Оренбуржцы в соцсетях спустя неделю после выборов депутатов Госдумы продолжают активно обсуждать итоги избирательной кампании. Похоже, что в Госдуме не будет ни одного оппозиционера-списочника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Журналист Игорь Коммисарчик отметил, что при хороших результатах в регионе Оренбуржье не получит списочника от партии «Справедливая Россия — За правду!», ЛДПР и КПРФ. Если эсеры и коммунисты особо в Госдуму не собирались, то у Сергея Катасонова (ЛДПР) амбиции были.

«И формально он задачу выполнил. Но слишком большой федеральный список его шансы похоронил», — считает эксперт. На своих страницах в соцсетях Комиссарчик отсутствие оренбургских коммунистов-списочников характеризует как «своего рода кидалово для избирателя».

«Учитывая очень вероятный «казус Ильиных», у Оренбургской области по факту вообще не будет списочников. В принципе, три одномандатника — это достаточно для региона. Обидно только за почти 700 тысяч голосов по спискам на выборах в Госдуму, которые принесли счастье уважаемым людям в Москве, а региону не принесли ничего», — резюмировал он.

Duma.gov.ru На заседании Государственной Думы

Один из комментаторов отметил, что итог не стал неожиданностью. В политике от любой партии можно ожидать «кидалова» своих членов.

Если по поводу оппозиционеров-списочников длительной и бурной дискуссии не случилось, что по поводу потенциального депутатства мэра Оренбурга Владимира Ильиных соцсети сотрясает до сих пор. Между тем сам глава города давно вне публичности. Он в затянувшемся отпуске. Что возмущает оренбуржцев. Они недоумевают, как мэр может находиться на рабочем месте за четыре месяца считаные недели. «Тут надо ставить вопрос о профнепригодности!» — отметил один из интернет-пользователей, заострив внимание на том, что при такой ситуации Ильиных еще и на повышение может пойти — в Госдуму.

Информресурсы сообщают, что первая тройка парсписка «Единой России» (губернатор Денис Паслер, врач Светлана Быкова и экс-спикер Заксобрания Сергей Грачёв) отказалась от мандатов. Далее в списке значится Владимир Ильиных. Было много разговоров и вопросов о том, откажется ли мэр от депутатства в пользу более известной и авторитетной главы Президентского кадетского училища Татьяны Машковской. Портал orengrad.ru со ссылыкой на свои источники заявил, что интрига разрешилась и в Госдуму пойдет Владимир Ильиных. «Вероятно, в мэрии в ближайшее время случится банкет», — предполагает интернет-ресурс.

Оренбуржцы в соцсетях по поводу депутатства главы Оренбурга оставляют комментарии о том, что людей попросту обманули. «Вот тебе и «Единая Россия», как нас, простых людей, попросту обманули. Этот мэр и одного голоса не набрал бы, а теперь поедет в Думу глаза мозолить, бездельник», — сказала Ольга Л. в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

»А зачем тогда выдвигали трёх кандидатов на выборы, если они заранее знали, что откажутся?» — вопрошает Галина Е., называя ситуацию странной.

«Мерзко, товарищи. Тут вопрос о служебном несоответствии нужно поднимать, а его в Думу!» — оставил комментарий Александр А.

«Такими мэрами партия себя дескредитирует. Обидно», — сделала вывод Галина М.

«Позорище. Он попал в Думу, а нам стыдно», — выразил мнение другой комментатор.

«Позор «Единой России» за такой демарш», — вторит другой подписчик.

«Как позорно поступают те, кто при всем народе говорили, что будут работать на благо города, а в итоге ничего полезного не сделали», — отметил еще один интернет-пользователь.

«Этого следовало ожидать. Он приехал в наш город не работать, а делать карьеру», — считает Ольга К.

Вскоре на интернет-площадке появился комментарий от имени экс-депутата Госдумы и бывшего главы Оренбурга Юрия Мищерякова о том, что региональные единороссы втоптали в грязь основы конституционного строя России, согласно которым источником власти является народ.

«В депутаты Госдумы РФ (выдвинули) мэра Оренбурга Владимира Ильиных, который даже не участвовал в избирательной кампании… Мэр Оренбурга, за лето и осень появившийся на рабочем месте две недели. Разваливший все, что можно, в городе. Владелец банковских карт с зарплатой несуществующих работников бюджетных предприятий. Не участвовавший в кампании. И он должен будет представлять область в федеральном парламенте!» — такой комментарий был распространен в мессенджерах и соцсетях. Вскоре Мищеряков заявил, что не давал такой информации.

«Сообщаю, что это фейк. Никакой информации я не давал в СМИ», — отставил запись экс-мэр Оренбурга в своем акаунте на площадке соцсети «Фейсбук»

Orenburg.ru Мэр Оренбурга Владимир Ильиных

Член Общественной палаты Оренбурга журналист Владимир Беребин в свою очередь подчеркнул, что от такого авторитетного политика, как Юрий Мищеряков, «ждали комментария к этой административно-управленческой вакханалии». Однако в ответ комментария не последовало.

А оренбуржцы опять с повышенным вниманием следят за развитием ситуации — когда, наконец-то, Ильиных вернется в мэрию? Информресурсы ранее анонсировали, что первым рабочим днем должно стать 24 сентября, затем заговорили о 27 сентября. Источники в горадминистрации сообщают, что глава города продлил отпуск и теперь его стоит ждать 29 сентября.

Жители города характеризуют такое поведение как «хамство», отмечая, что такой наглости не позволял ещё ни один глава Оренбурга.

«Так он всегда где-то, то в отпуске, то без содержания! Если есть такая должность — отпускник, то я тоже хочу за всех работать. Если вам некогда ходить в отпуск, обращайтесь, я вас заменю», — иронизирует подписчик.

Горожане вновь затронули тему упадка муниципалитета. Пытаясь проанализировать ситуацию и найти причины, оренбуржцы считают, что корни проблемы кроются во временах, когда отменили прямые выборы губернаторов, а затем ввели институт сити-менеджеров.