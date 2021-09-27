В Саратовской области учреждения дополнительного образования и школы перевели с 27 сентября на дистанционное обучение. По заверению региональных властей, данная мера принята в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей. По данным управления Роспотребнадзора по Саратовской области, возросла заболеваемость детей в возрасте 7−14 лет и составила 67,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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В региональном минобразованя рекомендовали ввести ограничительные мероприятия и организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников 1−11-х классов в образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования детей с 27 сентября до 11 октября в ряде крупных городах области и отдельных районных центрах (города — Саратов, Энгельс, Вольск, Маркс, Хвалынск, Ртищево, Пугачев, Аркадак, Красный Кут, Калининск, Петровск; поселки — Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые Горы, Дергачи, а также в селах Балтай и Светлый).

Переход на дистанционный формат обучения предлагается точечно — только в крупных городах и районных центрах, где ситуация с заболеваемостью стоит острее всего. Остальные учреждения всех муниципальных районов продолжат работать в традиционном режиме. При этом в них недопустимо проводить массовые мероприятия с участием учащихся. В каждом продолжающем работу учреждении будет усилен контроль за выполнением противоэпидемических и профилактических мероприятий, прокомментировали в минобразования Саратовской области. По всем вопросам обучения для родителей и педагогов организована круглосуточная горячая линия минобразования региона.

Пресс-служба Минпросвещения России Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает в режиме 24/7

Жители области неоднозначно отнеслись к нововведениям. Большинство родителей учащихся не оценили беспокойство региональных властей и введение дистанционного формата обучения. Нашлись и те, кому новые условия пришлись по душе. Кто-то удивляется, почему ограничения введены не повсеместно. Кто-то вообще уверен в необходимости закрыть все образовательные учреждения, в том числе детские сады, колледжи, техникумы и вузы. Свое мнение по этому поводу саратовцы высказали в соцсетях.

«Позвольте детям нормально учиться! «Дистант» — это не учеба!» — считает пользователь April_delongpre.

«Верните детей в школы, не давайте плохой пример! Постоянное сидение у компьютера вредно! Родители на работах, какой «дистант», это нереально!» — пишет Le_violon39.

«Я после 12-часового рабочего дня должна, приходя домой, разгребать уроки с двумя детьми, объяснять новый материал? Редкий ребенок самостоятельно будет это делать нормально. Первый и седьмой класс! Физику и геометрию объяснять! Прописи заполнять в первом классе, нормально? А учителя что делать будут?» — прокомментировала Utkina.sv.

«А техникумы и колледжи не уходят на «дистант?» — интересуется E92aleeva02.

«А в колледжах кто, не дети?» — добавила Mariiakaragezian.

«А меня тревожит, что не переводят на дистант колледжи и универы, ведь там дети старше и риск больше. В СГАУ все поголовно в соплях и с кашлем, пропускать не хотят. В колледжах по полгруппы отсутствует, но никто и речи не ведет», — поддержала Yanakuz1.

«Детские сады планируете закрывать?» — написала Katerina____lazareva.

«А что со спортом? Занятия, тренировки тоже в пролете? Добьем здоровье детей отсутствием физической активности?» — написала Inna_molochko.

Георгий Балаков ИА REGNUM Класс Лицея № 37 города Саратова

«Сдурели совсем! Всегда это было, что с началом учебного года ОРВИ. Лучше бы отопление вовремя включали. Это издевательство», — возмущается Ekaterina_sharonova 81 .

«Дайте людям тепло в дома — это будет похоже на нормальную заботу о здоровье детей», — оставил отзыв пользователь Юмахо М.

«Быстрыми шагами идем к принудительной вакцинации. Делается все специально. Как все надоело», — негодует Татьяна А.

«Это незаконно. Закрывайте на карантин, объявляйте эпидемию, публикуйте данные об эпидпороге. В наших школах хорошая посещаемость, дети уже переболели в начале сентября, адаптируясь к холодам и психо-эмоциональной нагрузке. Дистанционное образование не закреплено в законе. У многих детей нет возможности заниматься, у других проблемы со здоровьем, и им это противопоказано. Это мнимая забота о детях и будущем нашей страны!» — считает Jul_venkova.

