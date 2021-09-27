Знакомые ищут способы путешествовать по планете. И не только знакомые. Ведь те, кто из России, могут въехать не во все страны. Причина ясна — с российскими вакцинами от COVID-19 пускают далеко не везде. Мы помним. Потому предлагают даже такую штуку, как съездить в «тур», чтобы привиться «правильной вакциной». И уж тогда мотаться по свету. Настоль ли это необходимо?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

А ведь в определённый момент показалось, что мир после атаки коронавируса стал компактнее и чётче. Что эти бессмысленные передвижения сугубо ради передвижений отошли куда-то на второй план. Да, казалось, что ковид переиначил тот дивный новый мир, в котором мы обитали. Мир, как нам вещали, без границ, мир, открытый для всех, мир равных возможностей — да-да, снимайте лапшу с ушей, снимайте.

На деле оказалось, что этот самый мир по-прежнему ограничен и делится на отдельные мирки, существующие автономно, но периодически вступающие в жёсткие конфликты друг с другом. Что, сколь бы ни убеждали в странноватой общности, люди по-прежнему, с одной стороны, атомизированы, а с другой, вольно или невольно ищут способ питания от истоков, корней. Не верите мне? Езжайте в Афганистан. Ну или спросите у мигрантов, аккуратно кладущих плиточку и людей. Цивилизационная пропасть — именно так.

Ковид, пандемия, страх. Бррр! Но люди всё равно куда-то мчат, куда-то рвутся — да ещё как! Сколько тех, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации, чтобы слетать куда-то? Сколько тех, кто слетал, да, вернулся и заразил других? А теперь ещё и милые истории о том, как получить «правильную вакцину», дабы «перемещаться свободно». Сколько в принципе таких, которым хоть бы куда, лишь бы не здесь. Пакуй чемоданы — и беги, кролик, беги!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобус

Если вы спросите современных людей, чего они хотят прежде всего, то многие из них ответят — путешествовать. У тебя может не быть обычных вещей, но ты должен смотаться в Европу. Или на Бали. Ты можешь экономить на детях, но обязательно посетить Францию. Потому что иначе ты не cool, loser. Путешествия превратились в культ, в фетиш и подчас в патологию.

Спросите у всех этих людей, которые обожают колесить по планете: «Для чего вам всё это?». И они скажут: «Мир посмотреть». А кто-то находчиво заявит: мне интересны другие обычаи, культура. Ну-ну. Эти ребята в Турции — большинство из них там ради наследия Византии или ради all inclusive? Кого ты обманываешь, мальчик? И, приезжая в отели, гостиницы, хостелы, вы попадает в универсальный мир. И возят вас, как правило, по стандартным местам. Вы даже не успеваете почувствовать подлинной атмосферы, энергетики места. А заканчивается «погружение в иную реальность» бесконечными селфи. Эти девчонки в Египте — они там ради Хеопса или ради фото? Кому ты врёшь, леди?

Фокус не в том, чтобы расширить горизонты, прикоснуться к иному, получить новые знания. Всё гораздо банальнее: современный человек слишком — предельно — ненасытен. И в конечном счёте, как завещал Олдос Хаксли, человечество погубят удовольствия, неадекватная страсть к ним. Едут, чтобы развлечься. И только. В этом нет ничего предосудительного — только при чём здесь большой яркий мир, к которому мы хотим прикоснуться?

Давайте откровенно. Из современного человека разными способами — в том числе и культом путешествий — лепят существо без рода и племени. Существо, которое априори не может иметь, знать Родины. Она размывается бесконечной сменой картинок и историями о том, что где-то жизнь сытнее и ярче. Родины нет, мы все космополиты, а следовательно, нет и земли предков, да и самих предков тоже. Защищать нечего. Принадлежать не к чему. Питаться нечем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дискотека

Помните, как у Гребенщикова: «Но чтобы стоять, я должен держаться корней»? А если корней нет, если их обрубили, то за что ты станешь держаться, сбегая в очередной вояж? Туда, где ждут твоих денег, но не тебя самого. А ты нужен им лишь как раб, лишённый идентичности. Человека традиции сменил человек пустоты. И вот таким миром — глобалистским, стандартизированным — управлять намного легче. Собственно, ради того всё и делается.

И эта история не о вреде путешествий, конечно же, нет. Было бы глупо — безумно даже — отрицать их пользу. Речь исключительно о том, ради чего они должны совершаться на самом деле. И как не потерять ощущение собственного дома, любви к нему, потерявшись в иллюзии мира. Ведь поехать можно куда угодно, но будет ли потом куда вернуться?