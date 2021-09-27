Результаты исследования, согласно которым почти половина граждан России готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, по причинам гарантированной работы и большой зарплаты, вызвали реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Половина граждан России, по сути, выживает и готова начать новую жизнь там, где будет работа и современные условия жизни. Поэтому нет ничего удивительного в таком большом количестве желающих», — считает Stan M.

Многие пользователи пришли к выводу, что людей гонит в новые города недостаток рабочих мест в их населённых пунктах. Граждане желают достойной жизни, считают комментаторы.

«Города строятся вокруг предприятий, вокруг портов или иных торговых путей сообщения, а строить города неизвестно для чего, чтобы там жить без работы, которая ведь из воздуха не появится, — это странно. Какое и где выявлено месторождение? Какое предприятие там будет строиться? Сколько рабочих и служащих потребуется? Сколько квартир для них, сколько магазинов, школ, клиник, кинотеатров и т. д. Не думаю, что большинство из опрошенных понимают реальное положение дел», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Владимир Селезнев. «На новые земли едемте с нами!» 1954

Некоторые комментаторы отмечают, что появление новых городов невозможно без создания на их территории множества новых рабочих мест, иначе данная идея не имеет абсолютно никакого смысла.

«А кто сказал, что там не будет работы? А кто сказал, что эти города будут строиться бесцельно? Мне кажется, что сомневающиеся граждане сами не понимают, из-за чего им следует сомневаться и выдумывают совершенно абсурдные вещи», — предполагает Александра М.

Часть людей считает, что власти обязаны дать новым жителям сибирских городов самые лучше условия для переезда, иначе многие попросту разочаруются и откажутся от такой возможности.

«Люди поедут в эти города только при определённых условиях. Надо говорить правду до конца. Если не будет создано определённых условий, то большинство просто разочаруется в этой идее. Людям помимо самой идеи нужно понимать, зачем эту идею реализовывать. Будет от этого польза или нет», — отмечает Георгий Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что такие грандиозные планы будет осуществить крайне непросто, особенно учитывая множество коррупционных скандалов, связанных со строительной сферой в России.

«Какие они новые города собрались строить? Стадион в Питере не могли построить, много раз подрядчик менялся. Космодром «Восточный» всё никак доделать не могут. На что надежда? На внезапное чудо?» — задаётся вопросом Павел К.

Вячеслав Жемерикин. Девчата из Магистрального. Из цикла «Мы на БАМе» (фрагмент). 1974

Нашлись и те, кто отметил, что ещё 50 лет назад молодые люди только и мечтали о том, чтобы пуститься в какое-нибудь приключение, которое, помимо прочего, могло бы принести Родине большую пользу.

«До чего же тухлая публика в комментариях собралась. А как наши героические предки с нуля строили Магнитку, Комсомольск-на-Амуре и другие мегастройки, вы забыли? «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя: богатыри — не вы», — пишет Татьяна И.

Напомним, 27 сентября РИА Новости опубликовало результаты исследования банка «Открытие», согласно которым почти половина граждан России готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, среди причин они называют гарантированную работу и большую зарплату.