«Что за бардак? Дети должны учиться в школах! Какая заболеваемость, у ребёнка в классе из 28 детей только двое на больничном», — пишет Moreva.aleksandra.

«Дети рады, родители плачут», — добавила Тамара П.

«У нас нет компьютера, нет возможности его просто купить. Два первоклассника. Мы на работе до 18:00. Какое дистанционное обучение? Тут голова лопается, как бы с работы было куда вернуться, два ребенка одни дома. И у многих такая проблема. Вы об этом думали, когда решили школы закрыть, особенно начальную?» — спрашивает Jsvetaj.

«Подскажите, пожалуйста, дистанционные технологии для обучения первоклассников, которые не умеют читать и писать, а также включать компьютер», — интересуется Elenar1471.

«Как мне, работающей многодетной маме организовать дистанционное обучение троим детям начальной школы? Может, будут дежурные классы? Ноутбука у нас нет», — написала Vodanova9577.

«Это ужас, а не учеба. У меня сын труднообучаемый, я ему темы объяснить не могу, так как не учитель и сама училась на тройки. Сейчас с «дистанционки» выйдут и контрольными завалят, естественно, 100% будут двойки. У нас все делается для «детей». А как касается реальной проблемы обучения в определенном месте, хочешь ребёнка перевести, чтобы дать ему хоть какое-то обучение, все разводят руками», — комментирует Iiulianafetesku.

«Выборы прошли, теперь можно делать что угодно», — уверена Nastasskom.

«Учителя довольны. Не зря старались на выборах», — добавил Леха С.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Отупение школьников начинается по новой. Поздравляю. Чему они научатся дома? Они так же будут шляться по торговым центрам и слоняться по улицам толпами. Кому лучше-то делаете?» — пишет Анатолий К.

«Это не выход, это отписка, типа меры приняты. Дети дома сидеть не будут, можно смело открывать школу в торговых центрах», — заверил Александр Ч.

«Пора уже переходить на дистанционную жизнь — свой дом, свой двор, мясо, свои книги и образование», — написал Макс С.

«После 11 октября продлят до ноября и так далее», — уверена Анна Ш.

«Когда уже закончится это мракобесие? Ладно, когда ребенок взрослый, а когда это первоклассник? С ним надо сидеть рядом во время занятий. А если нет бабушек, дедушек? С работы увольняться? Няне всю зарплату отдавать? Как?» — интересуется Ирина Д.

«Многие рады», — утверждает __nellyaaa.

«Спасибо, что перевели на дистанционное обучение. Страшно ребенка было отпускать в школу, если кто этого не понимает, то это их проблемы. В наше время можно учиться прекрасно на дистанционном обучении. Для этого есть все, кому что непонятно, в интернете все предметы можно посмотреть и прослушать», — поддержала инициативу региональных властей Lana 389 .

«Неужели вам всем так плевать на здоровье своих детей или лишь бы только сбагрить их из дома… Если ребенок хочет учиться и получать знания, то он и дома на «дистанционке» все по скайпу темы поймет, а те дети, которым учеба не особо нужна, то тут не в «дистанционке» дело. Надеюсь, «дистанционку» продлят и тем самым уберегут здоровье наших детей», — выразил мнение пользователь w 8 _111.

«Огромное спасибо за единственно правильное и верное в данной ситуации решение! Спасибо за охрану здоровья наших детей и педагогов! Поверьте, тех, кто понимает всю серьёзность ситуации и поддерживает «дистант», намного больше, чем противников», — уверена Jjulijapyanzina.

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Кроме дистанционного обучения, правительством Саратовской области введены новые коронавирусные ограничения. Среди них — запрещены до стабилизации эпидемиологической обстановки концерты, зрелищные мероприятия вне организаций культуры. До 10 октября руководству предприятий необходимо перевести всех беременных сотрудниц на удаленную работу. Также закрыты детские игровые площадки и комнаты в торговых центрах. Предприятиям общественного питания, работающим в зонах фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах, ограничили реализацию продукции торговлей навынос, без предоставления посадочных мест посетителям.

Новая рабочая неделя началась с рекордных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией. По информации регионального штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии на 27 сентября в Саратовской области зарегистрировали 87 864 случая заражения.

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