Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что после вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 27 сентября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«По ходу выступления в ООН Эрдоган так возбудился, что даже в турецких фруктах и помидорах начали размножаться вирусы. Много на себя берёт», — написала Macarena B.

Многие пользователи пришли к выводу, что Эрдоган не договаривает. Граждане уверены, что президент Турции призывает американцев покинуть Сирию и Ирак, чтобы дать своим войскам возможность занять оставленные позиции.

«Инициатива наказуема. Пусть теперь покажет всем пример и первым свалит из Сирии. А то это странно выглядит», — отмечает Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция уже глубоко залезла на территорию Сирии, отобрав себе 30 километров приграничных сирийских территорий.

«Молодец, Эрдоган! Другому всегда проще предложить то, что нужно сделать самому. Да, кстати, Россия считает незаконной аннексию 30-километровой зоны сирийской территории турками. Пора бы устранить уже это территориальное недоразумение», — поделился своим мнением Им Х.

Msb.gov.tr Турецкие военные в районе Расулайн. Сирия

Часть людей считает, что руководство США может пойти на такое предложение, уступив своё место Турции. Таким образом, Вашингтон разгрузит свои военные бюджеты, но не перестанут контролировать Сирия и Ирак, потому что будут делать это с помощью Анкары.

«Хорошее предложение от Турции для Соединённых Штатов. Думаю, что США могут и правда согласиться на это, но только при том условии, если Турция останется в Сирии. Американцам же всё равно придётся как-то влиять на этот регион. Поэтому необходимо назначить там своего наместника в лице Эрдогана», — предполагает Дмитрий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что Эрдоган сильно активизировался в последнее время и пытается расширить сферы влияния Турции.

«Вот Эрдоган и сказал наконец-то чётко и понятно всем: «Отдайте мне Сирию, она моя, установлю там власть и буду качать деньги. А вы все убирайтесь!» Конечно, этот зяблик будет послан, но если он наберётся сил, а он уже по уши влез в Сирию, то кто знает, чем это всё кончится. Надо это учитывать при работе с Турцией», — написала Счастливая С.

Американские солдаты в Сирии

Нашлись и те, кто отмечают, что Эрдоган может и надорваться из-за взваленных на свои плечи обязательств.

«Удивительный всё-таки Эрдоган политик. Кому-то и на двух-то стульях усидеть не получается, а этот аж на трёх умудряется: и с Россией «дружит», и с «США», и самостоятельную ещё политику пытается проводить. Не верю, что ему удастся. Скоро этот колосс на глиняных ногах рухнет под собственным весом и возрождение Османской империи накроется медным тазом», — пророчит Александр М.

«Сирия и Ирак — это уже зона российского влияния. Уйти оттуда надо всем, в том числе и Турции. Там отныне будут стоять российские базы», — считает Дмитрий М.

Mil.ru Военная полиция России в Сирии

Напомним, 26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CBS о том, что после вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке.