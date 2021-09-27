Комментарии по поводу различных сервисов компании «Яндекс» оставили пользователи интернета. Граждане подлились своим мнением 27 сентября на сайте отзывов Flump.

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«Двадцать СМСок подряд отправили! Зачем? Служба поддержки абсолютно не компетентная, никто ни в чём не разбирается. Хотела оставить отзыв о «Яндексе» на «Яндексе» — отзывы просто не прошли», — указывает пользователь Alinochka.

Многие пользователи пришли к выводу, что в «Яндексе» существуют серьёзные проблемы с обратной связью. Граждане попросту не могут получить вразумительный ответ на свои вопросы, не говоря уже о решении проблемы.

«Пользуюсь разными сервисами «Яндекса», при наличии проблем техническая поддержка очень долго отвечает, причём зачастую непонятно вообще в принципе, куда писать. Есть ответы на частые вопросы, и всё», — отмечает пользователь na-ta-1970.

Некоторые комментаторы отмечают, что компания заинтересована только в том, чтобы получать от пользователей деньги, невзирая на то, что она неспособна оказывать свои услуги на должном уровне.

«Постоянно отклоняют объявления по пункту 15, без объяснения причин. Тратим кучу времени на непонятные устранения, создание новых аккаунтов, а воз и ныне там. Отношение к клиентам свинское. Как можно не давать обратную связь по устранению якобы «ошибок». Люди деньги несут, а они их посылают», — пишет пользователь Marina1955.

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Часть людей указывает на то некорректную работу почты от «Яндекса», которая не позволяет оперировать большим количеством рассортированных писем.

«Пользовался почтой «Яндекса» несколько лет. Всё устраивало. За это время в ящике накопилось примерно 260 папок, которые были упорядочены по алфавиту. Недавно случайно переместил одну из папок, и всё перемешалось в хаотичном порядке. Пишу в поддержку, мне отвечают, мол, если поменять расположение хотя бы одной папки, то расположение в алфавитном порядке меняется на расположение по дате создания, и вернуться обратно к алфавитной расстановке невозможно. Расставляйте, говорят, теперь свои папки вручную. А у меня их 260 штук!» — поделился Yuri K.

Ряд пользователей пишет, что столкнулись с удивительным упорством компании «Яндекс» по выковыриванию из пользователей денег.

«В феврале оформляла пробную подписку «Яндекс.Музыка» на месяц, чтобы потестить данное приложение. В итоге подписка закончилась в марте. Три дня назад приходит уведомление о списании средств с банковской карты. Благо на ней не оказалось денег. Спустя какое-то время этого же дня приходит уведомление о списании средств с другой банковской карты. Там тоже денег не оказалось. К слову, в платёжной системе на моем телефоне указан номер мобильного, чтобы при покупке какого-нибудь приложения списывались деньги с баланса телефона. Так вот, время было позднее, я уже спала. Мне приходит уведомление о попытке списания средств, только уже с кредитной карты. Я просто в ступоре. Но и оттуда списание не прошло, по иронии, лимит уже был потрачен», — написала Ugent B.

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Среди прочих пользователи назвали самой раздражающей проблемой «Яндекса» навязчивость его сервисов.

«Очень много рекламы, постоянный предлог установки «Яндекс.Бара» и подобной вирусной шляпки. Короче, не нравится мне этот поисковик. Я вот прям разочарован», — написал От Б.

Напомним, пользователи сервиса отзывов Flump оставили свои комментарии по поводу различных сервисов компании «Яндекс».