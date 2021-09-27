Заявление генерального директора YouTube Сюзан Воджицки о том, что компания рассчитывает продолжать работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями, спровоцировало жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точки зрения 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Всё можно сделать очень быстро. И никто ничего даже не поймёт. Просто в структурах власти очень сильна пятая колонна, которая ориентирована на Запад. Потому и этот бардак в интернете. Власть должна быть властью, а не размазнёй», — указывает Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Российской Федерации должно обеспечивать соблюдение законодательства страны даже в интернет-пространстве, поэтому нарушители закона обязаны прекратить свою деятельность в пределах России.

«Раньше без него жили и сейчас проживём. Нечего тут разводить западную пропаганду, которая явным образом не направлена на улучшение нашей с вами жизни в России!» — поделился своим мнением Александр Б.

Rego Korosi Логотип YouTube

Некоторые комментаторы отмечают, что процесс блокировки YouTube для российских властей станет непосильной задачей. Кроме того, такое решение станет для правительства большой проблемой, ведь со стороны большой части населения возникнет недовольство.

«А давайте на секундочку вспомним опыт руководства Российской Федерации в блокировке мессенджера Telegram и представим теперь борьбу с таким гигантом, как Google. Думаю, такое противостояние будет России дороже», — предполагает Maxim A.

Часть людей считает, что YouTube — место для свободного потребления информации, и потеря такого сервиса станет для них трагедией. Граждане призывают не трогать YouTube и дать возможность людям смотреть то, что они хотят.

«Мне отвратно видеть в комментариях консервативнутых людей, для которых блокировка YouTube является чем-то хорошим, ведь, мол, это же американский вражеский сервис. YouTube должен жить, а те, кому он не нравится, пусть с закрытыми глазами живут и не мешают другим жить. А ещё говорят, что молодёжь у нас глупая», — отмечает Валентин В.

Ряд пользователей указывает на то, что запрет работы YouTube на территории России не приведёт к позитивным результатам, а скорее, наоборот, многие российские госучреждения потеряют мощный способ донести свою информацию до российских же граждан.

«А зачем запрещать YouTube? Это же не что-то плохое само по себе. Это просто сервис — инструмент для донесения информации, которым, кстати, активно пользуются и российские государственные структуры. Вон, даже у Министерства обороны РФ есть свой YouTube-канал, который никто из Google даже не пытался блокировать. Так к чему такая суета?» — задаётся вопросом Иван Е.

(сс) Jonas Bengtsson Логотип Youtube

«YouTube не тронут, потому что незачем. Все пропагандисты с телевизионных каналов уже давно перебрались в интернет и там окучивают свою паству. Поэтому им не хотелось бы терять площадку для окучивания населения», — считает Дмитрий С.

Напомним, 27 сентября генеральный директор YouTube Сюзан Воджицки заявила в интервью Bloomberg TV о том, что рассчитывает продолжать работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями.