Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 2 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) представители российский регионов взяли культурное шефство над иностранными делегациями, обучая их исполнять гимн России и песню «Калинка». Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в разговоре с «РИА Новости».

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Кириенко вместе с тем отметил, что представители Донецкой Народной Республики (ДНР) пытались учить канадскую делегацию произносить фразу «Донбасс порожняк не гонит».

«Очень интересно было наблюдать — у нас в этом году специальное такое отличие, когда делегации российских регионов взяли шефство над какой-то из иностранных или несколькими иностранными делегациями. Наверняка вы уже видели здесь, когда представителей других государств учат петь российский гимн, «Калинку». Я застал очень интересную картинку, когда представители Донецкой Народной Республики, по-моему, делегацию Канады, учили правильно произносить слоган «Донбасс порожняк не гонит»», — сказал Кириенко.

«Донбасс порожняк не гонит» — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов XX века. Буквально она означает, что из Донбасса вагоны без угля (порожняк) не приходят.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта президент России Владимир Путин объявил Всемирный фестиваль молодёжи открытым.

В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля российский лидер отметил, что искренне рад приветствовать участников и гостей Всемирного фестиваля молодёжи, посланников разных стран и народов, которых объединила Россия.

Глава государства напомнил, что Россия уже трижды проводила такие молодёжные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Это показали сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран мира.

Путин выразил уверенность, что на площадках Всемирного фестиваля молодёжи будет царить доверительная и дружеская атмосфера, а участники мероприятия получат колоссальный заряд позитивных эмоций и вернутся домой с любовью к России.

На федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале принимают около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира.

Фестиваль проходит в соответствии с указом Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов. Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны.

По словам председателя Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артёма Жоги, зарубежные участники фестиваля поделятся впечатлениями о России со своим родными и близкими.

Вместе с тем он отметил, что проживающие за рубежом участники форума получают у себя искажённую информацию о России, а фестиваль сможет исправить это.