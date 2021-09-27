Как сообщили сегодня «Известия», вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ, что связано с планами по совершенствованию тарифного регулирования. Эксперты уже выразили мнение о том, что доведение тарифов до экономически обоснованных повлечет рост коммунальных платежей, который может превысить инфляцию. В частности, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук сказал, что рост платежей может превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, но подорожание будет компенсировано социально-незащищенным группам населения. Между тем, как пишетИА REGNUM, депутат Госдумы Олег Шеин от «Справедливой России» выразил мнение о том, что, несмотря на рост тарифов, число получателей субсидий может сократиться, мол, к этому приведет сбор справок о бедности. В свою очередь в эфире подмосковного «Радио 1» депутат Госдумы VIII созыва, советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева положительно отозвалась об инициативе по выплате адресных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг, отметив, что ранее эти меры действовали недостаточно хорошо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«Половина людей с низкими доходами не могла претендовать на получение помощи от государства. Это было связано в том числе с огромным количеством документов, которые надо было собирать. Поэтому хорошо, если будет единое решение по предоставлению субсидии. Надеюсь, что эта система заработает лучше», — подчеркнула Разворотнева в эфире «Радио 1».

Вместе с тем, по ее словам, только за счёт повышения тарифов для населения восстановить коммунальную инфраструктуру, которая строилась в советские времена и долгие годы не ремонтировалась, абсолютно невозможно.

«Сейчас началось прямое софинансирование этих проектов из федерального бюджета, — заявила депутат. — Путин объявил, что будет выделено 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, плюс будут дешёвые инфраструктурные кредиты, о чём он говорил раньше, плюс сейчас выпускаются инфраструктурные облигации. Сейчас впервые в постсоветской истории деньги на реализацию этих проектов пошли напрямую из федерального бюджета. Раньше этого не было, и модернизировать коммуналку пытались за счёт граждан и каких-то инвестиций».

Admin.tomsk.ru Ликвидация аварии не теплосетях

Далеко не секрет, что коммунальная инфраструктура в России значительно изношена, особенно в небольших городах. В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Наталью Трунову сообщали о среднем показателе изношенности сетей, размер которого составляет 60%. Как отмечала аудитор, «вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений». И хотя ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке, по ее мнению, не такая срочная, как в промышленности, однако лучше, по ее словам, «действовать на опережение». Без финансовых вливаний регионов и федерального центра такую проблему не решить. При этом, как отмечала Трунова, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья. Что в принципе в целом понятно — модернизировать, так модернизировать в соответствии с новыми технологиями, а не дыры раз за разом латать.

В стране должны ежегодно заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло‑ и водоснабжения, но меняются по статистике порядка 2%, говорил замглавы Минстроя Максим Егоров в марте прошлого года, о чем сообщало агентство Интерфакс. То есть старение основных производственных фондов, по словам Егорова, происходит значительно быстрее, чем их замена. При этом, согласно информации, запрошенной ведомством у регионов, как тогда отмечал Егоров, на замену сетей требуется, по их данным, порядка 4 трлн рублей. Издание напоминало, что решение о необходимости создать отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превысил 60%, было принято в 2019 году. Протяженность таких ветхих сетей теплоснабжения была оценена в 49 400 км, водоснабжения и водоотведения — 328 100 км. В январе же 2020 года Минстрой публиковал правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%, согласно которым субсидия будет предоставляться как на капитальные вложения по проектам модернизации инфраструктуры, так и на компенсацию процентной ставки по кредиту, полученному на эти цели, а также компенсацию затрат концессионера или в виде льготы по налогу на имущество. Всего на эти цели Минстрой предлагал дополнительно выделить из федерального бюджета 366,2 млрд рублей.

Павел Редин ИА Красная Весна Коммунальная авария

Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, чье мнение приводится в сегодняшней публикации «Известий», говорит, что тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации, а платежи для населения нужно поднимать постепенно. В России, по ее словам, есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости: это в первую очередь водоканалы и очистные сооружения. А после проведения модернизации, как отмечает Булгакова, содержание нового современного оборудования, как правило, требует дополнительных средств. И это, пожалуй, заметим, является одним из ключевых моментов при реализации инициативы по доведению тарифов до экономически обоснованных размеров. Потому как можно «поставить» новый дом, построенный с применением энергоэффективных технологий, на старую трубу, на которой по соседству же «стоит» хрущевка, и жители первого будут платить меньше, чем жители второй, просто потому, что латать старые коммуникации будут чаще. Более того, можно просто разрешить доводить тарифы до экономически обоснованных размеров, но не модернизировать сети, при этом тот же частый их ремонт и потери, например воды, будут считаться экономически обоснованными, что вполне может устроить какие-нибудь муниципальные водоканалы и не стимулировать их к модернизации сетей.