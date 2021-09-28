Оказывается, законодательная инициатива о переименовании губернаторов в «глав» регионов и отмене ограничений на количество занимаемых ими сроков может быть всего лишь следствием амбиций действующего мэра Москвы Сергея Собянина. По крайней мере к такому выводу пришел ряд телеграм-каналов. Там задались вопросом: почему отмену ограничений на количество сроков или «обнуление», как это назвали в Telegram, пытаются провести именно сейчас?

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Вопрос на самом деле оказался весьма резонансным. Об этом говорит количество ТГ-каналов, посвятивших ему свои публикации. И как в любой непонятной для них, но при этом интересной для читателей теме, сообщества Telegram начали выстраивать собственные конспирологические гипотезы. И роль главного героя в них на этот раз досталась столичному мэру.

Kremlin.ru Сергей Собянин

«Поправки в федеральное законодательство позволят решить проблему продления полномочий мэра Москвы Сергея Собянина, у которого в 2023 году закончатся вторые (последние, разрешенные законом) сроки нахождения на посту мэра. Администрация (президента России — прим. ИА REGNUM) согласовала данные поправки на высшем уровне», — со ссылкой на собственные источники из администрации президента написал телеграм-канал «ПОЛИТУПРАВА».

ТГ-канал «Друид» отмечает, что Собянин будет не единственным бенефициаром принятия указанного законопроекта. Не меньше него в таком развитии событий заинтересован губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С. Собянин и А. Воробьёв жизненно заинтересованы в таком развитии событий, который позволит им и дальше избираться на эти должности в 2023 году. До выборов в Москве и области осталось два года, и они хотят утвердиться в качестве значимых игроков перед 2024 годом», — отметил автор публикации.

Mosreg.ru Сергей Собянин и Андрей Воробьёв

То, что задумка двух глав столичного региона увенчается успехом, «Друид» даже не сомневается. По его сведениям, способствовать этому будет их возможный политический союз с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

«Учитывая тот факт, что на смену нынешнему мэру Москвы рассматривается более системный кандидат из другой элитной группы, сам собой напрашивается вариант о ситуативном альянсе между Сергеем Собяниным, Андреем Воробьёвым и спикером Думы, который, собственно, и определяет стремление двух глав снять ограничения на возможность баллотироваться только два срока подряд на должность руководителя субъекта Федерации», — прогнозирует «Друид».

Предложенный законопроект, как отмечает ряд телеграм-каналов, актуален не только для столицы, но и для других регионов, у глав которых подходит к концу второй срок полномочий. Однако, больше всего он может встревожить именно москвичей, убежден телеграм-канал «ДУМАем».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

"Но, я бы посоветовал москвичам не поддаваться негативным эмоциям. Во-первых, до окончания нынешнего срока столичного мэра много воды утечет. Много скандалов может произойти. Много кадровых изменений. Да и захочет ли он сам пойти на третий срок или не захочет, кто знает?» — философски рассуждает автор поста.

Обращают внимание в Telegram-сообществах и на другой, не столь заметный как ограничение сроков, аспект предложенного законопроекта. Речь идет о переименовании высших должностных лиц субъектов РФ в «глав» регионов. А это в первую очередь касается руководителя Татарии Рустама Минниханова, отмечает телеграм-канал VOLGA.brief.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

«Другой вопрос, что новый «закон о губернаторах» — это фактически закон против Минниханова: только руководитель Татарстана по-прежнему продолжает называться президентом, остальные губернаторы давным-давно переименовались в главы и председатели правительства. Исполнение положений нового закона потребует внесения изменений в Конституцию Татарстана, что обещает Кремлю некоторые сложности в донесении до элит необходимости соблюдения единообразия», — пишет телеграм-канал.