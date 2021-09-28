Ещё один дочерний актив IT-холдинга «Яндекс» — ООО «Яндекс.Испытания» стал фигурантом скандала. На этот раз он связан с трудовым спором и нарушением прав водителей-испытателей. А ведь именно этой компании, прибыли с которой уплывают в офшоры, Минэкономразвития РФ планирует доверить, как субъекту экспериментального правового режима, проект по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси. Проект планируется запустить до конца 2021 года в форме эксперимента в двух регионах — Москве и Татарии. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Напомним, ещё в марте 2020 года российским правительством была приняла концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автодорогах общего пользования. Уточнялось, что одним из успешных условий является обучение квалифицированного персонала.

Трудовой конфликт

После многочисленных претензий к «Яндекс.Такси» из дивизиона «Яндекса», ставшего фигурантом антимонопольного расследования, в медиаповестку попала ещё одна «дочка» IT-гиганта — ООО «Яндекс.Испытания». Её бывшие сотрудники через суд требуют отменить приказы об увольнении, которые истцы считают незаконными, и восстановить их на рабочих местах.

Водители-испытатели Павел Волков и Сергей Бондаренко ещё осенью 2020 года создали в фирме «Яндекс.Испытания» первичную профсоюзную организацию, вступив в межрегиональный профсоюз «Новопроф». Такой шаг был предпринят для того, чтобы защитить свои трудовые права.

Дарья Антонова ИА REGNUM Беспилотное такси от «Яндекса»

Работники компании потребовали провести спецоценку условий труда и обеспечения безопасности для водителей, так как уже тогда в компании испытывали новое оборудование для беспилотного управления автомобилями и водители хотели быть уверены, что оно безопасно для их жизни и здоровья.

Помимо этого, многочисленные вопросы у профкома возникли и к содержанию трудовых договоров. Например, он пришел к выводу, что компания «вместо приведения названия должности в соответствие с законодательством, вменяет работникам дополнительные обязанности, которые не могут быть совмещены с функциями «водителя».

Диалог с администрацией компании, судя по сообщениям профсоюза, не задался сразу. Оба водителя-испытателя — члены профсоюза получили уведомления о переводе в другое подразделение. Обосновали это довольно туманной формулировкой об организационных изменениях. По имеющимся данным, при этом остальных 398 водителей (не членов профсоюза) это не затронуло.

На действия руководства компании в трудовую инспекцию была направлена жалоба, и в декабре 2020 года ООО «Яндекс.Испытания» получило предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Трудовой кодекс РФ

Многомесячная борьба членов профкома — водителей-испытателей за свои права продолжилась. Они посчитали, что проведенная работодателем оценка условий труда «не отражает фактических условий труда на их рабочих местах». Это стало основанием для ещё одного обращения в трудовую инспекцию, которая начала внеплановую проверку.

В конечном итоге особо активных и рьяных водителей-испытателей, которые требовали соблюдать их права, «выдавили» из компании. В августе 2021 года руководство ООО уволило Павла Волкова и Сергея Бондаренко, хотя те находились в отпуске по уходу за детьми.

Из сообщения профсоюза известно, что водители ещё до этого пытались выходить на неполный рабочий день, что допустимо законодательством, но уже с января 2021 года им перестали выплачивать зарплату.

Сейчас дело за судом, в который, по имеющимся данным, обратились оба водителя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Беспилотное такси от «Яндекса»

О бенефициарах

Компания «Яндекс.Испытания» учреждена в октябре 2017 года. Основной вид деятельности — технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Директор с 2018 года — Алексей Наседин.

По итогам 2020 года компания получила выручку в размере 598,209 млн рублей, что на 110,2% больше, чем годом ранее — 284,529 млн рублей. При этом и в 2020-м, и в 2019 году фирма указывала чистые убытки — 4,5 и 3,8 млн рублей соответственно.

Скриншот из Imstagram @alekseinasedin Алексей Наседин

Владельцем ООО «Яндекс.Испытания» является другая фирма из дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс Беспилотные технологии». Последнее было создано для разработки программного обеспечения и «прописано» в Сколково. Фирма работает с февраля 2020 года и создана путём выделения из другого юрлица. Директор — Дмитрий Полищук.

Владельцами ООО «Яндекс Беспилотные технологии» являются две офшорные компании — «Яндекс Селф Драйвинг Б. В» и «Яндекс Селф Драйвинг Холди НГ Б. В». Обе из Нидерландов.

Эксперимент и участник

История с отношением к водителям-испытателям интересна также и в том ключе, что именно этой компании Минэкономразвития России планирует присвоить статус субъекта экспериментального правового режима в предстоящем пилотном проекте.

В начале сентября 2021 года ТАСС со ссылкой на министерство сообщил, что до конца 2021 года будет запущен эксперимент по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси. Для заказа перевозки планируется использовать сервис «Яндекс Go». Испытания пройдут в ряде районов Москвы и в Иннополисе (Татария).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси» на улицах Москвы

При этом тестировать новое беспилотное такси планируют с участием как раз водителей-испытателей.

Напомним, ранее ИА REGNUM направило Генпрокурору РФ Игорю Краснову заявление о принятии мер прокурорского надзора ввиду незаконного осуществления ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса.

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