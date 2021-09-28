Поводом для текущего противостояния в Косово послужило истечение действия технического договора о регистрационных номерах автомобилей, который был подписан в 2016 году. Непосредственной причиной для обоюдной эскалации кризиса являются местные выборы в Косово, которые пройдут в октябре, и президентские выборы в Сербии, которые состоятся в апреле 2022 года. Местные выборы в Косово являются важным показателем прочности для правительства Альбина Курти в Приштине, которое обладает хрупким большинством в парламенте, а президентские выборы в Белграде играют ключевую роль для политического будущего нынешнего президента Сербии Александра Вучича.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

Глубинная причина эскалации связана со сменой режима в Косово (Курти сменил ХашимаТачи), которая произошла после поражения на президентских выборах в США Дональда Трампа. На протяжении многих лет после окончания войны в Косово 1998−99 гг. Соединенные Штаты поддерживали властные структуры в Приштине, которые возглавляли албанские повстанцы, курировавшие все сферы преступности, включая прибыльную торговлю наркотиками. Когда в 2016 году Трамп пришел к власти, он пытался быстро завершить разные конфликты, в которых были замешаны США, но которые не приносили им пользу как национальному государству, а наоборот, тратили американские ресурсы впустую. С точки зрения же Соединенных Штатов как империи эти проблемы выглядят совсем по-другому — они обеспечивают Вашингтону контроль в разных регионах мира.

President-ksgov.net Хашим Тачи

Так как Трамп хотел снять с США имперские обязанности, он был готов пойти на компромисс в косовской проблеме путем обмена территориями между Сербией и Косово. Президент Сербии со своей стороны был заинтересован в этом, так как ему бы это позволило выйти из косовского кризиса победителем и упрочить свою власть раз и навсегда. Тогдашний президент Косово Хашим Тачи, в свою очередь, разрывался между антиимпериалистом Трампом и старой гвардией в Европе, которую возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.

Тачи был глубоко связан с наркобизнесом и не имел другого выбора, кроме как поддаться шантажу Трампа. В этот период структуры ЕС стали поддерживать против него Альбина Курти. Трамп использовал американское влияние в Косово, чтобы заставить косовские институты власти, включая парламент и конституционный суд, не дать Курти стать премьер-министром Косово. Он добился в этом успеха, и Курти вернулся на сцену только после поражения Трампа в начале 2021 года. В свою очередь, остатки глобалистской системы снова актуализировали старые обвинения в военных преступлениях против Тачи и удалили его с политической сцены Косово. Таким образом стратегия Трампа, которая сводилась к оперативному решению косовского кризиса, потерпела поражение.

Arianit Альбин Курти

Альбин Курти после окончания авантюры Трампа получил мандат от ЕС, в первую очередь от Германии и Франции, чтобы привести в порядок Косово. Это означает решительную борьбу с организованной преступностью, но мандат ЕС для Курти имел и другие последствия. В первую очередь, Курти национал-популист, причем искренний в своих намерениях не только получить независимость для Косово, но еще и объединиться с Албанией. Идеологию Курти не поддерживают его кураторы, которые от него, как от внесистемного актора, не связанного с коррупционными и криминальными схемами, ожидают иных результатов, и поэтому ему помогают. Проблема в том, что Курти не заинтересован в продолжении брюссельских переговоров с представителями официального Белграда по той причине, что Косово уже получило максимум уступок от Сербии, начиная еще с 2011 года, за исключением вступления в разные международные организации, особенно в ООН.

Курти пока занял выжидательную позицию, потому что все соглашения технического характера между Сербией и Косово, такие, как договор о регистрационных номерах, имеют срок действия. Если президент Сербии не хочет пустить Косово в ООН, Косово наведет порядок на своей территории, включая ту её часть, где живут сербы, по своему желанию и вполне в согласии с логикой брюссельского процесса переговоров, целью которых является отречение Сербии от институционального присутствия в Косово и на конечном этапе косвенное признание его независимости (через вступление Косово в ООН).

Vetevendosje.org Альбин Курти

Такая стратегия очень проблематична для сербских властей, потому что их линия заключается в том, чтобы максимально растянуть процесс переговоров, то есть отложить тот момент, когда они согласятся с тем, чтобы Косово стало полноценным членом ООН, и, соответственно, международно признанным государством. Оказывается, что в ситуации, когда Курти не хочет дальше вести переговоры технического характера, растягивать нечего. Пока у ЕС в политической системе Косово никакой альтернативы Курти нет: он единственный, кто может подарить хотя бы малейший шанс для демократизации и декриминализации Косово.

Не надо забывать, что Косово, как и Балканы, является неотъемлемой частью Европы, которая влияет на её центр и демографически (миграционные потоки), и через каналы преступности. Может быть, членство в ЕС для Косово неизмеримо далеко в данный момент, но как раз для этого и нужны годы подготовки. Стратегия Курти объясняет нервозность официального Белграда, который всячески пытается привлечь его к столу переговоров. Заявления властей Сербии о боевой готовности армии и тиражирование видеороликов с военной техникой имеют двойную цель: первая — внушить сербскому избирателю, что Сербия — самая сильная страна на Балканах, которая чуть ли не вернула Косово под свой контроль; вторая — продемонстрировать западным партнерам решимость продолжить переговорный процесс.

