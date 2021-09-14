В социальных сетях жители Ростовской области оценили работу сервиса такси от компании «Яндекс». Большинство интернет-пользователей едины во мнении, что тарифы у перевозчика слишком высокие. Резкий скачок стоимости поездок пассажиры замечают в условиях непогоды или выходные дни.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

«На улице просто падают капля дождя», — пишут авторы сообщества «Ростов Главный», прикрепляя скриншот страницы сервиса «Яндекс. Такси» из мобильного приложения.

Так, тариф «Эконом» обойдётся пассажирам в 1169 рублей, «Комфорт» и «Комфорт +» — в 1257 и 1337 рублей. Правда, не указано расстояние от точки А до точки Б. Однако это не помешало участникам развернувшейся дискуссии подтвердить, что стоимость поездок заоблачная.

«Это, наверное, до Новочеркасска. До аэропорта «Платов» — 1100 рублей», — пишет подписчица сообщества в Instagram.

«Есть классная альтернатива — маршрутное такси», — предлагает комментатор.

«Я столько не зарабатываю», «Это правда», «Откуда такие цены? Пора менять профессию», — участвуют в обсуждении другие участники.

«Это куда цены? На Луну?» — задаётся вопросом другой комментатор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Пользователи подтверждают, что в непогоду стоимость такси повышается минимум втрое.

«ЖК «Суворовский» до вокзала [стоит] 1000 рублей. Или от «Суворовского» до торгового центра «Горизонт» 800 рублей просто, когда спрос. А спрос в этом городе постоянный, по ходу», — сетует ростовчанка.

«Яндекс» лупит цены, а водителям платит меньше. И в выходные дни тариф всегда выше», — заметил ещё один горожанин.

«Это ещё урагана не было. Так бы 4990 рублей», — полагает участник онлайн-дискуссии.

«А с ребёнком так вообще в два раза дороже, но это Бог с ним. Так они ещё и не приезжают, либо ждёшь по полчаса и кто-нибудь из таксистов сжалится и приедет», — пожаловалась ростовчанка.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

ИА REGNUM напоминает, что министерство транспорта Ростовской области намерено провести аудит такси, чтобы навести порядок в отрасли пассажирских перевозок легковым такси. При этом власти заподозрили сервис «Яндекс. Такси» в монополизации. Стоит отметить, что работа профильных служб компании «Яндекс» регулярно вызывает нарекания как пользователей, так и других участников рынка, которые обвиняют «Яндекс» в стремлении к установлению монопольного положения.