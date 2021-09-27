27 сентября на официальной странице министра юстиции Польши Збигнева Зёбро в Twitter появился резкий ответ на требования руководства Европейского союза немедленно прекратить реализацию судебной реформы в республике. «Мы никогда не примем ситуацию, когда Брюссель, нарушая договоры и Конституцию Польши, навязывает Варшаве свое видение правосудия. Работа судов входит в компетенцию стран — членов ЕС, а не Брюсселя. Поэтому мы, несмотря ни на что, должны закончить судебные реформы, против которых выступает ЕС», — говорится в сообщении чиновника.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, что конфронтация Брюсселя и Варшавы по поводу судебной реформы в Польше началась еще несколько лет назад, но своего апогея противостояние достигло 7 сентября текущего года. В тот день Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с заявлением о необходимости ввести санкции против Польши. В Брюсселе утверждают, что судебная реформа в Польше не соответствует демократическим нормам, и требуют немедленно остановить её реализацию. Польские элиты под разными предлогами регулярно отказывают структурам ЕС, ссылаясь на главенство национальной Конституции над европейскими нормами.

Однако польские пользователи Интернета по большей части становятся на сторону Брюсселя, обвиняя нынешнее руководство республики в попытке подчинить суды административной власти. Так случилось и на этот раз: пост Збигнева Зёбро в Twitter был разгромлен в пух и прах.

«Я никогда не сомневался, зачем Ярослав Качиньский совместил пост министра юстиции и генерального прокурора и поставил на него Зёбро. Чтобы безнаказанно совершать конституционные, должностные и обычные преступления, а Зёбро будет его вечно покрывать, подчиняя себе суды», — сетует @MarekKozickiten.

Piotr Drabik Збигнев Зёбро

«Господин Зёбро, поляки не воспринимают ваши слова всерьёз. Берите своих недоученных коллег из правительства и выезжайте, пожалуйста, в Москву. Там вы почувствуете себя на нужном месте!» — считает @Jarosaw98072858.

«Может быть, стоит сообщить вам, господин министр, что Вы никогда больше ничего не закончите (к счастью). В том числе и позорную судебную реформу. У вас больше не будет большинства в парламенте», — указывает @MLegalista.

«Эй, кто-нибудь остановит возвращение Польши в 20 век?» — вопрошает @Romekcyg.

«Европейское право выше местных законов. Европейское право стоит на страже верховенства закона в государствах-членах. Оно должно защищать население от таких, как вы, господин министр. Ваше правление не будет длиться вечно. Вы знаете, что это значит, не так ли?» — пишет @RadekVer.

«Что вы все время делаете с этими реформами? Вы никогда не проводили никаких реформ. Вы принесли в страну только хаос и подчинение правосудия своим интересам. И это не имеет ничего общего ни с верховенством закона, ни с реформами», — сетует @adipol74.

«Это не Брюссель, это вы сами нарушаете Конституцию, когда подчиняете себе судебную власть», — утверждает @PJaksim.

«Посредственный министр считает, что он выше закона. Вас ждет суд, пора готовиться», — угрожает министру @FryderykZbuk.

Суд

«Мы подписали соглашения ЕС, и вы должны их соблюдать! Это написано в нашей Конституции! Но вы эту Конституцию нарушаете, значит, скоро будете платить за это», — пишет @krzysztofzdebsk.

«Брюссель никогда не примет ситуацию, когда государство, являющееся членом ЕС, нарушает свою конституцию и не придерживается основных ценностей ЕС, содержащихся в договорах. А значит, это война. И капитуляция ждет Польшу», — утверждает @TomaszStrehl.