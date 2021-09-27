Все политические партии были вовлечены в дискуссию, начавшуюся со слов лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу о том, что в процессе урегулирования курдской проблемы в Турции следует обратиться к Демократической партии народов (ДПН) и что местом для ее решения является парламент. ДПН, представляющая курдские народы, также заявила, что местом решения является парламент. Этот вопрос был адресован президенту Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи с журналистами в Нью-Йорке, куда он отправился на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Заявив, что в Турции нет курдской проблемы, Эрдоган добавил:

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«Вот заладили с этой курдской проблемой, то одно, то другое… В Турции нет такой проблемы. Мы давно решили, пережили, закрыли этот вопрос».

Однако такой ответ Эрдогана лишь еще больше разжег споры. Пользователи социальных сетей пришли к выводу, что правительство уклонялось от решения проблемы и что проблема никуда не делась.

Бывший премьер-министр и председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу публикует следующий комментарий:

@Ahmet_Davutoglu: «Правительство считает, что в стране нет проблемы с высоким прожиточным минимумом. Нет роста цен. У студентов нет проблем с общежитиями. Нет проблем с безработицей, нет проблем в экономике. Если ПСР заявила, что нет курдской проблемы, то тогда нет и курдской проблемы! «Партия будущего» идет рука об руку с нашим народом, чтобы решить все проблемы, не опасаясь каких-либо табу или страха, идущих от старой Турции!»

Пользователь по имени Бурхан Таш отвечает на это следующим образом:

@BurhanT38830432:

«Это правда, что нет курдской проблемы! Потому что проблема не в курдах, а в системе и менталитете турецких правительств. Это больной менталитет, если его вылечить, то не будет проблем. Невозможно найти решение, если смотреть на проблему не с того угла. Достаточно посмотреть на тюрьмы и попечителей, осевших в управлении компаниями».

Kurdishstruggle

Бывший председатель ДПН, в настоящее время содержащийся в тюрьме, — Селахаттин Демирташ через своего адвоката опубликовал следующий твит:

@hdpdemirtas:

«1 — Насколько мне известно, ДПН стремится решить все проблемы Турции, в том числе курдскую, являясь политическим деятелем, обладающим силой воли и, безусловно, адресом. Местом решения естественным образом является Великое Национальное Собрание Турции.

2 — Конечно, ДПН обладает политическими знаниями и опытом, чтобы разбираться в открытом и прозрачном участии и непосредственном участии всех сторон и слоев общества при решении курдской проблемы. Возобновление бесполезных и давно исчерпавших себя дискуссий не поможет в поиске решения».

Инженер Дженк Оздемир публикует следующие твиты в ответ на это сообщение:

@cenkozdemir06: «1 — Нет курдской проблемы, есть проблемы, вызванные колониальными и экспансионистскими амбициями США/Израиля. Мы и курды, мы и турки, все мы — турецкий народ.

2 — Убитый в результате совершенного нападения армянский журналист Грант Динк тоже предупреждал курдов: «Лишь бы курды не совершили ту же ошибку, что и армяне». Некоторым следует лучше понять, что мы и курды, мы и лазы, мы и арабы, мы и черкесы. все мы — турецкий народ».

Адвокат Robin Baran публикует следующий комментарий:

@avrobinbaran: «Вниманию всех, кто настаивает на том, что в Турции нет курдской проблемы, и тем, кто определяет курдскую проблему как проблему феодализма: вчера я был на свадьбе в Антепе, и, к сожалению, в связи с тем, что на свадьбе звучали курдские песни, на празднование дважды приезжала полиция, чтобы сказать, что слушать курдскую музыку запрещено!»

Сотрудник регионального отделения «Хорошей партии» в г. Бурса Эрдоган Кескин отвечает следующим образом:

@ErdoanKESKN2: «Нет курдской проблемы. Есть предатели, которые стараются разделить страну, пытаясь разделить курдов. Курдским гражданам не следует верить этим предателям. На этой земле, где мы жили вместе тысячи лет, мы проживем еще тысячи лет. Объединимся против предателей».

Kurdishstruggle

Эрдал Тимур публикует комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@fenomenbulut: «В Турецкой Республике существует проблема лишения возможности работать даже в отношении учителей. Существует проблема с сотрудниками проекта «Большой Ближний Восток», стремящихся к феодализму; существует проблема стать врагом Республики. Существует проблема убийц, казнящих наемных рабочих, младенцев, мирных жителей, рабочих и женщин».

Абдуллах Челикель отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@Abdullahclikl: «Я курд, учился в 3 разных университетах, среди моих друзей были турки, арабы, лазы. Я воспользовался всеми возможностями, предоставляемыми моим государством, много где работал. В процессе всего этого меня никогда не притесняли. В Турции нет курдской проблемы: есть разведка и глубинное государство, раздувающие эту проблему в интересах внутренней политики».