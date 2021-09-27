Заявление лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца в ответ на вопрос о «Северном потоке — 2» о том, что все стороны должны взять на себя гарантии, связанные с его эксплуатацией и тем, что Украина останется страной-транзитёром, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пока портфели делить будут, зима наступит. Посговорчивее надо быть, а то уже никакие «гарантии» не нужны будут», — пишет Василий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что дальнейшее содержание украинской газотранспортной системы может лечь на плечи европейских стран. Поэтому граждане не видят смысла в том, чтобы учитывать мнение Киева в вопросе «Северного потока — 2».

«Просто прекрасно! А этот господин готов заплатить за содержание и реконструкцию этого металлолома на территории Украины? Хотя раз нашли деньги нашли на майдан, значит найдут и на ГТС Украины», — считает Ирина З.

Gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

Некоторые комментаторы отмечают, что немецкий лидер, по сути, ставит России условия в вопросе поставок газа, что является абсолютным нонсенсом, ведь наша страна может и вовсе никому ничего не продавать, потому что никому ничем не обязана.

«Интересно, получается, что они якобы боялись, что Россия будет использовать газ в качестве политического оружия, а теперь сами устанавливают политические требования. Вот это двойные стандарты, себе не изменяют уже который год», — отмечает Александр В.

Часть людей считает, что России пора дать Германии понять, что либо они покупают у нас газ без каких-либо нелепых условий, либо пускай топятся дровами.

«А если нет, то что? Ну, так пусть Германия покупает у России газ через Украину, несмотря на то, что транспортировка по «Северному потоку — 2» гораздо дешевле и труба новая, а украинскую ГТС ещё надо ремонтировать. Какие проблемы? Хозяин — барин», — указывает Павел К.

Ряд пользователей указывает на то, что с Россией говорят без какого-либо уважения, заставляя её совершать действия против своих интересов.

«Газ и транзит газа — это не политика, это бизнес. Почему этот немец решил, что Россия обязана кормить Украину? Захочет — будет, не захочет — не будет. Это наше дело, что делать с нашим газом, вы же отвечаете только за тот, за который деньги заплатили. Хватит выкаблучиваться и ставить условия, а то Россия может и передумать», — угрожает Наталья К.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Нашлись и те, кто беспокоятся, что наличие таких условий даст карт-бланш Киеву, и тот начнёт саботировать работу своей газотранспортной системы.

«В таком случае Украина сама остановит транзит газа через свою территорию, чтобы Москва не сумела исполнить эти самые обязательства. Что мы, не знаем их, что ли? Веди себя Киев иначе, надобности в обходных маршрутах не возникало бы. Поэтому мы и проложили «Северный поток — 2», чтобы не оглядываться каждый раз на коррумпированные лица украинских чиновников», — написал Boris S.

Напомним, 27 сентября лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2» на пресс-конференции в Берлине, что все стороны должны взять на себя гарантии, связанные с его эксплуатацией и тем, что Украина останется страной-транзитёром.