Mod.gov.rs Спецназ сербской армии

Всем заинтересованным сторонам кристально ясно, что Сербия не введет армию в Косово. Не только потому, что танки, показанные в видеороликах, транспортируются на военных грузовиках без экипажей, не только потому, что самолеты, которые поднимаются в воздух, не оснащены вооружением для действий против наземных целей, а потому, что Сербию сковывает договор, заключенный в Куманово в 1999 году, который фактически является военной капитуляцией Сербии в Косово и не позволяет ей без соглашений с западными силами перешагнуть и пяди земли за административной линией, отделяющей Косово от остатка Сербии.

Между прочим, если бы Сербия действительно готовилась к возможному вторжению на север Косово, танки бы транспортировали и в албанские муниципалитеты на юге страны на границе с Косово — Прешево и Буяновац, да и на другие участки линии разделения Сербии и Косово. Военные операции не проводятся в вакууме и только там, где одной стороне конфликта это удобно. Вместо совсем прозрачного и никого не пугающего бряцания оружием Сербия бы лучше подумала об экономических и политических мерах, нацеленных против Косово, чтобы такими методами заставить Курти играть по своим правилам. Именно к таким конкретным шагам власти в Белграде не готовы, потому что тогда бы западные игроки обвинили их в выходе из переговорного процесса.

Самым успешным дипломатическим поступком президента Вучича в данном кризисе можно считать привлечение посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко к встрече с министром обороны Сербии Небойшей Сефановичем перед сербскими танками, выстроенными для фотосессии вблизи административной линии разграничения Сербии и Косово. Данный шаг российского посла будто бы продемонстрировал российскую поддержку потенциальным военным действиям Сербии в Косово. Этот ход должен показать Западу, что если переговоры Сербии и Косово не начнутся, Россия может вмешаться в данный кризис и увеличить свое присутствие на Балканах.

Mod.gov.rs Небойша Стефанович и Александр Боцан-Харченко

Несмотря на сдвиг политического дискурса в Белграде в последние пару лет в сторону более агрессивной националистической риторики (суть власти при этом не менялась), многовекторная внешняя политика Сербии продолжается. Поэтому депутат от правящей Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз сразу заявил, что присутствие российского посла в лагере сербской армии означает желание России дестабилизировать регион. Этот спектакль, к участию в котором привлечен посол Российской Федерации, говорит о том, что сербским властям в реальности не нужна полноценная поддержка России, особенно такая, которая привела бы к столкновению интересов Сербии с интересами Запада на Балканах. Сербским властям нужна одноразовая демонстрация силы со стороны РФ, чтобы Белград мог упрочить свои позиции в отношениях с представителями США и ЕС (если не заставите Курти сесть за стол переговоров, Россия увеличит свое влияние в регионе). Насколько России и ее представителям в Сербии выгодно участвовать в этой балканской игре в кошки-мышки, в которых Россия используется в качестве пугала для Запада, должны решать ответственные за выработку внешнеполитической стратегии РФ.

Что касается конкретного повода для возникновения нынешнего кризиса на севере Косово, можно обратить внимание читателя на некоторые базовые факты. Во-первых, большинство из 120 тысяч сербов в Косово проживает в анклавах на юге Косово, а в четырех сербских муниципалитетах на севере Косово, которые примыкают к остатку территории Сербии, живёт меньшинство. Во-вторых, сербы на юге уже год используют только регистрационные номера Косово или платят пошлину косовским властям для использования сербских номеров, и никто в Белграде не начал бить из-за этого тревогу. В-третьих, западные акторы уже давно позаботились о том, чтобы между Сербией и Косово существовали другие КПП, кроме Яринья и Брняка, через которые можно транспортировать товары и которые также могут использовать и албанцы, и косовские сербы — это КПП Мердаре. Данное КПП до сих пор работает в штатном режиме, без каких-либо препятствий, и это значит, что граница между Сербией и Косово открыта, несмотря на баррикады на севере края.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

В-четвертых, каждый раунд переговоров Белграда и Приштины в прошлом означал уступки со стороны Сербии. Сегодня официальный Белград поставил перед собой цель в виде продолжения переговоров, чтобы избежать окончательного решения о статусе Косова. Конкретно в нынешнем случае это будет означать признание косовских автомобильных номеров со стороны Сербии в обмен на признание сербских номеров косовскими властями. Это очередное поражение Белград представит своим гражданам как победу, потому что кризис завершен и «войны» удалось избежать.

В-пятых, сам факт того, что руководство Сербии теперь объявляет своей главной целью формирование Сообщества сербских муниципалитетов, что является частью проигрышного Брюссельского соглашения 2013 года, говорит о том, что уступки Белграда уже начали конвертироваться в триумфы. Сообщество сербских муниципалитетов в рамках политической системы Косово не может являться целью стратегии Сербии в Косово, потому что оно не обеспечивает суверенитет Сербии в крае. Настаивать на формировании Сообщества сербских муниципалитетов также является частью общей стратегии Белграда в растягивании процесса переговоров, потому что косовская сторона готова пойти на учреждение данного Сообщества только с гарантиями по поводу того, что Сербия (и Россия) не будут препятствовать вступлению Косово в ООН. Игра в кошки-мышки продолжается.