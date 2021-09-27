Заявление президента России Владимира Путина о том, что в стране до сих пор остаются непобеждённые враги: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 сентября в социальной сети Facebook.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«У нас самая богатая страна, и никаких оправданий бедности среди народа, проживающего на её территории, быть не может!» — написала Ирина Д.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что прошло слишком мало времени для победы над перечисленными президентом России проблемами.

«Курочка по зёрнышку… надо время, чтобы победить бедность. Мы последние лет 15 только видим свет в конце тоннеля. Этого слишком мало для такой страны, как Россия», — поделился своим мнением Владимир А.

Другие же отмечают, что борьба с проблемами в стране выглядит для них недостаточной, потому что решительные меры властями не предпринимаются.

«А кто с ней борется? Одни лозунги и подачки к выборам, а структурно ничего не меняется. Любые одноразовые выплаты народ приветствует, но сути это не меняет. Чтобы больше работодатель платил, нужно с работодателя снять 30% налогов на ФОТ и оставить 5% социальных, которые идут на инвалидов и др. социальные выплаты. Соответственно зарплата у сотрудников вырастет. Но встает другой вопрос: как заставить потом уже сотрудника заплатить в ПФР себе на пенсию, когда каждый видит, как ПФР строит себе дворцы и обеспечивает шикарную жизнь топ-управленцам ПФР. Соответственно нужно предложить институт накопления пенсий, сохранность которого гарантирует государство. Люди этому пока не верят. А кто захочет расставаться с длинными дешёвыми деньгами ПФР? Ответ очевиден. Вывод: дальше деклараций о борьбе дело никуда не пойдёт. Будут раздавать одноразовые платежи, делая вид борьбы с бедностью», — считает Евгений С.

Владимир Васильев ИА Красная Весна Агитационный плакат «Единой России»

Часть людей считает, что причиной всех проблем для России является её неэффективная экономическая модель.

«Бедность — всего лишь следствие. Бороться с ней — это как лечить симптомы. Она так или иначе будут со временем вылезать наружу. Экономика находится в полном ауте. Иностранных инвестиций практически нет, а крупный бизнес внутри России пытается вывезти денежки за границу. В стране ничего не создаётся, но зато «купи-продай» на каждом углу. Как в таких условиях вообще можно заикаться о борьбе с бедностью?» — задаётся вопросом Boris H.

Ряд пользователей указывает на то, что кадровый вопрос — вот источник всех бед Российской Федерации.

«Слишком много крыс у государственного общака. Эти люди своими вредоносными действиями и полным бездействием затормозили развитие страны и дискредитировали само понятие власти, создав в государстве социальную напряжённость. Народ хочет посадок, хлеба и зрелищ!» — пишет Di M.

Отдельные комментаторы призвали обратить свой взор на опыт соседних стран, взять оттуда всё самое лучшее и побороть в своём государстве всё самое худшее.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Пекин

«Никогда ничего не победить, если отсутствует желание. Посмотрите на Китай. За десять лет упорной работы они смогли преодолеть бедность! Всего-то и надо было впахивать, а не сидеть на попе ровно», — указывает Константин З.

Напомним, 27 сентября президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством о том, что в стране до сих пор остаются непобеждённые враги: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры.