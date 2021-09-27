Обращение главного редактора информационного агентства REGNUM Модеста Колерова в Следственный комитет РФ о разжигании межнациональной ненависти в учебнике литературы для 5−7 классов, изданном в ЯНАО, вызвало бурную реакцию в сети и обсуждение «кто есть кто».

Коренные народы севера

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Напомним, на странице 7 учебника сказано: «К коренным относятся те народы, которые испокон веков жили на Севере. Это ненцы, ханты, манси, селькупы, энцы и некоторые другие. К пришлым народам относятся русские, украинцы, белорусы, коми-зыряне, поляки и многие другие, приезжавшие сюда… с конца ХVI по конец ХХ века… Особенно бурный наплыв пришлых народов произошел во второй половине ХХ века, когда на Ямале были открыты богатые нефтяные и газовые месторождения».

Председатель ненецкого движения «Ясавей», назначенный заместителем губернатора НАО по работе с коренными малочисленными народами, Юрий Хатанзейский считает, что не следует делить народы на «коренных» и «пришлых». Его мнение совпало с мнением министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврила Кириллина, который ранее заявил: «Надо думать об общих целях и ценностях, объединяющих народы, которые проживают бок о бок на одной территории, в одной единой стране. Русский народ живет и трудится в Якутии многие столетия, имеет свои богатую историю и традиции, которые они приобрели на этой земле».

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«Согласен с мнением министра национальной политики республики Саха (Якутия), что нельзя делить людей на коренных и пришлых, — отметил Хатанзейский. — Как граждане нашей страны, мы имеем право передвигаться, выбирать себе работу и регион, где хотим проживать. Мы выросли среди других народов, деления у нас никогда не было, наоборот, друг друга дополняли своими знаниями. До сих пор дружим и общаемся. Самое главное — чтобы не было настраивания одного народа на другой и разговоров, что «вы здесь гости, а земля здесь наша».

Он сослался на заместителя руководителя Ассамблеи народов России Ирину Галанову, которая рассказывала о праве на землю, праве крови — если ты за эту землю воевал, пролил кровь, если в этой земле похоронены твои предки, ты имеешь право на эту землю. «Наши солдаты погибали на территории других стран в Великой Отечественной за чужие земли, имеют ли на них право их потомки?» — спросил Хатанзейский.

Он привел пример относительности бытового понятия «пришлости»: «К человеку, который переехал из одного села в другое село, будут всегда относиться как к пришлому. Но ребенок, родившийся у него в этом селе, будет считать свою родину там, где он родился. Коренной — это только тот человек, национальность которого указана в перечне коренных малочисленных народов, утвержденном на федеральном уровне. Численность этих народов менее 50 000, их 40 этносов. Бывает, возмущаются, что к коренным есть привилегии определенные. Я на себе никаких привилегий не ощущаю, проживая в городе, имею такие же права, как мои соседи, приехавшие из другого региона».

Но совсем выводить понятие «коренных малочисленных народов» из российского законодательства эксперт не считает полезным: «Для людей, которые ведут традиционный образ жизни, проживают в сельской местности, занимаются рыбалкой, оленеводством, охотой, для них необходимость в льготах есть. Потому что наша задача, чтобы коренные малочисленные народы севера не испытывали трудности в оформлении документов, могли без всякой волокиты идти и охотиться. Если заменить льготы малочисленному народу на льготы всем проживающим на окраинах страны, коренные малочисленные проиграют».

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Хатанзейский прокомментировал и заявления молодежи «земля наша, а русские здесь гости», которые появились после попытки объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью летом 2020 года: «Лично я не слышал, чтобы ненецкая молодежь говорила, что «наша земля, а русские здесь гости». Почему так молодежь говорит, даже в голову не приходит — может, накачивают извне? Россию обвиняют во всех тяжких еще со времен Советского Союза. Я поработал на площадках Арктического Совета, объяснял иностранным друзьям — мы на ваши земли не претендуем, они нам не нужны. А что вас кто-то накачивает, ребята, извините, у вас тоже своя голова должна быть на плечах. Мы не собираемся на вас нападать, такого настроения нет».

»Надо ценить то, что мы имеем — не факт, что получим новое и оно будет лучше. Помните, спартанцы говорили, «чтобы на вас никто не нападал, надо быть самыми сильными и надо быть самыми бедными». Мы — богатая страна, особенно природными ресурсами, и они всегда будут лакомым кусочком для любой страны, всегда будут замахиваться на нашу страну. А нам ресурсы других стран точно не нужны, нам хватает своих», — подытожил в интервью ИА REGNUM лидер «Ясавэя».

Обсуждению вопроса, есть ли «пришлые» народы, время настало — национальная политика на севере России, в связи с повышением внимания к малочисленным коренным народам из-за рубежа, требует анализа ее сильных и слабых сторон, и в зависимости от выводов — коррекции.