трудовой конфликт
После многочисленных претензий к «Яндекс.Такси» из дивизиона «Яндекса», ставшего фигурантом антимонопольного расследования, в медиаповестку попала ещё одна «дочка» IT-гиганта — ООО «Яндекс.Испытания». Её бывшие сотрудники через суд требуют отменить приказы об увольнении, которые истцы считают незаконными, и восстановить их на рабочих местах.
Водители-испытатели Павел Волков и Сергей Бондаренко ещё осенью 2020 года создали в фирме «Яндекс.Испытания» первичную профсоюзную организацию, вступив в межрегиональный профсоюз «Новопроф». Такой шаг был предпринят для того, чтобы защитить свои трудовые права.
Работники компании потребовали провести спецоценку условий труда и обеспечения безопасности для водителей, так как уже тогда в компании испытывали новое оборудование для беспилотного управления автомобилями и водители хотели быть уверены, что оно безопасно для их жизни и здоровья.
Помимо этого, многочисленные вопросы у профкома возникли и к содержанию трудовых договоров. Например, он пришел к выводу, что компания «вместо приведения названия должности в соответствие с законодательством, вменяет работникам дополнительные обязанности, которые не могут быть совмещены с функциями «водителя».
Диалог с администрацией компании, судя по сообщениям профсоюза, не задался сразу. Оба водителя-испытателя — члены профсоюза получили уведомления о переводе в другое подразделение. Обосновали это довольно туманной формулировкой об организационных изменениях. По имеющимся данным, при этом остальных 398 водителей (не членов профсоюза) это не затронуло.
На действия руководства компании в трудовую инспекцию была направлена жалоба, и в декабре 2020 года ООО «Яндекс.Испытания» получило предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.
Многомесячная борьба членов профкома — водителей-испытателей за свои права продолжилась. Они посчитали, что проведенная работодателем оценка условий труда «не отражает фактических условий труда на их рабочих местах». Это стало основанием для ещё одного обращения в трудовую инспекцию, которая начала внеплановую проверку.
В конечном итоге особо активных и рьяных водителей-испытателей, которые требовали соблюдать их права, «выдавили» из компании. В августе 2021 года руководство ООО уволило Павла Волкова и Сергея Бондаренко, хотя те находились в отпуске по уходу за детьми.
Из сообщения профсоюза известно, что водители ещё до этого пытались выходить на неполный рабочий день, что допустимо законодательством, но уже с января 2021 года им перестали выплачивать зарплату.
Сейчас дело за судом, в который, по имеющимся данным, обратились оба водителя.
Во ФГИС «Единый реестр проверок» компания «Яндекс.Испытания» как объект проверок трудовой инспекции фигурировала трижды. 23 сентября 2021 года по результатам одной из них была сделана запись — «предостережение объявлено». Известно также, что проверка, проведенная в январе-феврале 2021 года, проходила в целях защиты прав и интересов работников, «в связи с поступлением в инспекцию обращения №77/7−44 312−20-ОБ о несогласии работников с результатами специальной оценки условий труда». В результате было выявлено нарушение ст. 212 ТК РФ («Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда») и ч. 3 ст. 8 ФЗ «О специальной оценке условий труда». И это, несмотря на то, что еще при проверке в сентябре 2020 года инспекция постановила «привести трудовые договоры в соответствии с требованиями» трудового законодательства.
О бенефициарах
Компания «Яндекс.Испытания» учреждена в октябре 2017 года. Основной вид деятельности — технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Директор с 2018 года — Алексей Наседин.
По итогам 2020 года компания получила выручку в размере 598,209 млн рублей, что на 110,2% больше, чем годом ранее — 284,529 млн рублей. При этом и в 2020-м, и в 2019 году фирма указывала чистые убытки — 4,5 и 3,8 млн рублей соответственно.
Владельцем ООО «Яндекс.Испытания» является другая фирма из дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс Беспилотные технологии». Последнее было создано для разработки программного обеспечения и «прописано» в Сколково. Фирма работает с февраля 2020 года и создана путём выделения из другого юрлица. Директор — Дмитрий Полищук.
Владельцами ООО «Яндекс Беспилотные технологии» являются две офшорные компании — «Яндекс Селф Драйвинг Б. В» и «Яндекс Селф Драйвинг Холди НГ Б. В». Обе из Нидерландов.
Эксперимент и участник
История с отношением к водителям-испытателям интересна также и в том ключе, что именно этой компании Минэкономразвития России планирует присвоить статус субъекта экспериментального правового режима в предстоящем пилотном проекте.
В начале сентября 2021 года ТАСС со ссылкой на министерство сообщил, что до конца 2021 года будет запущен эксперимент по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси. Для заказа перевозки планируется использовать сервис «Яндекс Go». Испытания пройдут в ряде районов Москвы и в Иннополисе (Татария).
При этом тестировать новое беспилотное такси планируют с участием как раз водителей-испытателей.
Напомним, ранее ИА REGNUM направило Генпрокурору РФ Игорю Краснову заявление о принятии мер прокурорского надзора ввиду незаконного осуществления ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса.
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