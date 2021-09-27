Президент Польши Анджей Дуда во время пребывания в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН так и не смог встретиться с американским коллегой Джо Байденом. В Варшаве пытаются сохранить лицо, заявляя, что переговоры изначально не планировались канцелярией польского президента, поскольку Байден должен «поразмыслить над своей политикой в отношении «Северного потока — 2» и Центральной и Восточной Европы». Как заявил в эфире Polskie Radio 24 американист из варшавского Университета кардинала Стефана Вышиньского профессор Збигнев Левицкий, «отсутствие встречи — это не повод для отчаяния, а сигнал о том, что между нами нет споров, которые надо было бы обсудить». Но и споры есть, и они серьезные, и ранее, во время саммита НАТО в Брюсселе, куда приехал новый президент США, его польский коллега отловил-таки Байдена у лифта, что было названо в Варшаве «успешным разговором».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Наличие проблем признал сам Дуда в интервью польскому телеканалу TVN24, ярко оппозиционному, кстати, правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), но имеющему «заслуги» в виде американского владельца. «Не так давно США призывали нас покупать у них СПГ для нашего терминала в Свиноуйсьце, чтобы диверсифицировать поставки, уменьшить доминирование России на европейском газовом рынке и так далее, — отметил президент Польши. — Таким образом, помимо экономических соображений и стратегические все время были предметом наших разговоров с американскими властями. Тогда Вашингтон фактически заблокировал «Северный поток — 2». Вдруг блокировка снята, газопровод строится. Я спрашиваю себя: в чем дело? На что в конце концов похожа эта американская политика?.. К сожалению, это жесткая, даже жестокая политика, которая в данном случае абсолютно противоречит не только польским интересам, что очевидно для меня, но в целом противоречит интересам Европы, играя в очень большей степени в пользу Германии и российских интересов».

Интересно, что Дуда под видом критики Берлина и Москвы, сознательно или случайно, нанес удар по польским лоббистам заключения газовых контрактов с Вашингтоном, прежде всего по уполномоченному правительства Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петру Наимскому. Ведь многие поляки сейчас задаются вопросом: ладно, «агрессивная» Россия пользуется высокими ценами на газ, но почему не поставляют в страну по сниженным расценкам СПГ американцы? Со стороны Дуды ощущается также чувство разочарования курсом Байдена, поскольку президент Польши в конце прошлого года рассчитывал замкнуть на себя американское направление польской внешней политики. Не получилось и, видимо, уже не получится, поскольку курирование отношений с США становится теперь для любого партийца из «Права и Справедливости» или чиновника в Польше такой же потенциально опасной и взрывоопасной темой, каковой раньше стал диалог с Россией. Хуже всего для PiS то, что Вашингтон, продолжая поддерживать текущие контакты по вопросам размещенного в стране американского военного контингента и газовых поставок, не спорит с правящей партией по политической тематике, а просто игнорирует ее.

Michał Józefaciuk Президент Польши Анджей Дуда

Ведь с 2015 года «Право и Справедливость» привыкла выстраивать свою внешнюю политику, все сверяя с США, особенно администрацией Дональда Трампа. В том числе бросаясь в различные авантюры на далеких от себя направлениях, как, например, это было с организованной по просьбе Вашингтона антииранской конференцией по Ближнему Востоку в феврале 2019 года. Это сбивает с толку PiS, которая не понимает, как ей выстраивать внешнеполитический курс, будет ли он поддержан администрацией Байдена, «поправлен» или оставлен без внимания. Варшава сейчас ищет свое место в новой геополитической реальности. На днях правительственный Польский институт международных дел вместе с британским Chatham House провел Бельведерский форум, на котором, как пишет польский проправительственный портал wPolityce, было продемонстрировано некоторое «замешательство» Лондона: он «заканчивает упорядочивать свои дела в Европе и уже стремится к глобальным форматам, например, вместе с Австралией и США стал учредителем альянса AUKUS, нацеленного в Тихом океане на Китай». При этом Великобритания, разделяя с Польшей на словах «осознание российской угрозы», не может в полной мере «бороться» с Москвой из-за проникновения в страну «российских олигархов» и «российских денег».

Mid.ru Министр иностранных дел России Сергей Лавров и vинистр иностранных дел Польши Збигнева Рау

Все это стимулирует Варшаву начать осторожный «тур вальса» с Москвой. Первым сигналом стала встреча на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министров иностранных дел Польши и России Збигнева Рау и Сергея Лаврова. Позже Рау так прокомментировал состоявшиеся переговоры: говорить «о сдвиге в отношениях с Россией пока рано», но «разговор, действительно, оправдал наши ожидания». Проблема для правящей партии здесь в том, что, в отличие от 2010 года, когда, как замечал бывший польский дипломат Витольд Юраш, подталкивали Варшаву к России американцы, сейчас ей придется действовать на свой страх и риск. Но лучше так, чем неожиданно обнаружить, что Берлин и Москва снова договорились и «поделили» Польшу пополам.