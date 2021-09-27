Результаты выборов в бундестаг Германии, согласно которым победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов, обойдя блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получивший лишь 24,1% голосов, вызвали реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Агитационный плакат СДПГ к выборам в Национальное собрание 19 января 1919 года. «Женщины! Равные права, равные обязанности. Выбирайте социал-демократов»

"На сегодняшний день Германия — одно из самых влиятельных государств в Европе и на планете. За выборами в этом государстве следит весь мир. Их позиция во внешней политике очень важна. Без их одобрения ничего не происходит в Европе. Молодцы. Это и правда великая нация. Слава богу, что они додумались воевать с окружающими не оружием, а экономикой», — поделился своим мнением Олег Е.

Многие пользователи отметили, что выборы в ФРГ крайне важны не только для немецкого народа, но и для всего мира, потому очень многие экономические вопросы зависят именно от позиции Германии.

«Политика Германии изменится незначительно из-за присутствия там «Зелёных», которые, не стесняясь, отстаивают интересы другой страны вместо своей. Что Шольц, что Лашет выступали и выступают за политику, которую предлагает Российская Федерация, а именно за диалог, за конструктивный подход, за многополярный мир. Разница лишь в том, кто и как видит многополярный мир. Шольц же видит его в сферах влияния, к чему мир сейчас и движется. Так же Шольц, имея своего сторонника, а, по сути, и друга, Шрёдера — бывшего канцлера и друга Путина, связанного с Роснефтью, может прийти к более мягкой политике, нежели была у Меркель. Но это опять же будет сделать затруднительно из-за присутствия «Зелёных», предположительно которым отойдёт МИД Германии», — предполагает Александр К.

Spd.de Символика СДПГ

Некоторые комментаторы отмечают, что значительный процент «Зелёных», прошедших в бундестаг, не позволит Германии установить положительные отношения с Россией.

«По голосованию видно, что среди немцев есть очень много незрелых избирателей, которые умудрились проголосовать за «Зелёных». Эта политическая сила откровенно выступает против естественного развития общества. Эта партия способна уничтожить экономику Германии. Но за неё голосуют миллионы. Это дурной знак», — указывает Андрей О.

Часть людей считает, что России не должно быть никакого дела до немецких выборов, потому что Российская Федерация — самодостаточная страна, способная обеспечить своё развитие вне зависимости от того, какая политическая сила придёт к власти в Германии.

«Что русскому хорошо, то немцу смерть, и наоборот. Так чего нам радоваться или печалиться? Хорошо, что пришли социал-демократы, или плохо? Думаю, вне зависимости от оценок различных экспертов, народу Российской Федерации стоит заниматься только своим делом, не забивая голову чужими проблемами», — пишет Oleg B.

Ряд пользователей указывает на то, что стоить зреть в корень, а не на политическое шоу, которое устраивается на потеху публике.

«Какая нам разница, какие рожи будут показывать по телевидению в Германии? Управлять ими всё равно будут хозяева денег и корпораций, ибо тот, кто девушку кормит, тот её и танцует», — считает Доктор Л.

«Меняются марионетки, а суть одна и та же — глобальные спекулянты, банкиры и корпорации будут в тени, как и прежде. Они продолжат дёргать за ниточки, а представители власти и дальше будут беспрекословно выполнять их команды», — убеждён Сергей М.

Spd.de Собрание СДПГ

Напомним, 27 сентября стали известны результаты выборов в бундестаг Германии, согласно которым победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов, обойдя блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получивший лишь 24,1% голосов.