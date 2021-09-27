В Южной Корее нарастает возмущение поведением мужчины, подозреваемого в убийстве двух человек.

Джон Уильям Уотерхаус. Сплетницы (Соседи). 1885

По данным южнокорейских СМИ, 27 сентября около 00:33 по местному времени в полицейский участок города Йосу провинции Чолла-Намдо поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте старше 30 лет нанёс колотые раны соседям, жившим этажом выше.

Несмотря на то, что пострадавших оперативно доставили в больницу, двое скончались.

Органы правопорядка отмечают, что причиной трагедии стал межэтажный шум. Расследование продолжается.

Известно, что 17 сентября (за десять дней до инцидента) мужчина позвонил в службу экстренной помощи 112 и сообщил о шумных соседях, однако в полицию по данному вопросу он не обращался.

«Все дома в стране строятся в спешке, драки между соседями — обычное дело», — отмечает lemo***.

«Действия этого мужчины нельзя оправдать», — пишет plal***.

(сс) Matthias Buchmeier Город Йосу. Южная Корея

«Мне кажется, каждый сталкивался с шумными соседями», — предполагает yg93***.

«Пусть ходят по дому в тапочках, а не носятся на каблуках», — возмущается dead***.

«Могу понять этого парня. Сталкивался с подобным. При этом доказать, что соседи действительно шумят, и наказать их по закону практически невозможно…» — отмечает dadi***.

«Его можно понять, но подобное поведение — непростительно», — пишет azzi***.

«Я единственный, кто сочувствует этому парню?» — интересуется bonl***.

«Мне тоже порой хочется «убить» своих соседей несколько раз на дню», — отмечает yb51***.

«Я не собираюсь принимать сторону убийцы. Можно было попросить или самостоятельно купить соседям шумоизоляционный коврик», — пишет cat1***.

«Шум сводит людей с ума», — отмечает mhs0***.

(сс) d'n'c Полиция. Южная Корея

«Когда наше правительство внесет соответствующие поправки к закону?» — интересуется yaba***.

«У каждого терпения есть предел», — акцентирует kskk***.

«Надеюсь, мои соседи увидят эту статью», — надеется puha***.

«Мы должны бороться не с соседями, а с правительством, которое не может решить проблему», — предлагает aziz***.

«Лучше бы подружился с соседями», — пишет shhs***.