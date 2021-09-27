Немецкая партия «Зеленые» хорошо — хотя и не так хорошо, как надеялись ее члены еще несколько недель назад, — показала себя на прошедших накануне парламентских выборах в Германии, что вселяет надежду на то, что теперь страна наконец начнет двигаться в более перспективном направлении. Такое развитие событий может означать отказ от свойственной уходящему канцлеруАнгеле Меркель дружелюбности по отношению к «автократам», в том числе от ее позиций по «Северному потоку — 2», который соединит Германию и Россию, а также от попыток добиться инвестиционного соглашения ЕС с Китаем, которое с тех пор блокировалось Европейским парламентом, пишет почетный профессор экономики Нью-Йоркского университетаМелвин Краусс в статье, вышедшей 27 сентября в Project Syndicate.

Бундестаг. Германия

Блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Меркель демонстрировал пророссийский уклон с тех пор, как с 1998 по 2005 год пост канцлера занимал Герхард Шредер. В отличие от них «Зеленые» выступают за более жесткую политику как в отношении России, так и в отношении Китая. Более того, теперь они в состоянии сдерживать пророссийскую наклонность коллег из СДПГ в отношении России, поскольку они могут присоединиться к ее кандидату в канцлеры Олафу Шольцу в новой правящей коалиции, которая отправит ХДС в оппозицию.

Во время заключительных теледебатов предвыборной кампании Шольц и Анналена Бербок из партии «Зеленых» высказались в пользу именно такой договоренности. Хотя формирование нового правительства может быть длительным процессом и возможны многочисленные комбинации и перестановки, «зеленые» готовы сыграть ключевую роль почти во всех из них. Они являются общим знаменателем, и этот факт не останется без внимания для президента России Владимира Путина, который, по мнению многих немцев, закулисно пытался свести к минимуму успех «зеленых» на выборах.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Проблема для ХДС в том, что даже политика Меркель в пользу экспорта и занятости в последние годы приобрела политически сомнительный характер. Безусловно, в 2020 году товарооборот Германии с Китаем составил €212,9 млрд ($249 млрд) по сравнению с €171,5 млрд с США, €147,3 млрд с Францией, €114,4 млрд с Италией и €101,6 млрд с Соединенным Королевством. Поскольку занятость и доход в Германии в значительной степени зависят от торговли с Китаем, немецкие лидеры часто игнорируют нарушения прав человека в этой стране и вызовы открытому мировому порядку, основанному на правилах. Как сказал в недавнем интервью бывший вице-канцлер Германии и лидер СДПГ Зигмар Габриэль, «Германия прошла по канату между осуждением нарушений прав человека в Китае и обеспечением доступа на китайские рынки для немецких компаний».

Тем не менее, уверен автор, многие граждане ФРГ обеспокоены тем, что их экспорт осуществляется за счет жертв нарушений прав человека в Китае. Что еще хуже, чрезмерная зависимость Германии от китайской торговли помешала Европейскому союзу создать единый фронт против авторитаризма Китая. Как ЕС может быть жестким по отношению к Китаю, когда крупнейший его член занимает настолько мягкую позицию?

Меркель пошла вразрез со своими партнерами из ЕС по вопросу автократов. Если «зеленые» будут иметь большее влияние на политику Германии, ЕС может проявить больше солидарности в отношениях с Китаем и Россией. Также усилилось бы трансатлантическое единство в соответствии с обещанием президента США Джо Байдена в Организации Объединенных Наций перейти от «беспощадной войны» к «беспощадной дипломатии» с Китаем и Россией.

(сс) The White House Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден

В любом случае больше всего «зеленые» хотят для Германии современной, а не отсталой меркантилистской экономики. Их броский лозунг кампании «Прощай, статус-кво, здравствуй, будущее» прекрасно отражает то, что отличает их от ХДС и СДП — двух вчерашних основных партий.

Слоган «Зеленых» убедительно указывает на новую проевропейскую стратегию роста Германии. Среди прочего, это означает перераспределение производственных ресурсов Германии из экспорта (многие из которых являются неэкологичными машинами, такими как Mercedes и BMW) в возобновляемые источники энергии, прорывные технологии, цифровые и другие секторы.

Большинство критиков согласны с тем, что самым большим недостатком эпохи Меркель была ее неспособность развивать отрасли будущего.

«Несмотря на рост и увеличение занятости, модернизации было мало», — отмечает старший экономист Allianz Катарина Утермёль.

При Меркель из-за низких темпов государственных инвестиций страна оказалась плохо подготовленной. Ее экономическая политика заключалась в том, чтобы жить сегодняшним днем и забыть о дне завтрашнем. Хотя Германия достигла процветания своей экономики с большим количеством рабочих мест, особенно для женщин, это старомодная экономика, которая неизбежно будет стагнировать, если политики не изменят курс.

Kremlin.ru Канцлер Германии Ангела Меркель

После Меркель «Зеленым» придется заполнять очень большую дыру, и это то, что они теперь намерены делать. Один из многообещающих вариантов — введение налога на экспорт, который будет направлен на финансирование отраслей будущего. Этим можно было бы убить двух зайцев сразу: оставить бы меркантилизм Меркель в прошлом и способствовать бы инвестированию в секторы, необходимые для поддержания глобальной конкурентоспособности Германии.

Безусловно, «зеленые» не выступают активно за введение экспортных пошлин. Во время избирательной кампании они призывали повысить налоги для богатых, ввести нормативные акты по сокращению выбросов парниковых газов, провести реформу правил заимствований Германии и начать более жесткую политику в отношении Китая и России. Но если идея состоит в том, чтобы отказаться от статус-кво и продолжить экономическую модернизацию, экспортный налог повысит авторитет партии и привлечет значительное внимание средств массовой информации. Что может быть лучше, чтобы ускорить крах меркантилистской экономической модели Меркель?

Германия пока не отказалась от своего статус-кво. Тем не менее сильная позиция «зеленых» на сентябрьских выборах должна значительно ускорить этот процесс.